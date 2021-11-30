В Чехии задержан глава футбольной федерации Беларуси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своими украинским и молдавским коллегами встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По информации администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица заявили, что целью визита премьер-министров «Ассоциированного трио» было подтверждение их готовности к дальнейшему укреплению процесса европейской интеграции трех стран, а также подведение достигнутых результатов и стремление к большей секторальной интеграции с ЕС.

Был подчеркнут тот факт, что политическая ассоциация с Евросоюзом, укрепление демократии, верховенства закона и защита прав человека являются основными ценностями, на которых основан процесс европейской интеграции. Было упомянуто «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли», которое открывает перед странами беспрецедентные возможности для дальнейшей экономической интеграции с Евросоюзом.

Было обращено внимание на необходимости укрепления транспортных и коммуникационных связей, которые имеют особое значение для продвижения свободной торговли. Был отмечен потенциал Черного моря в обеспечении связуемости с ЕС.

Одной из тем разговора была секторальная интеграция, которая предполагает сближение политики и норм со стандартами ЕС в различных сферах, особенно в сферах окружающей среды и климата, цифровой трансформации, транспорта и энергетики. «Ассоциированное трио» обратилось к президенту Еврокомиссии с предложением, при участии европейских комиссаров, организовывать регулярные встречи между секторальными ведомствами на министерском уровне.

В ходе встречи обсуждалась декларация предстоящего саммита «Восточного партнерства», в котором важно отразить приоритеты «Ассоциированного трио».

Премьер-министры выразили уверенность, что саммит откроет новые возможности для стран-партнеров на пути к постепенному доступу на рынок ЕС и дальнейшей интеграции с ЕС на основе принципов дифференциации.