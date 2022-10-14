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В Беларуси введён режим контртеррористической операции
В Беларуси введён режим контртеррористической операции из-за якобы планирующихся провокаций со стороны "отдельных сопредельных государств". Об этом глава МИД страны Владимир Макей заявил в интервью российской газете "Известия".
По словам главы дипломатического ведомства, провокации могут быть связаны с захватом отдельных участков территории Беларуси. Кто именно их планирует, Макей не уточнил. На какой срок был введён режим контртеррористической операции также не сообщается. Макей заявил, что белорусские военные готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.
- Ранее Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в белорусский МИД, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Киев якобы готовит удар по территории Беларуси. Украинское министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима.
- Позднее Александр Лукашенко вновь обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. "Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть", – приводит его слова государственное агентство БелТА. Лукашенко также объявил, что Москва и Минск договорились развернуть совместную региональную группировку войск. По его словам, это будет сделано "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".
Другие новости дня
Подал в отставку глава администрации Южной Осетии в изгнании
В отставку подал Дмитрий Санакоев – глава временной администрации Южной Осетии, созданной распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Информацию он подтвердил в разговоре с грузинской службой «Радио Свобода».
Дмитрий Санакоев являлся министром обороны, а затем премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия. В 2007 году возглавил созданную в селе Курта Цхинвальского района правительством Грузии временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области.
После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси. С сентября 2009 года Санакоев принимал участие в Женевских дискуссиях по безопасности в составе грузинской делегации.
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CNN: Илон Маск больше не хочет оплачивать Starlink для Украины
Компания Илона Маска Space X в сентябре отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. Об этом сообщает СNN.
С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно организации боевых действий. Высокопоставленные представители Украины не раз благодарили SpaceX за поставки.
На фоне обсуждений в твиттере "мирного плана" Маска, который, иногда в резких выражениях, отвергли представители Украины, глава SpaceX написал, что компания уже поставила Украине оборудование на 80 миллионов долларов, а к концу года эта сумма превысит 100 миллионов. По словам Маска, поставки велись за счёт SpaceX. В твиттере Маск написал, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц. Он не комментировал сообщение CNN, что ещё в сентябре просил Пентагон взять финансирование на себя.
"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение бесконечного периода времени", — говорится в письме компании, которое цитирует CNN. В материале также говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запрашивал ещё почти 8000 терминалов Starlink. Сообщается, что этот запрос вызвал у Space X "большие трудности".
Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника впервые сообщила об отключениях терминалов в районах боевых действий, что затруднило действие украинских войск. Маск в ответ на публикацию написал, что происходящее на поле боя засекречено. Ряд украинских журналистов и военных в соцсетях подтвердили, что отключения были, но многие написали, что с ними не сталкивались, и связь Starlink работает без сбоев.
- Маск недавно разместил в твиттере опросы о возможных путях мирного урегулирования в Украине. Он в частности предложил провести под международным наблюдением референдумы на аннексированных Россией территориях. В спор с ним вступили не только представители Украины, но и сенатор США Линдси Грэм. Маск отверг сообщения о том, что говорил с Владимиром Путиным перед публикацией своих предложений.
В Украине погиб мобилизованный сотрудник правительства Москвы
В Украине погиб сотрудник правительства Москвы, 28-летний Алексей Мартынов, который был мобилизован 23 сентября и попал на фронт спустя несколько дней после мобилизации, сообщила в своём телеграм-канале заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Мартынова она назвала "начальником отдела в правительстве Москвы" и "другом и коллегой" её близких друзей, подчеркнув, что погибший не имел никакого боевого опыта. Лосева опубликовала фотографию из морга, на которой датой смерти Мартынова значится 10 октября. Подробностей гибели мобилизованного заместитель главреда "России сегодня" не привела.
Радио Свобода не удалось найти в открытом доступе подтверждение информации о том, что Алексей Мартынов является начальником отдела в московском правительстве.
21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку.
Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
В четверг официально стало известно о первых пяти мобилизованных россиянах, погибших во время боевых действий в Украине. Выяснилось, что их перебросили на передовую без какой-либо подготовки.
