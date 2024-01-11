В Беларуси признали экстремистскими сайт и соцсети «Настоящего времени»

В Беларуси объявили экстремистскими сайт и соцсети «Настоящего Времени». Соответствующее решение принял суд Железнодорожного района Витебска 5 января, сообщает в четверг телеканал со ссылкой на сайт Минфинформа.

Экстремистскими объявлены проекты «Настоящее Время», «Настоящее Время. Азия», «Настоящее Время. Док», «Настоящее Время. Беларусь», «Настоящее Время. Сюжеты», «Настоящее Время. Балтия».

«Настоящее Время» – телеканал, созданный корпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) при участии «Голоса Америки» и финансируемый с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Миссия «Настоящего Времени» заключается в продвижении демократических ценностей и институтов, а также прав человека. Телеканал вещает на русском языке 24 часа в сутки в России, Украине, странах Центральной Азии и Восточной Европы, а также в других регионах.