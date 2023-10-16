В Брюсселе неизвестный открыл стрельбу, погибли два человека

В Брюсселе вечером в понедельник неизвестный открыл стрельбу на улице. Погибли два человека. Преступник скрылся на скутере, полиция ведет его поиски.

Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, стрельба произошла около 19:15 по местному времени в пяти километрах от стадиона, где сегодня проходит матч между местной и шведской командами. Оба погибших были одеты в футболки в национальных цветах Швеции, предположительно они были болельщиками шведской команды.

Валлонская газета Sudinfo пишет, что виновник стрельбы распространил видеообращение в Facebook. В нем он утверждает, что является членом ИГ («Исламского государства») и хвастается тем, что убивал неверных. Он говорит, что застрелил двух человек, чтобы «отомстить за мусульман, и что мы живем и умираем за нашу религию». Он также называет свое имя - Слайем Слоума.

Представители брюссельских спецслужб, прокуратуры и министры внутренних дел и юстиции Бельгии сформировали кризисный центр. Расследование в настоящее время находится в ведении прокуратуры Брюсселя. Если дело будет квалифицировано как теракт, его расследование может быть федерализировано.