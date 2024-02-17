В Чечне досрочно освободили осужденного за убийство Анны Политковской

Шейх-Мансуровский (бывший Заводской) районный суд Грозного одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Джабраила Махмудова – в 2014 году его признали виновным в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Освободиться он должен был в конце 2025 года, сообщает Кавказ.Реалии.
Еще летом 2022 года Махмудову заменили оставшийся срок принудительными работами сроком в 3 года и 5 месяцев и удержанием 10% зарплаты, пишет «Новая газета». Согласно судебному постановлению, которое вручили детям Политковской Вере и Илье, ходатайство осужденного об УДО суд одобрил несмотря на несогласие прокуратуры, 38 взысканий в СИЗО, пять – в Тульской колонии и три наказания в качестве помещения в штрафной изолятор. Дети журналисты также сообщили суду о своем несогласии с ходатайством до заседания.
Джабраила Махмудова обвинили в слежке за журналисткой накануне убийства, которую он вел вместе с братом Ибрагимов. Второй его брат Рустам Махмудов получил пожизненный срок за исполнение убийства.
Это уже второй осужденный по делу Политковской, который вышел на свободу за последние полгода. В ноябре президент Путин помиловал бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова. Он получил 20 лет колонии и освободиться должен был лишь в 2034 году, но после вторжения в Украину отправился на войну и получил освобождение.
- Тело Анны Политковской с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный – в голову, когда журналистка вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы. Следователи рассматривали версию умышленного убийства, «сопряженного с выполнением ею общественного долга». Заказчика убийства так и не нашли.
- В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии.
- Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.
- 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Таким образом, заказчики преступления, имена которых следствие до сих пор не назвало, официально ушли от ответственности, отмечает «Новая газета». «Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик - это политика. И, судя по всему, большая политика», - написал заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов.