В Беларуси сегодня ожидаются российско-украинские переговоры

В Беларуси под Гомелем сегодня - в пятый день российского вооружённого вторжения на территорию Украины - должны начаться переговоры между делегациями России и Украины. Они организованы без предварительных условий, боевые действия продолжаются.

Украинская делегация отправилась к месту проведения переговоров через Польшу. Один из её участников, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в фейсбуке написал, что переговоры или пойдут в нужном Украине направлении, или же завершатся безрезультатно. "Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан" - уточнил он. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что рассчитывает достичь договорённости "как можно быстрее". При этом российские требования не называются. Ранее президент Владимир Путин называл целями военной операции "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, однако не уточнил, что конкретно имеет в виду.

В прошедшие сутки бои продолжались под Харьковом, под Киевом, в Донбассе и на юге Украины. Харьков и Киев остаются под контролем украинских вооружённых сил. Минобороны России заявило, что российские военные взяли под контроль город Бердянск на Азовском море и Энергодар в Запорожской области, а также территорию около Запорожской АЭС. Украинская сторона подтверждает потерю Бердянска. Российское Минобороны не приводит цифры потерь среди военнослужащих, но признаёт, что они есть.

Генштаб Украины утверждает, что "противник деморализован и несёт большие потери". Утверждается, что российские ракеты попали в жилые дома в Житомире и Чернигове. Также утверждается, что потери российских солдат превысили 5 тысяч человек. Независимо число потерь подтвердить невозможно.

Британская The Times сообщает, что в Киеве по заданию Кремля действуют более 400 российских наемников. Им якобы поставлена задача убить президента Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы. Речь идёт о наёмниках из так называемой ЧВК "Вагнера", само существование которой российские власти отрицают. В Минобороны России заявляют, что в Киеве нет российских диверсантов, а стрельбу там ведут "вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов".