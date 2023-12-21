В Думе заявили, что подорожание яиц произошло из-за роста качества жизни

Резкое подорожание куриных яиц в России связано с ростом качества жизни граждан, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, взаимосвязь удалось установить, поскольку специалисты «вовремя отследили увеличение спроса». «Граждане увеличили потребление яйца, а неудовлетворенный спрос формирует дефицит», - пояснил Гутенев.
Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии и итоговой пресс-конференции также сообщил, что высокая стоимость куриных яиц в стране связана с увеличением спроса на фоне роста доходов населения. При этом он упрекнул правительство в том, что оно не позаботилось об увеличении импорта яиц.
13 декабря правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт куриного яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. В Минсельхозе сообщили о переговорах с так называемыми дружественными странами – прежде всего Азербайджаном и Турцией - об увеличении импорта продукта в страну.
- Продукты питания в России стабильно дорожают в последние месяцы, но наиболее резкий скачок цен связан с куриными яйцами: по официальным данным Росстата, в ноябре они подорожали на 15,1 процента, с начала года – на 35,5 процента, а в годовом выражении – на 40,3 процента. Из российских городов поступают сообщения об очередях за сравнительно дешевыми яйцами, а также о том, что некоторые магазины ограничили их отпуск в одни руки или начали продавать яйца поштучно.
- В четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей сообщило о резком повышении цен, от 5 до 20%, с начала 2024 года на широкий перечень товаров - от молочной продукции и соков, до кофе и кондитерских изделий. Компании-производители аргументируют рост цен курсом валют и подорожанием услуг на перевозку товаров внутри России. Перевозчики жалуются на увеличение трат на персонал, автопарк и аренду складов.