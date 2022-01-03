В Беларуси расследуют смерть в отделении милиции на Новый год

В городе Речица в Гомельской области Беларуси в новогоднюю ночь после задержания сотрудниками милиции умер 27-летний местный житель Дмитрий Усхопов. Родные Усхопова не исключают, что причиной смерти могло быть насилие со стороны милиционеров. Следственный комитет заявил, что смерть не носила насильственного характера.

Усхопова, который был нетрезв, задержали за час до наступления Нового года на остановке общественного транспорта. Его увезли в отделение. Утверждается, что при задержании он оказал милиционерам сопротивление. Спустя несколько часов его привезли в больницу в состоянии комы. Врачи вскоре констатировали смерть.

Мать погибшего сообщила изданию "Наша Нива", что на теле сына были следы насилия, а отец сказал, что, когда он пришёл забирать тело, сотрудники морга переспросили его: "А, это тот, которого убили?"

Родные Усхопова считают, что в отделении милиции его "либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики". Окончательно причину смерти должна установить экспертиза - заявляют в Следственном комитете. Гибель жителя Беларуси стала предметом обсуждений как в оппозиционных, так и в провластных телеграм-каналах.