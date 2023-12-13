Байден: «Отказ Украине в помощи станет лучшим подарком для Путина»

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провелия пресс-конференцию в Белом доме по итогам состоявшихся переговоров.

Зеленский во вступительном слове, в частности, отметил, что Украина выполнила все рекомендации для продолжения процесса сближения с ЕС. По его словам, укрепление единства между союзными государствами и Украиной осуществляется при лидирующей роли США.

Байден подчеркнул, что на стороне Украины действуют 50 государств, заинтересованных в её успешном противоборстве против российской агрессии. Байден в частности, отметил успехи Украины в сокращении мощи российского флота в Чёрном море.

Встрече президентов США и Украины предшествовало выступление Зеленского перед законодателями в Конгрессе. Как пишут мировые и российские СМИ, перед началом переговоров американский президент сообщил о выделении 200 миллионов долларов на военные нужды Украины благодаря имеющимся у него полномочиям, не требующим одобрения парламента.

Как отмечает CNN, обсуждение помощи Украине со стороны Вашингтона продвигается с трудом.

Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что в случае отказа членов Конгресса США одобрить дополнительный пакет помощи Киеву, это станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину. «Мы остаёмся на вашей стороне», подчеркнул Байден.

По словам президента США, Конгресс должен одобрить прохождение закона о дополнительном финансировании Украины. Зеленский обратил внимание Байдена на то, что украинские войска «каждый день доказывают способность побеждать», несмотря на то, что некоторые критики называют продвижение украинских войск медленным.

На прошлой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на выделение $106 млрд в качестве чрезвычайной помощи Украине и Израилю.



Белый дом сообщил Конгрессу 4 декабря, что после окончания 2023 года у правительства не будет средств на поставки оружия Украине.



Консерваторы заявили, что откажутся одобрить пакет помощи, если демократы и Белый дом не согласятся на масштабные иммиграционные реформы.