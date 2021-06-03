В Дании приняли закон об отправке беженцев в третьи страны

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не влияет на украинскую политику. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Interpressnews.

«Мы находимся в постоянном диалоге с грузинскими политиками, членами правительственной команды, мой рабочий визит тому подтверждение. У нас исключительно добрососедские, партнерские отношения. Убежден, что так будет и впредь. Посол Грузии вернулся в Украину, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, у нас взаимный интерес, который должен нас объединять. Это – европейская и евроатлантическая перспектива Украины и Грузии. Я считаю, что наши отношения – это общая история, масштабные перспективы в сфере экономического сотрудничества. Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины, он занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины», – отметил Денис Шмыгаль.

Сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, если Михаил Саакашвили вмешается в выборы самоуправления осенью текущего года, это снова станет темой обсуждения с украинскими партнерами.

«Посол вернулся в Киев и приступил к осуществлению своих полномочий. Сейчас он вместе с делегацией и присутствовал на встречах. Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо. Мы сказали это нашему стратегическому партнеру и другу. Это шаг, который принят в дипломатической практике. С тех пор, как посол был отозван, мы не прерывали отношений и контакта ни на один день. Я был в постоянном контакте с моим украинским коллегой, у нас были телефонные беседы, переписка, мы встречались в различных форматах и обсуждали, как выйти из этой ситуации. Посол вернулся, и я уверен, наши отношения будут развиваться с растущим динамизмом», – сказал Залкалиани.