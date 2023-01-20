В Беларуси пропала активистка «Мемориала» Екатерина Яньшина

В Беларуси в пятницу пропала российская правозащитница Екатерина Яньшина. Днем она должна была освободиться из изолятора временного содержания, где отбывала 15 суток за якобы хулиганство. Однако к встречающим она не вышла, ее местонахождение почти полсуток было неизвестно.

Екатерина Яньшина, сотрудничавшая с центром защиты прав человека «Мемориал», в начале января приехала в Минск как независимый наблюдатель на суде по делу белорусской правозащитной организации «Вясна», которую обвиняют в финансировании протестов. 6 января в зале суда Яньшина была задержана за то, что фотографировала и вела трансляцию заседания. Ей было назначено 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Во время ареста к Яньшиной не допускали адвоката.

Яньшина должна была освободиться из изолятора на улице Окрестина в Минске после полудня 20 января. Встречать ее приехали ее белорусский адвокат и главный редактор портала «Адвокатская улица» Екатерина Горбунова. Однако Яньшина так и не появилась. Администрация изолятора по телефону сообщила, что правозащитницу отпустили.

Издание Sota сообщает, что в Беларуси существует практика, когда задержанных, не выпуская из ИВС, сразу снова везут в милицию, чтобы оформить повторное задержание по новому обвинению. Также, по словам Екатерины Горбуновой, она несколько раз звонила в милицию и в посольство России в Беларуси, после чего ей перезвонили из милиции и «в жесткой форме» потребовали, чтобы Горбунова приехала в отдел полиции и подписала заявление о пропаже человека. По совету адвоката Горбунова не стала этого делать, поскольку при этом велика вероятность задержания уже автора заявления.

В посольстве России Горбуновой сообщали, что Яньшина якобы уже на свободе и летит в Москву. Однако ни с кем из близких или коллег она не связывалась.

UPD: Вечером в пятницу стало известно, что Яньшина сразу после освобождения из изолятора была депортирована в Россию. Личные вещи, включая средства связи, ей не отдали, поэтому связаться с ней до приезда в Россию не удавалось.