В Белгородской области остановлено движение поездов из-за обстрела
В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за обломков ракет, упавших недалеко от железнодорожных путей. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, утром 14 октября в районе Нового Оскола ПВО сбила несколько ракет. Их обломки повредили линии электропередач возле железной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет.
Накануне в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был повреждён многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО. Позднее в результате ещё одного обстрела произошёл взрыв на складе боеприпасов. Власти региона связывают эти происшествия с обстрелами со стороны Украины.
Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода. Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.
ПАСЕ в резолюции требует освободить Кара-Мурзу и Саакашвили
В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» говорится о необходимости освобождения из заключения российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению, включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии», – сказано в документе.
С инициативой внести данную поправку в резолюцию выступили более 40 членов ПАСЕ. Среди них – гражданская супруга Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько и Хатия Деканоидзе – член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили.
- Владимир Кара-Мурза с апреля находится под стражей по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Он стал одним из первых обвиняемых по этой статье Уголовного кодекса, включённой в него после начала войны в Украине. На прошлой неделе стало известно, что против Кара-Мурзы возбуждено ещё одно уголовное дело – по обвинению в госизмене. По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза «долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО».
- Экс-президент Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года. Он был арестован 1 октября в Тбилиси. В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы. Против экс-президента также возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он считает себя «узником Путина».
Франция впервые начала прямые поставки газа в Германию
Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французский газового оператора.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил Францию и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.
Associated Press, отмечает, что газовые хранилища Германии заполнены на 95%. При этом чиновники говорят, что зимой гражданам, вероятно, все равно придется экономить газ.
Ранее Франция и Германия договорились об энергетической солидарности. Париж поможет Берлину с поставками газа, а Германия будет снабжать Францию электроэнергией в периоды пикового потребления.
Каладзе: Если я совершил какое-то преступление, то готов ответить перед законом
Мэр столицы Каха Каладзе навестил в больнице 13-летнего мальчика, пострадавшего во время трагического происшествия в парке Ваке, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам Каладзе, состояние пострадавшего ребенка стабильное. По данным СМИ, мальчик находится в реанимации клиники «Нью Хоспитал» на искусственном дыхании. Его мать сообщила, что врачи не выявили у него отека мозга после того, как его и еще двоих детей ударило током в фонтане в парке Ваке. Врачи считают, что в ближайшие 72 часа у него будут выявлены все повреждения, которые мог вызвать удар током.
Сегодня в результате происшествия в парковом фонтане 13-летняя девочка погибла от остановки сердца. Еще один ребенок находится в клинике имени Иашвили, его жизни не угрожает опасность.
В беседе с журналистами Каладзе еще раз выразил соболезнование семье погибшей девочки и выразил готовность ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват».
«Хочу выразить соболезнования семье, родным, хорошо представляю, насколько тяжелая ситуация. Я тоже очень несчастен, случился очень страшный факт, для всех это тяжело.
Следствие все установит, и все, кто виновен в преступлении, будут привлечены к ответственности, в том числе и я, если я совершил какое-то преступление. Я готов ответить перед законом», - сказал Каладзе.
- Накануне, 12 октября, мэрия Тбилиси отчиталась о завершении ремонта малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке. Согласно заявлению мэрии, в фонтанах заменили систему подачи воды и подсветку. Ремонт фонтанов в парке Ваке обошелся мэрии в 6,5 миллионов лари (2,3 миллиона долларов). А на реабилитацию всего парка запланировано 33 миллиона лари (около 12 миллионов долларов).
- Инцидент в парке вызвал огромный общественный резонанс – отставки мэра в соцсетях требуют не только оппозиция, но и рядовые граждане. Они обвиняют мэра в коррупции и в привлечении к работам неквалифицированных строительных компаний. «Жесткое реагирование» на случившееся пообещал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
- В МВД СМИ сообщили, что расследование инцидента ведется по статье 240 первой части УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека. Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 7 лет.
Перед парламентом Грузии потребовали отставки мэра Тбилиси
Перед парламентом Грузии прошла акция с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Ранее акция с такими же требованиями прошла около здания столичной мэрии. Обе акции были запланированы в соцсетях как ответ на трагедию в парке Ваке, где сегодня 13-летняя девочка погибла от удара током в фонтане. Еще двое подростков в шоковом состоянии попали в больницу, один из них, 13-летний мальчик, подключен к аппарату ИВЛ.
