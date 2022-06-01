В Австралии обнаружили самое большое растение на планете

Соединенные Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя ". Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для газеты The New York Times.

При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ», что может привести к эскалации войны.

После публикации статьи Байдена, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Украине будут предоставлены ракетные системы HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров. Высокоточные боеприпасы для более дальней стрельбы Киеву поставляться не будут, отметил представитель американской администрации.

Это все равно превосходит дальность огня российской реактивной артиллерии - "Смерч", имеющийся на вооружении и России, и Украины. Он способен поражать цели на расстоянии до 70 километров. Сколько таких установок готовы предоставить США, пока неизвестно.

В своей колонке в NYT Байден подчеркивает, что США не хотят прямого конфликта между Россией и НАТО и не будут предпринимать шагов, чтобы добиться свержения президента Путина в Москве. Президент США также подчеркнул, что не намерен давить на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны. Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, потому что "Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", пишет Байден.

По словам американского президента, США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие и оказывать экономическое и политическое давление на Россию. "Владимир Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол - он тоже ошибается".

При этом Байден повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что Москва намерена применить ядерное оружие в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет "серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" конфликта. Лавров утверждал, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.

С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.

Это будет уже 11-й пакет, одобренный на данный момент, и первый, в котором будут использованы средства из суммы в 40 миллиардов долларов, недавно утвержденной Конгрессом.

На транспортировку ракетных систем, из США и обучение украинских военных работе с ними потребуется не менее двух недель.