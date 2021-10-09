Новости
В Берлине открыто расследование возможной атаки звуковым оружием на дипломатов США
Берлинская полиция с августа ведет расследование возможной атаки звуковым оружием на сотрудников расположенного в городе американского посольства. От нее могли пострадать несколько американцев в Германии и около 200 - в других странах.
У сотрудников посольства в Берлине отмечены симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщает журнал Der Spiegel. Он назван так по первому зафиксированному случаю возможных атак. С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха.
Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами атаки может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет. Один из последних случаев возможного воздействия зафиксирован несколько недель назад - пострадавшим мог стать сотрудник ЦРУ, сопровождавший в поездке в Индию директора службы Уильяма Бернса, передает The New York Times.
Предположительно, синдром возникает после воздействия звуковым или микроволновым оружием. В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о выплате компенсаций пострадавшим от гаванского синдрома. Документ был поддержан в Конгрессе представителями Демократической и Республиканской партий.
Другие новости дня
На Ерасхском участке границы с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Армении Мисак Хачатрян сегодня около 12:50 был ранен выстрелом с азербайджанской стороны на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы (Араратская область). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В сообщении отмечается, что жизнь военнослужащего находится вне опасности.
Также армянская сторона сегодня сообщила о том, что в Мартакерте (Нагорный Карабах) местный армянский житель был убит азербайджанским снайпером.
Радио Азатутюн сообщает, что Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обоих инцидентах, заявив, что она не соответствует действительности.
Ираклий Гарибашвили встретился с Николом Пашиняном в Ереване
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Республике Армения, в рамках которого глава правительства Грузии встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.
Премьер-министр РА еще раз выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили и грузинскому народу в связи с гибелью людей при обрушении здания в Батуми.
Стороны обсудили «Мирную инициативу добрососедства на Южном Кавказе», с которой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в ООН. Было отмечено, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, к чему, помимо государств Южного Кавказа, подключатся и международные партнеры.
В ходе встречи премьер-министр Грузии подтвердил свою готовность к тому, чтобы Грузия продолжала активную посредническую роль в целях обеспечения мира, стабильности и постепенного превращения региона в регион новых возможностей, развития и мира. Премьер-министры двух стран обсудили важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.
Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
Трампу отказано в попытке засекретить документы о штурме Капитолия 6 января
Президент США Джо Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января 2021 года специальному комитету Палаты представителей США. Речь идет о штурме Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден отказал бывшему президенту Трампу в попытке воспользоваться конституционной привилегией позволяющей президенту США сохранять конфиденциальность переписки сотрудников своей администрации. Ранее Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к запрошенным документам через своих адвокатов.
По итогам штурма более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.
Специальный комитет Конгресса по расследованию событий 6 января пригрозил привлечь к ответственности экс-советника Трампа, Стива Бэннона, заявившего об отказе давать показания.
ЕНД изменило формат протестной акции из-за трагедии в Батуми
Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» решила изменить формат анонсированной протестной акции в Зугдиди из-за трагедии в Батуми. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила на брифинге член партии, депутат парламента Грузии Анна Цитлидзе.
Жертвами обрушения жилого дома в Батуми 8 октября стали девять человек, трое из которых дети. Один пострадавший остается в реанимации.
«Из-за траура и трагедии мы изменили формат акции. Акция будет молчаливой, без мегафонов и динамиков, но акция обязательно пройдет», - сказала Цитлидзе.
В ЕНД заявляют, что после пересчета голосов в одном из мажоритарных округов вечером 7 октября они потеряли гарантированное большинство в сакребуло Зугдидского муниципалитета. Представители партии считают, что результаты были сфальсифицированы и обвиняют в этом главу ОИК Миранду Месхи.
Оппозиционеры решили провести митинг в Зугдиди, чтобы опротестовать произошедшее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до девяти
Спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого доме в городе Батуми обнаружили тело мужчины, ставшего девятой жертвой трагедии. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
«Всего погибли девять человек… Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены», - заявил глава МВД.
Жилой корпус, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.
Среди девяти погибших – трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, которые находились в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. До сих пор он остается в реанимации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.
По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми
Футбольный матч между сборными Грузии и Греции пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми. Об этом говорится в заявлении Футбольной федерации Грузии (ФФГ), распространенном сегодня, 9 октября.
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Греции сегодня пройдет в Батуми. В общей сложности на игру было продано 6,6 тысячи билетов, что составляет около 30% от общей вместимости стадиона. Ожидалось, что именно столько болельщиков будет допущено на матч в связи с коронавирусными ограничениями.
«Из-за трагедии в Батуми матч откроется минутой молчания, а футболисты будут играть с черными повязками. Решение межведомственного совета от 5 октября о допуске на стадион 33% зрителей объявлено потерявшим силу, и, к сожалению, матч пройдет без зрителей», - говорится в сообщении.
Как отмечают в ФФГ, они обратились в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча, но получили отказ.
В ФФГ отмечают, что вернут стоимость билетов всем зрителям.
В Южной Осетии выявили 100 случаев заражения коронавирусом
В ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора за сутки выявили 100 случаев заражения коронавирусом, сообщает информагентство «Рес». Всего с начала пандемии зафиксировано 6 727 заболевших.
Днем ранее в республике было выявлено 96 заразившихся. За минувшие сутки сняты с учета по выздоровлению 30 пациентов, всего вылечились 5 390 человек. В настоящее время в амбулаторных и стационарных условиях проходят лечение 1 337 граждан.
Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева призвала жителей республики соблюдать обязательный масочный режим, избегать мест массового скопления людей.
«Наблюдается рост заболевания коронавирусом и ОРВИ, каждый должен понимать свою ответственность и не пренебрегать санитарными нормами», - отметила она.
В начале следующей недели планируется проведение оперативного штаба при правительстве, на котором обсудят ситуацию с ростом заболевания в республике и примут необходимые меры.
Празднование Тбилисоба отменено в знак скорби по жертвам трагедии в Батуми
Празднование Тбилисоба в этом году не состоится. Столичные власти отменили все мероприятия в знак скорби по жертвам обрушения дома в Батуми. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Из-за пандемии коронавируса в этом году традиционный осенний праздник сбора урожая должен был пройти 24 октября только в виде одного гала-концерта и церемонии награждения почетных жителей Тбилиси.
«В эти тяжелые минуты Тбилиси стоит рядом с Батуми. По решению нашей команды, мероприятие, которое должно было пройти в телевизионном формате по случаю Тбилисоба, отменено», - пишет Каладзе на своей странице в Facebook.
Мэр сообщил, что деньги, выделенные из бюджета на проведение Тбилисоба, будут перечислены в фонд помощи семьям погибших и пострадавшим в Батуми. Речь идет примерно о полумиллионе лари (166 тысяч долларов), передает агентство «Новости-Грузия».
Семиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в здании было 12 квартир.
К настоящему времени известно о восьмерых погибших и двух пострадавших. Поиски одного человека под завалами продолжаются.
11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Посольство США в Грузии соболезнует родным и близким погибших в Батуми
Посольство США в Грузии выражает соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми. Соответствующее заявление появилось на официальной страничке дипмиссии в соцсети Facebook.
«Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Батуми. Команда нашего посольства всегда будет хранить память о пострадавших, пропавших без вести и погибших. Мы приветствуем спасателей, которые неустанно работают, чтобы спасти жизни и помочь как можно большему количеству людей».
Обрушение части жилого дома произошло в Батуми в полдень 8 октября, сообщает SOVA. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается уже более суток. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В общей сложности в результате трагедии погибли восемь человек, трое из которых – дети.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
Футбол: Армения в Рейкьявике сыграла вничью в матче с Исландией
В матче 7-го тура отборочного турнира Чемпионата мира по футболу сборная Армении в Рейкьявике сыграла вничью с командой Исландии. Игра завершилась со счетом 1։1.
В составе сборной Армении на 35-й минуте отличился защитник Камо Оганесян. Ответный гол хозяев поля на 77-й минуте забил Исак-Бергманн Йоуханнессон.
После 7 туров сборная Армении с 12 очками занимает третью строчку в группе J.
В следующем матче подопечные Хоакина Капарроса 11 октября на выезде сыграют против сборной Румынии.
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют заявления Пашиняна и Алиева о готовности встретиться под их эгидой
7 и 8 октября в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбоннье.
В заявлении, распространенном сопредседателями по итогам встреч, отмечается, что они были проведены для обсуждения вопросов возможных деэскалационных и гуманитарных мер.
