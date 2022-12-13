В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии

Автомагистраль, связывающая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией, остается закрытой с обеих сторон. В Информационном штабе Нагорного Карабаха заявляют, что регион «находится в фактической блокаде, а права тысяч граждан нарушаются в результате очередной провокации со стороны Азербайджана».

Со вчерашнего утра в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши), возле поста российских миротворцев проходит акция протеста. Азербайджанская сторона заявляет, что организаторы митинга – неправительственные организации, выступающие против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

В Баку, в частности, требуют, чтобы азербайджанские специалисты были допущены на месторождения для «предварительного мониторинга» ситуации. Участники акции хотят встретиться с руководителем российских миротворцев. Они развернули на месте палатки.

Как пишет Радио Азатутюн, в связи со сложившейся ситуацией граждане, которые ехали в Нагорный Карабах из Армении, вынуждены были заночевать в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, в общине Лисагор (Туршсу – азер.).

Пресс-служба карабахского лидера сообщила, что 13 декабря под председательством Араика Арутюняна было проведено расширенное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена «военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокирования Азербайджаном коридора, соединяющего Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с внешним миром».

«Было подчеркнуто, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной. Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Республике Арцах, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике. Президент подчеркнул, что власти Республики Арцах принимают все возможные меры для решения проблем безопасности и нормальной жизнедеятельности населения», – говорится в сообщении.

События, происходящие в регионе, обсудили и на внеочередном заседании Совета безопасности Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана.