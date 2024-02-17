В Чечне досрочно освободили осужденного за убийство Анны Политковской

Шейх-Мансуровский (бывший Заводской) районный суд Грозного одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Джабраила Махмудова – в 2014 году его признали виновным в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Освободиться он должен был в конце 2025 года, сообщает Кавказ.Реалии.

Еще летом 2022 года Махмудову заменили оставшийся срок принудительными работами сроком в 3 года и 5 месяцев и удержанием 10% зарплаты, пишет «Новая газета». Согласно судебному постановлению, которое вручили детям Политковской Вере и Илье, ходатайство осужденного об УДО суд одобрил несмотря на несогласие прокуратуры, 38 взысканий в СИЗО, пять – в Тульской колонии и три наказания в качестве помещения в штрафной изолятор. Дети журналисты также сообщили суду о своем несогласии с ходатайством до заседания.

Джабраила Махмудова обвинили в слежке за журналисткой накануне убийства, которую он вел вместе с братом Ибрагимов. Второй его брат Рустам Махмудов получил пожизненный срок за исполнение убийства.

Это уже второй осужденный по делу Политковской, который вышел на свободу за последние полгода. В ноябре президент Путин помиловал бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова. Он получил 20 лет колонии и освободиться должен был лишь в 2034 году, но после вторжения в Украину отправился на войну и получил освобождение.