Сегодня мэрия убрала со своей страницы в Facebook пост от 12 октября, в котором сообщала, что ремонт фонтана в парке Ваке завершен, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Каладзе пожертвовал жизнью ребенка из-за очередной коррупционной схемы! Мэр города, коррупционно растрачивающий бюджет страны и постоянно угрожающий жизням жителей города, должен уйти!», - заявили организаторы акции.
Участники акции принесли плакаты с надписями: «Пусть убийца Каладзе подает в отставку!», «Каладзе, вынь голову из своего Instagram!».
Перед парламентом также был установлен плакат с надписью «Город, полный смерти». Это намек на то, что Каладзе провел свою предвыборную кампанию под лозунгом «Город, полный жизни».
Ремонт каскада и фонтана в парке Ваке обошелся мэрии в 6,5 миллионов лари (2,3 миллиона долларов). А на реабилитацию всего парка запланировано 33 миллиона лари (около 12 миллионов долларов).
Инцидент в парке вызвал огромный общественный резонанс – отставки мэра в соцсетях требуют не только оппозиция, но и рядовые граждане. Сам Каха Каладзе заявил, что все виновные в случившемся будут наказаны. «Жесткое реагирование» на случившееся пообещал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В МВД СМИ сообщили, что расследование инцидента ведется по статье 240 первой части УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека. Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 7 лет.
В Курской и Белгородской областях произошли взрывы
В Курской области в четверг на электроподстанции на границе с Украиной произошел взрыв. Обесточенными оказались поселки Теткино и Попово-Лежачи. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, причиной взрыва стал обстрел со стороны Украины. В Теткино и Попово-Лежачи зафиксировано 15 попаданий. Пострадавших среди местных жителей нет. Старовойт также сообщил, что в четверг обстрелу подверглось село Гуево. В результате попаданий снарядов в местном доме культуры выбило стекла, пострадавших нет.
С начала российского вторжения в Украину в Курской области действует желтый режим террористической опасности. Приграничные территории региона неоднократно обстреливались.
В четверг вечером также поступила информация о взрывах в другом приграничном с Украиной городе - Белгороде. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что, по всей вероятности, пожар случился рядом с сахарным заводом.
Ранее сегодня в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был поврежден многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО.
Трагедия в парке Ваке: в МВД Грузии провели брифинг и обещали наказать виновных
МВД Грузии обещает установить личности всех виновных лиц и наказать их по всей строгости закона в связи с сегодняшней трагедии в тбилисском парке Ваке, где от удара током в фонтане погибла 13-летняя девочка, еще двое подростков были доставлены в больницу в шоковом состоянии. Об этом сегодня вечером, 13 октября, на брифинге заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
Сегодня троих детей в парке Ваке ударило током в недавно отремонтированном фонтане, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам очевидцев, это произошло, когда дети пытались достать из фонтана упавший туда мяч. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца – в клинике Хечинашвили не смогли ее спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Травмирован и 13-летний мальчик, который пытался помочь упавшей в фонтан девочке. Он был доставлен в больницу в шоковом состоянии, где его интубировали. Сейчас ребенок находится в клинике «Нью Хоспитал» на аппарате ИВЛ, у него затуманено сознание. Врачи ожидают, что могут быть осложнения. Третьего подростка доставили в клинику Иашвили, его состояние не внушает врачам опасений.
Накануне, 12 октября, мэрия Тбилиси отчиталась о завершении ремонта малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке. Согласно заявлению мэрии, в фонтанах заменили систему подачи воды и подсветку.
Чиновник МВД сообщил на брифинге, что расследование по факту ведется по части первой статьи 240 УК Грузии «нарушении правил техники безопасности на электрообъекте, повлекшее гибель человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
«В первую очередь от имени МВД Грузии хочу выразить глубокую скорбь в связи с трагическим происшествием сегодня в парке Ваке, и соболезнования семье, друзьям и близким погибшего подростка», - сказал Дарахвелидзе.
«В связи с повышенным общественным интересом» заместитель министра также сообщил о действиях полиции - уже проведенных и планируемых:
«Получив уведомление, на место происшествия незамедлительно прибыли представители всех уполномоченных подразделений МВД. По факту инцидента было немедленно начато расследование по части первой статьи 240 первой части Уголовного кодекса Грузии. В ходе следствия уточнена квалификация и продолжается расследование по части первой и второй статьи 240, в которой речь идет о нарушении правил техники безопасности на электрообъекте, повлекшее гибель человека.
В настоящий момент на месте происшествия проводятся активные следственные действия, работают как МВД, так и эксперты-криминалисты Национального бюро экспертизы имени Самхараули. В главном управлении полиции Ваке-Сабуртало в рамках следственных действий проводятся опросы директора, учредителей и других работников ООО «Грин Сервис Плюс», которые ремонтировали фонтан, а также лиц, проводивших экспертизу готового объекта.
На данный момент активно ведется и будет продолжен опрос соответствующих служб мэрии Тбилиси, в том числе сотрудников Тбилисской городской лаборатории.
Также следствием будет детально изучена документация с описанием проектно-строительных работ, экспертных заключений и актов приемки-сдачи.
Кроме того, Главное управление по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси проводит опрос несовершеннолетних, находившихся на территории парка Ваке в момент происшествия, учащихся 8-го класса тбилисской государственной школы № 55, учителей, представителей администрации школы и правоохранительных органов.
От имени главы МВД заявляем, что после завершения соответствующих экспертиз и следственных действий будут установлены личности всех виновных лиц, которые понесут наказание по всей строгости закона. В ходе расследования, исходя из высокого общественного интереса, мы будем периодически предоставлять информацию общественности», - сказал Дарахвелидзе.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными
Россия и Украина обменялись пленными. Обменяны по 20 человек с каждой стороны. Среди освобожденных украинцев – 14 военнослужащих, 4 участника территориальной обороны, один боец нацгвардии и один моряк. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.
Часть людей находилась в плену в Еленовке Донецкой области и на оккупированных российской армией территориях Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны России подтвердило обмен, но детали не раскрыло.
Последний раз стороны сообщали об обмене пленными 11 октября. Украинская сторона рассказала, что получила 32 человека, а также тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
До этого крупный обмен Россия и Украина провели 22 сентября. Тогда Киеву выдали 215 человек, включая бойцов батальона «Азов» и пророссийского политика Виктора Медведчука. В Россию вернулись 55 человек, включая воевавших на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. Посредником в обмене выступала Турция.
С обеих сторон Керченской переправы скопилось по тысяче грузовиков
Из-за взрыва на Крымском мосту с обеих сторон Керченской переправы образовались пробки, в каждой – около тысячи грузовых автомобилей. Водители фур вынуждены либо несколько дней ждать паром, либо ехать сухопутным маршрутом через территории аннексированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Как пишут Кавказ.Реалии, сейчас на переправе в аннексированный Крым работают четыре парома, которые максимально вмещают 90 грузовых машин и 300 человек. Местные власти утверждают, что за пять дней после взрыва на Крымском мосту в обе стороны перевезли уже 1,8 тысячи машин и девять тысяч человек.
Со стороны Краснодарского края переправы ждут более тысячи грузовиков, время ожидания в пробке составляет 3–4 дня. По данным оперативного штаба Кубани, работают десять стоянок, в очереди раздают гречку с тушёнкой и горячий чай.
В Крыму, где паромной переправы ожидают более 900 фур, водителям предложили альтернативный маршрут: по суше через недавно Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Протяжённость маршрута – более 450 километров, выехать можно как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении ГИБДД. Организованный проезд в обратную сторону – из России в Крым – не предусмотрен.
- Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. По версии следствия, на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, двигавшийся в направлении аннексированного Крыма. В результате обрушилась часть автомобильного полотна и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек.
- Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, однако взрыв официально не комментировал.
Секретарь югоосетинского Совбеза: второй фронт Грузия пока не откроет
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Плиев считает, что Грузия не планирует открывать т.н. второй фронт против России. Об этом он заявил газете «Южная Осетия.
«Мы мониторим ситуацию полностью, поэтому не видим оснований для того, чтобы волноваться. Второй фронт, по прогнозам на сегодняшний день, Грузия пока что не откроет. Грузия не заинтересована в участии в военных конфликтах, грузинская политическая элита прекрасно понимает, чем это чревато. Напомню, грузинское руководство отказалось и от присоединения к санкциям против России», – сказал Плиев.
Он предполагает, что нанесенные Москвой 10 октября массированные ракетные удары по городам Украины «в определенной степени отрезвили горячие головы, которые, несомненно, есть в Грузии».
«Объективно оценивая ситуацию, считаю, что в ближайшем времени республике не угрожают военные действия со стороны Грузии. Однако делать прогнозы на дальнюю перспективу, конечно, сложно, так как никто не знает, что может взбрести в голову некоторым грузинским политикам. Примером тому служит 2008 год. Но, повторюсь, на данный момент нет оснований предполагать, что Грузия начнет предпринимать против нас какие-либо действия военного характера.
К нам поступает разного рода информация, которую мы соответствующим образом анализируем, и ставим в известность российских коллег. В России в курсе всего происходящего. В случае военной угрозы со стороны Грузии будут приняты ответные меры, но уже не такие, как в 2008 году, а более эффективные», – отметил Анатолий Плиев.
Ранее командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что западные кураторы давят на Тбилиси, чтобы Грузия начала войну. Однако, по его словам, грузинское правительство войны не хочет.
Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, напротив, считает, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая».
Мэра Тбилиси призывают к отставке после трагедии в парке Ваке
Оппозиционные активисты и политики призывают мэра Тбилиси Каху Каладзе к отставке после трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя девочка, еще двое детей пострадали. По информации СМИ, акции с требованием отставки Каладзе пройдут у здания мэрии и у администрации правительства Грузии.
Троих детей ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта. Очевидцы рассказывают, что дети уронили в воду мяч. Когда они попытались достать его, их ударило током.
Каладзе накануне лично посетил парк Ваке и объявил завершенным ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке.
Сегодня Каладзе сообщил, что ремонтные работы в парке вела компания «Гринсервис+», однако у нее были и субподрядчики.
«Тяжелейший факт, мы все ошеломлены. Расследование началось, задействованы все соответствующие органы и, конечно же, все виновные будут наказаны в рамках закона», – сказал Каладзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье 13-летней девочки, погибшей в парке Ваке.
«Трудно подобрать слова, чтобы передать ту душевную боль, которую я испытываю из-за трагедии в парке Ваке.
В эти тяжелейшие минуты я всем сердцем разделяю горе членов семьи, родных и близких погибшего подростка и выражаю им свою поддержку.
Расследование уже начато, причины трагедии будут установлены и будут приняты самые жесткие меры», – написал Гарибашвили в соцсети.
МВД начало расследование инцидента по статье 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности на объектах электро или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов.
ПАСЕ в резолюции назвала РФ «террористическим режимом»
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Об этом сообщает «Европейская правда».
За документ проголосовали 99 делегатов. Всего в ПАСЕ их 306, однако документы считаются принятыми, если за них голосует большинство присутствующих.
В документе под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» указывается, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».
В резолюцию была внесена поправка, которая предлагала «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.
Би-би-си при этом пишет, что поправка касалась формулировки относительно российского режима. В первом варианте значилось «режим Российской Федерации», после поправки в документе осталась формулировка – «российский режим, находящийся у власти в данный момент».
«Судя по комментариям экспертов, это признание можно расценивать как первый шаг к признанию России страной, поддерживающей терроризм», – отмечает издание.
В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.
Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.
В Армении начато расследование в связи со взрывом Крымского моста
Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело в связи со взрывом на Крымском мосту 8 октября. ФСБ и Следственный комитет России утверждали, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, въехал из-за рубежа на территорию Армении и оттуда через Грузию направился в Россию.
Согласно пресс-службе Совета национальной безопасности, дело возбуждено по предполагаемым фактам содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического сообщества группой лиц по предварительному сговору, подделки документов.
Российская сторона ранее сообщила, что в связи со взрывом задержаны 8 человек, в том числе гражданин Армении Артур Терджанян, которые подозреваются в подготовке взрыва на Крымском мосту. Согласно российской версии, взрыв организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а к переправке груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.
Комитет государственных доходов Армении подтвердил, что в конце сентября грузовик, которым управлял Артур Терджанян, въехал в Армению из Болгарии через территорию Грузии, но в результате рентгенологического исследования груза никаких факторов риска обнаружено не было.
Радио Азатутюн отмечает некоторые несоответствия между официальной российской версией и сообщениями армянских правоохранительных органов.
Во-первых, в списках избирателей Армении Артур Терджанян 1985 года рождения не числится. Комитет госдоходов Армении отмечает, что он также имеет гражданство Грузии, однако российская сторона ничего об этом не сообщает. Кроме того, если российская сторона утверждает, что документы были подделаны после таможенного оформления груза в Ереване, а отправителем стала «ГУ АР ДЖИ ГРУП», то Комитет госдоходов отмечает, что груз изначально под именем «ГУ АР ДЖИ ГРУП» прибыл из Грузии в Армению.
Эта компания зарегистрирована в Алаверди, её 100-процентным акционером является 41-летний гражданин Армении Гурген Шлепчян. Чем он занимается, официально не сообщается.
Корреспондент Радио Азатутюн накануне побывал на месте регистрации компании. Оказалось, что там посуточно проживает русский мужчина, который не захотел представиться, сказав лишь, что хозяева дома живут на нижнем этаже. Женщина, живущая внизу, тоже не захотела, чтобы ее снимали на видео, но рассказала, что владелец компании «ГУ АР ДЖИ ГРУП», фигурирующей в уголовном деле, Гурген Шлепчян является ее братом, которого она прописала в своей квартире. Женщина рассказала, что Шлепчян живет в Грузии, в населенном армянами поселке Шаумяни (Марнеульский муниципалитет) и занимается торговлей.
Какое отношение задержанный Артур Терджанян имеет к Гургену Шлепчяну, неясно.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии российских следователей, взорвался грузовик. В результате были повреждены два пролета автомобильного полотна, а также – из-за взрыва либо одновременно с ним – загорелся грузовой поезд, следовавший по железнодорожной части моста.
- Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв «терактом» и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье 205 УК РФ («Терроризм»).
- По утверждению ФСБ, взрывное устройство было в грузовике и было замаскировано в рулоны с пленкой на 22 палетах общим весом свыше 22 тонн. В Москве уверены, что взрывчатку в начале августа отправили из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
- Власти Грузии и Болгарии заявляли, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал границы их стран.
Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 млн
Дом в Швейцарии, которым, предположительно, пользовалась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, был выставлен на продажу за 75 миллионов швейцарских франков (примерно $75,5 млн). Об этом пишет расследовательский центр "Досье", чей журналист связался с риелтором, ведущим этот объект. Кабаева – топ-менеджер "Национальной медиа группы", многие расследования называют её матерью детей президента России Владимира Путина, против неё введены международные санкции за тесные отношения с президентом.
Дом расположен в Колоньи, одном из самых богатых муниципалитетов Швейцарии и мира. Его упоминала в своём материале о Кабаевой в Швейцарии газета The Wall Street Journal, написавшая, что гимнастка жила там в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи. Журналист "Досье" обнаружил, что в муниципалитете есть только одна такая площадка.
Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домом, который раньше принадлежал другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Эта земля – часть владений под названием "Вилла Hauterive". Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Вторая, в которой и останавливалась Кабаева, по документам принадлежит финансисту Пьер Алену Фолье и его супруге Ван Линь.
Корреспондент "Досье" попытался приобрести дом, представившись помощником банкира, который подыскивает жильё на берегу Женевского озера. Риелтор рассказывал о недвижимости до тех пор, пока не получил вопрос, не этот ли дом упоминается в связи с Кабаевой. Вопрос остался без ответа, а вскоре риелтор сообщил, что объект снят с продажи. Вскоре после официального журналистского запроса объявление о продаже было удалено.
Скончалась девочка, пострадавшая от удара током в тбилисском парке Ваке
Скончалась 13-летняя девочка, пострадавшая от удара током в тбилисском парке Ваке. Об этом сообщили в клинике имени Хечинашвили.
