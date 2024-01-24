В Белгородской области упал Ил-76. Возможно, он перевозил пленных

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Об этом сообщило Министерство обороны России. На его борту , как утверждается в сообщении, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.



Первым об инциденте сообщил источник телеграм-канала 112. Белгородские паблики выкладывают видеозапись крушения. Борт падает с большой скоростью и взрывается.

Сообщается, что авиакатастрофа могла произойти у хутора Кривого. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что выехал на «место происшествия» в Корочанском районе, не уточняя подробностей. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, написал он в своём телеграм-канале. До этого в регионе объявляли о ракетной угрозе. Минобороны сообщало о сбитом над областью беспилотнике.

«Украинская правда» со ссылкой на источники вначале написала, что Ил-76 сбили ВСУ. В обновленной новости указано: «источники в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300».

Телеграм-канал «Мэш» утверждает, что российский самолёт был сбит ВСУ из ракетного комплекса «Пэтриот». По данным телеграм-канала, этот борт уже использовался для доставки пленных, поэтому летал достаточно свободно, пользуясь закрытым аэропортом Белгорода.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов утверждает, что самолет сбили тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса. По его словам, за сбитым самолетом летел еще один борт с 80 военнопленными, но его успели развернуть.

Официальные украинские власти не комментируют инцидент.