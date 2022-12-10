В Дрездене задержан вооруженный мужчина, захвативший заложников

Полиция Дрездена задержала вооруженного пистолетом мужчину, который в субботу, 10 декабря, захватил заложников в торговом центре Altmarktgalerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению, сообщает DW.

Ранее он открыл огонь по местной радиостанции Radio Dresden и попытался ворваться в здание, однако безуспешно. После этого нападавший уехал на машине в центр города, где забаррикадировался в одной из аптек торгового центра. Сотрудники радиостанции не пострадали – они успели укрыться в безопасном месте и вызвали полицию.

Сообщается, что перед этим подозреваемый мог застрелить 70-летнюю жительницу района Пролис. Дрезденская полиция предполагает, что убийцей был ее 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.

Людей из торгового центра и прилегающих территорий эвакуировали. Рядом с торговым центром Altmarktgalerie находится рождественский рынок. Сейчас он закрыт. Полиция просить держаться подальше от этого района.