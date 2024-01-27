В Чечне руководителям пропагандистских госСМИ подарили квартиры

Шеф-редактор редакции художественных программ ЧГТРК «Грозный» Любовь Арсалиева и замдиректора ГТРК «Вайнах» Асламбек Арипханов получили в подарок квартиры от общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Квартиры стали наградой за «многолетний добросовестный труд» и «титаническую работу в информационном поле», пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

В ноябре Арсалиева также получила высшую награду Чечни – орден имени Ахмата Кадырова – за фильм об Ильясе Беноевском, предке Рамзана Кадырова.

Тогда же квартиру в подарок получил директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, а возглавляемый им канал – десять служебных автомобилей. Еще по три машины передали каналу «Путь» и филиалу ВГТРК в Чечне – «Вайнах».

В том же месяце было объявлено о выделении из резервного фонда главы республики более 43 млн рублей на «социальную выплату» в 100 тысяч рублей сотрудникам государственных СМИ Чечни, пишет Кавказ.Реалии.