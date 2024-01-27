В Чечне руководителям пропагандистских госСМИ подарили квартиры

Шеф-редактор редакции художественных программ ЧГТРК «Грозный» Любовь Арсалиева и замдиректора ГТРК «Вайнах» Асламбек Арипханов получили в подарок квартиры от общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Квартиры стали наградой за «многолетний добросовестный труд» и «титаническую работу в информационном поле», пишет Кадыров в своем телеграм-канале.
В ноябре Арсалиева также получила высшую награду Чечни – орден имени Ахмата Кадырова – за фильм об Ильясе Беноевском, предке Рамзана Кадырова.
Тогда же квартиру в подарок получил директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, а возглавляемый им канал – десять служебных автомобилей. Еще по три машины передали каналу «Путь» и филиалу ВГТРК в Чечне – «Вайнах».
В том же месяце было объявлено о выделении из резервного фонда главы республики более 43 млн рублей на «социальную выплату» в 100 тысяч рублей сотрудникам государственных СМИ Чечни, пишет Кавказ.Реалии.
- ЧГТРК «Грозный» создана в 2003 году, несколько лет назад сообщалось, что в штате компании работают более 300 человек. Этот телеканал показывал сюжеты о том, что насильно возвращенные в Чечню жертвы домашнего насилия якобы не нуждаются в помощи правозащитников. В разные годы подобные новости выходили о Заире Сугаиповой, Халимат Тарамовой, Селиме Исмаиловой и других. Также телеканал регулярно публикует сюжеты с публичными извинениями местных жителей властями за занятие колдовством, жалобы, нарушение ПДД, критику местных чиновников.
- Как и другие финансируемые государством СМИ в России, ЧГТРК «Грозный» активно включена в процесс пропаганды войны в Украине, в том числе использует для этого ультраправых и маргинальных спикеров из западных стран.
- Сайт Кавказ.Реалии рассказывал, как чеченские государственным СМИ встают на защиту Рамзана Кадырова на фоне убийств, похищений и преследований его критиков.
- Фонд имени Ахмата Кадырова находится в санкционном списке Минфина США на основании «Глобального акта Магнитского». Его возглавляет мать главы Чечни Аймани Кадырова – в августе прошлого года США ввели против нее санкции. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в «добровольно-принудительном» порядке, однако Кадыров эти обвинения отрицал. СМИ также сообщали о непрозрачности финансирования и расходов фонда.
- Основной задачей фонда провозглашена помощь населению республики, однако с начала войны в Украине деятельность фонда расширилась в разы. Теперь чеченские власти выдают за благотворительность покупку самолетов, бронетранспортеров и военной экипировки, а также раздачу украинских продуктов на оккупированных территориях. При этом в 2022 году фонд увеличил активы на 700 млн рублей. Указанные в отчете расходы в полмиллиарда рублей значительно не дотягивают до заявленных публично трат на войну. Таких расхождений в отчете самого богатого и самого закрытого фонда страны – множество, писал ранее сайт Кавказ.Реалии.