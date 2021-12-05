В Берлине Социал-демократическая партия одобрила новую коалицию

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией «Союз-90»/»зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП). На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались в поддержку документа. Об этом сообщает «Немецкая волна».

«Теперь приступаем к работе!», - отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение, которого достигли лидеры трех партий, еще должно быть утверждено на внутрипартийных голосованиях партнеров СДПГ по будущей коалиции.

Партийный съезд СвДП по этому вопросу намечен на воскресенье, 5 декабря. «Зеленые» уже проводят голосование в рядах членов партии.

Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером.