В Чехию не будут пускать россиян с шенгенскими туристическими визами

С 25 октября граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные с целью туризма, спорта или культуры, не будут пускать в Чехию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать глаза», – отметил министр, имея в виду действия российских военных в Украине.

Он уточнил, что речь идет о шенгенских визах, выданных любой страной Шенгенского соглашения. Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее также отказались пускать через границу обладателей российских паспортов с шенгенскими визами.

При этом Чехия, в отличие от этих стран, не обладает общей границей с Россией. Россияне могут прибыть в эту страну или самолетом, или наземным транспортом из другой страны Шенгенского соглашения. По словам Липавского, сейчас, несмотря на отсутствие прямых рейсов из России и резкое уменьшение числа виз, которые выдаются россиянам, в аэропорт Праги ежедневно прибывает около 200 российских туристов.

Каким образом будет обеспечиваться запрет, из слов министра неясно. Есть многочисленные свидетельства того, что ряд авиакомпаний не пускают россиян с шенгенскими визами на рейсы, следующие в страны Балтии, Финляндию и Польшу.

Судя по словам главы МИД Чехии, запрет не коснется россиян с визами, выданными с другими целями, например работы или бизнеса, а также обладателей ВНЖ и ПМЖ.

Вскоре после начала войны в Украине Чехия перестала выдавать россиянам визы. Сейчас их не выдают около десяти стран Шенгенской зоны. Все страны Евросоюза договорились о заморозке упрощенного визового режима для россиян. С сентября пять стран ЕС отказались пускать в страну обладателей шенгенских виз, даже выданных другими государствами Шенгенского соглашения.

Ранее Липавский заявлял, что Чехия не будет выдавать визы россиянам, которые бегут от мобилизации. По его словам, само по себе стремление избежать накладываемых государством обязанностей еще не является основанием для получения гуманитарной визы.

На уровне ЕС при этом не раз подчеркивалось, что Евросоюз не намерен полностью запрещать въезд для граждан России, в особенности отмечалось, что он должен быть открыт для «диссидентов» и противников войны. Никакого механизма, чтобы обеспечить это, однако, на данный момент не принято.