«13-летнаяя девочка поступила с остановкой сердца. Реанимационные мероприятия закончились безрезультатно. Была зафиксирована биологическая смерть», – сказал врач.
Троих детей ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта. По информации СМИ, дети уронили в фонтан мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током.
Один из пострадавших, доставленных в тбилисскую клинику Хечинашвили, находится в стабильном состоянии, на искусственном дыхании. Состояние третьего ребенка не вызывает опасений.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетил клинику, в которую доставили пострадавших детей. Он сказал журналистам, что «все виновные будут наказаны». Каладзе говорит, что ремонтные работы в парке вела компания «Гринсервис+», однако у нее были и субподрядчики.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статья 240 Уголовного кодекса Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. На месте трагедии работают правоохранители.
Накануне мэр Тбилиси Кахи Каладзе объявил, что ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке завершен.
Трое детей пострадали от удара током в тбилисском парке Ваке
Трое детей пострадали в тбилисском Ваке-парке. Их ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта.
По информации СМИ, дети уронили в фонтан мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током.
Двое пострадавших детей, доставленные в тбилисскую клинику Хечинашвили, находятся в тяжелом состоянии, передает грузинская служба Радио Свобода.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статья 240 Уголовного кодекса Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Накануне мэр Тбилиси Кахи Каладзе объявил, что ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке завершен.
«Мы поддержим европейские устремления Грузии»
В новой стратегии национальной безопасности США говорится о поддержке евроинтеграции Грузии. Документ, который должна обновлять каждая новая президентская администрация, Белый дом опубликовал в среду.
«Поскольку мы поддерживаем Украину, мы также будем работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократий. Мы поддержим европейские устремления Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам. Мы будем помогать нашим партнерам укреплять демократические институты, верховенство закона и экономическое развитие на Западных Балканах. Мы поддержим дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Южном Кавказе. Мы продолжим сотрудничество с Турцией для укрепления ее стратегических, политических, экономических и институциональных связей с Западом», – говорится в документе.
В 48-страничной стратегии, принятие которой было отложено из-за российского вторжения в Украину, подчеркивается, что перед США стоит сложная задача по сдерживанию амбиций Китая, и при этом подчеркивается важность сотрудничества с союзниками для решения проблем, стоящих перед демократическими странами.
Администрация Джо Байдена считает, что лидирующая роль США в мире является ключом к преодолению глобальных угроз, таких как изменение климата и подъем авторитарных режимов.
В документе отмечается, что даже после российского вторжения в Украину Китай представляет собой наиболее серьезный вызов мировому порядку и что США должны выиграть экономическое соревнование с Китаем, чтобы сохранить свое влияние в мире.
«Россия представляет собой непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, сегодня опрометчиво попирая основные законы международного порядка, как показала ее жестокая агрессивная война против Украины», — говорится в документе.
«[Китай] напротив, является единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок, и располагающий все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели», — сказано в стратегии.
Как пишет Голос Америки, в тексте отмечается, что спустя более чем полгода после вторжения в Украину, российская армия выглядит менее мощной, чем в декабре 2021 года, когда в Белом доме были представлен первый вариант обновленной стратегии национальной безопасности.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что российское вторжение в Украину действительно задержало выработку документа , но не изменило фундаментально подход Байдена к внешней политике. Тем не менее, по его словам, ответ США на войну в Украине стал реальным примером политики в действии.
В Тюмени суд признал надпись «НЕТ В***Е» лозунгом против воблы
Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело о дискредитации российской армии против жительницы Алисы Климентовой. Полиция задержала её за надпись «Нет в***е», она объяснила, что это означает «Нет вобле». Копию решения выложил телеграм-канал «Тюмень – богатый регион!».
Климентова была задержана 24 сентября за надпись мелком «Нет в***е» и рисунок символа мира пацифика на площади Единства и Согласия в центре города. Полиция вменила ей статью о дискредитации, добавленную в административный кодекс после российского вторжения в Украину.
Как следует из судебного решения, задержанная не отрицала, что рисовала на асфальте, но заявила «Нет в***е» означает «Нет вобле», к этому виду рыб она, как утверждается, испытывает неприязнь.
Судья Сергей Романов постановил, что доказательств обратному полиция не представила. Он закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения и постановил вернуть Климентьевой изъятую у нее жёлтую коробку с одним синим мелком, отметив, что эти предметы не изъяты из оборота российскими законами.
Макрон – за переговоры на основе международно признанных границ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что в интересах и Украины, и России вернуться в ближайшее время за стол переговоров. В то же время Макрон отметил, что понимает: целью Украины является восстановление ее границ, международно признанных после распада СССР в 1991 году, то есть включая не только регионы, об аннексии которых Россия объявила недавно, но и Крым, аннексированный в 2014 году. "Мы должны помочь украинцам выстоять, сохранить единство Европы и посадить Украину за стол переговоров с Россией, – считает Макрон. – Начать переговоры совсем не означает сдаться".
Власти Украины официально отказались вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но готовы их вести с "другим российским президентом". Возможность территориальных уступок они отрицают.
Французский президент подчеркнул, что его страна продолжит оказание Киеву военной помощи – в частности, поставки хорошо зарекомендовавших себя гаубиц Caesar. Он сообщил, что в ближайшее время Украине будет передано ещё 6 единиц этого оружия - в добавление к 18, поставленным ранее. Также Макрон упомянул радары и средства ПВО.
По словам Макрона, Франция не намерена использовать ядерное оружие против России в случае, если Россия применит этот вид вооружений против Украины. Национальная доктрина этого не предусматривает. При этом Макрон призвал меньше говорить о возможности ядерной войны, поскольку постоянные разговоры о ней снижают эффективность сдерживания. Президент Франции также подчеркнул, что не хочет, чтобы нынешний конфликт перерос в мировую войну.
Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала российского вторжения. В то же время он является западным политиком, чаще других вступавшим за это время в контакт с Владимиром Путиным: оба лидера провели десятки телефонных переговоров. Макрон признавался в интервью, что это "очень тяжелые" разговоры.
Пригожин опроверг сообщение «ДНР» о взятии населенного пункта Опытное
Штаб территориальной обороны т.н. «ДНР» заявил о взятии населенных пунктов Опытное и Иванград в Донецкой области Украины.
В сообщении указано, что населенные пункты, расположенные под Бахмутом, «освободила группировка войск ДНР и ЛНР», и военные действия проводились «при огневой поддержке вооруженных сил РФ».
Информацию о взятии населенного пункта Опытное опроверг один из создателей частной военной компании «Вагнер», близкий к российскому президенту бизнесмен Евгений Пригожин.
Говоря о Иванграде, он сказал, что полный контроль над ним был установлен два дня назад, но не группировкой «ДНР» и ЛНР», а сотрудниками ЧВК «Вагнер».
«Хочу подчеркнуть, что ни одного человека из других подразделений, кроме сотрудников ЧВК «Вагнер», в Иванграде не было. Опытное по сей день находится под противником», – заявил Пригожин.
В Генштабе ВСУ информацию о взятии российской стороной населенных пунктов опровергают. В частности, в утренней сводке говорится о том, что силы РФ пытались наступать на Бахмутском направлении. Однако подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озеряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
Оперативно проверить эти данные в условиях войны невозможно.
Россиянам на «Нижнем Зарамаге» за два дня вручили пять повесток
На пропускном пункте «Верхний Ларс» за два дня желающим выехать из России вручили восемь повесток, на «Нижнем Зарамаге» – пять. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим «частичной мобилизации» гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией. В Цхинвали считают, что «это непродуманное предложение внесет негатив в отношения Южной Осетии и России».
«После поручения главы республики Сергея Меняйло мы вновь открыли пункт призыва на границе с Грузией. Он был свернут после нормализации обстановки с наплывом желающих выехать из России. Сейчас вновь начали вручать повестки подлежащим частичной мобилизации из числа желающих пересечь границу с Грузией. Также открыли пункт призыва на границе с Южной Осетией», – сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии.
Абрил Абдуллаев не уточнил, запретили ли выезд из России гражданам, которым вручили повестки.
Как пишет ТАСС, во время наплыва людей на границе с Грузией было вручено более 180 повесток.
В конце сентября югоосетинское Минобороны рекомендовало военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по югоосетинским паспортам. Большинство жителей Южной Осетии – граждане России.
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