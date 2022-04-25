В Брянске ночью загорелась нефтебаза «Транснефти»

В Брянске горит нефтебаза "Транснефть Брянск Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировать людей из-за пожара не будут. Причины пожара пока не установлены. Комментарий "Транснефть-Дружбы" пока получить не удалось.

МЧС cообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска ночью. Позже источники "Интерфакса" и РИА Новости сообщили о ещё одном пожаре, который произошел на нефтебазе в другой части города. Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров, рассказал собеседник "Интерфакса". Украинские СМИ утверждают, что горел военный объект, предположительно склад боеприпасов.

По ряду сообщений, пожарам предшествовали взрывы. Baza публикует видеозапись предположительно с камеры наблюдения, свидетельствующую в пользу этой версии.

Брянская область граничит с Украиной, где идут боевые действия. Город Брянск расположен более чем в 100 км от границы с Украиной, что практически исключает ракетный удар с украинской территории.

"Транснефть-Дружба" - дочернее общество "Транснефти". В ведении предприятия находится нефтепровод "Дружба", по которому осуществляются поставки нефти из России в Европу.

В Брянской области до 25 апреля действует высокий уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз утвеерждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. В начале апреля власти другого приграничного российского региона - Белгородской области - обвинили Украину в обстреле нефтебазы на территории Белгорода. В понедельник глава Курской области заявил, что были сбиты 2 ударных беспилотника.