Отмечается также, что во встречах принял участие и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Все участники подчеркнули необходимость полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего и обсудили возможные деэскалационные и гуманитарные меры, включая возвращение удерживаемых, пропавших без вести и всех перемещенных лиц. Сопредседатели подтвердили намерение продолжить работу со сторонами», - говорится в заявлении.
Сопредседатели приветствовали публичные заявления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразивших принципиальную готовность встретиться под эгидой сопредседателей, сообщает Радио Азатутюн.
«Сопредседатели надеются на участие сторон в обсуждении деталей такой встречи и подтверждают свою готовность посетить регион в скором будущем для обсуждения следующих шагов в этом процессе», - заявили сопредседатели.
Более 100 человек умерли от коронавируса на Северном Кавказе за последние сутки
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 105 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 180.
Согласно официальным данным, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Ставропольском крае – 32, в Дагестане – 12, в Карачаево-Черкесии и Чечне зафиксировано по семь летальных случаев, в Адыгее умерли пять человек, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии и Ингушетии скончались два пациента в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 21 580 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 364 (89 073 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 229 (75 911)
- Дагестан + 118 (52 920)
- Кабардино-Балкария + 91 (32 650)
- Чечня + 71 (23 239)
- Северная Осетия + 70 (23 588)
- Ингушетия + 68 (22 101)
- Карачаево-Черкесия + 60 (25 963)
- Калмыкия + 57 (30 991)
- Адыгея + 52 (20 099)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 396 535 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 9 октября, выявлено 7 746 718 заболевших коронавирусом.
Под завалами дома в Батуми найдены тела еще двоих погибших
Под завалами обрушенного дома в центре Батуми найдены тела еще двоих человек. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Двое из них – дети.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается уже более суток. Обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больницы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщает SOVA.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
МИД Армении: Опечалены разрушением корпуса в Батуми, Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии
Министерство иностранных дел Армении отозвалось на трагедию в Батуми.
«Мы опечалены разрушением корпуса в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице ведомства в Twitter.
В результате обрушения одного подъезда жилого дома в Батуми погибли шесть человек, в больнице находится один выживший, он в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Спасатели продолжают поисковые работы на завалах, сообщает Общественный вещатель Грузии.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Батуми
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением жилого дома в центре Батуми. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.
«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».
По данным грузинских СМИ, один из задержанных по факту обрушения дома является гражданином Азербайджана. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего корпуса, где велись строительные и ремонтные работы. По данным МВД, это происходило с нарушением правил безопасности. Задержаны также двое рабочих, передает SOVA.
Четверо погибших при обрушении дома в Батуми – члены одной семьи
Четверо из шести жертв обрушения жилого дома в Батуми являются членами одной семьи. По данным СМИ, это 35-летняя Инга Мекеидзе, двое ее детей и деверь.
Ингу Мекеидзе извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения женщина была в сознании, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, ее сердце останавливалось пять раз. Сегодня утром в больнице сообщили о смерти пациентки.
Ночью из-под обломков извлекли тела двоих детей женщины – мальчика в возрасте 1 года и 9-летнюю девочку. Вместе с несовершеннолетними был обнаружен их дядя.
Со ссылкой на родственников семьи издание Ambebi.ge пишет, что мужчина живет за границей. Недавно он приехал в Батуми и гостил у брата. По их словам, он был найден в обнимку с племянниками.
В живых остался супруг Инги Мекеидзе, а также еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку утром мужчина отвел ребенка в детский сад.
СМИ распространяют тяжелейшие кадры, на которых запечатлен мужчина, потерявший почти всю свою семью.
Семиэтажный дом обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в нем было 12 квартир. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Саакашвили призывает международное сообщество отреагировать на нарушение его прав
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Обращение политика из тюрьмы сегодня, 9 октября, было опубликовано на его странице в Facebook.
В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Несмотря на требования адвокатов экс-президента, до сих пор заседание не назначено. По мнению Саакашвили, власти опасаются, что его появление на публике вызовет волну общественного негодования.
«Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов… Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда», - говорится в письме Саакашвили.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и уже девятый день продолжает голодовку. Экс-президент не признает обвинений и называет себя политическим заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Всего на Сакашвили заведено четыре уголовных дела, по двум из них были вынесены приговоры. Политик заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом 29 сентября.
В Грузии 11 октября объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура», – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.
Флигель семиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Коронавирус в Грузии: 2 844 новых случаев заражения, 29 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 844 случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,48%, за последние две недели – 5,94%, а за последнюю неделю – 7,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 631 563.
Более 27% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 775. В Имерети выявили 607 случаев заражения, в Кахетии – 368, в Самегрело и Земо Сванети – 339, в Квемо Картли – 154, в Шида Картли – 147, в Аджарии – 127, в Гурии – 116, в Мцхета-Мтианети – 85, в Самцхе-Джавахети – 74, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.
От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 221.
Выздоровели 814 человек, их общее число выросло до 598 468.
На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев коронавируса. Из них 4 203 пациента (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 945 больных тяжелое, 257 подключены к аппаратам ИВЛ. 667 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 18 978 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 67 граждан, а в самоизоляции – более 17,6 тысячи.
В Абхазии за сутки выявлено 158 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 575 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 158 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 97 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 661 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 616 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене
Депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на своей странице в фейсбуке, что Медведчука подозревают в реализации «преступной схемы поставок угольной продукции» из самопровозглашенных ДНР и ЛНР с конца 2014 года по начало 2015 года. Депутат якобы отчитывался об этом перед властями России. Следствие предполагает, что его действия подрывали энергетическую независимость Украины. СБУ также проверит бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках нового дела в отношении Медведчука.
Депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под домашний арест в мае этого года. Его вместе с еще одним депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну.
- Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
- Медведчук - кум российского президента Владимира Путина. Тот в 2004 году выступил крестным отцом младшей дочери украинского политика Дарьи.
СМИ узнали о характере ремонтных работ, проводившихся в обрушившемся доме в Батуми
Задержанный по делу об обрушении жилого дома в Батуми Заур Будагов планировал объединить принадлежащую ему квартиру и подвал. Об этом свидетельствуют документы из публичного реестра, сообщает издание «Батумелеби».
Дом на улице 26 Мая обрушился 8 октября. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски людей под завалами продолжаются.
Владелец квартиры на первом этаже З.Б., а также двое нанятых им рабочих, задержаны в качестве обвиняемых. По версии следствия, причиной обрушения здания стали ремонтно-строительные работы, проводимые по его поручению «с грубым нарушением правил безопасности».
Согласно данным реестра, в собственности Будагова числилась квартира на первом этаже площадью 200 кв. метров и небольшой подвал ниже. 4 октября собственник официально обратился к госструктурам с просьбой о регистрации изменения. Производство было приостановлено 8 октября. Национальное агентство публичного реестра затребовало внутренний обмер квартиры и подвала, а также протокол товарищества, который подтверждает согласие жильцов не проводимые работы. В мэрии Батуми ранее также сообщали, что не выдавали разрешения на реконструкцию здания.
Ссылаясь на соседей «Батумелеби» предполагает, что Будагов начал реконструкцию, не получив разрешения. В беседе с журналистами жильцы неоднократно указывали, что строительные работы активно велись, а «в доме все гудело». Источники издания утверждают, что в последнее время из подвала дома выносили большое количество земли. Также существует предположение, что в принадлежащей Будагову квартире было демонтировано перекрытие - горизонтальная внутренняя несущая конструкция.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Одна из пострадавших при обрушении дома в Батуми скончалась в больнице
35-летняя женщина, пострадавшая при обрушении жилого дома в Батуми, скончалась в больнице. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
Женщину извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения она была контактной, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, фиксировалась остановка сердца.
В настоящее время в больнице остается еще один пострадавший - 37-летний мужчина. По словам медиков, состояние пациента стабильно тяжелое, и он остается в реанимации.
Ранее под завалами были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних. Точное число граждан, находившихся в здании во время обрушения, не известно. МВД говорит о 10-15 лицах. СМИ сообщают, что на данный момент пропавшими числятся как минимум трое человек.
Флигель пятиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». В качестве обвиняемых задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт.
В МВД назвали причины обрушения дома в Батуми – задержаны три человека
МВД Грузии сообщило о задержании трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности».
По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, - 30-летний Г.С. и 59-летний Х.С.
«По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября», - сказано в заявлении МВД, распространенном сегодня утром.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжается уже 21 час. По неуточненной информации, под обломками остаются четверо человек.
Накануне вечером двух человек достали живыми. Позже спасатели обнаружили под завалами еще пять тел. СМИ сообщают, что среди погибших как минимум двое несовершеннолетних, передает агентство «Новости-Грузия».
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