В Ереване появились листовки в поддержку аннексии территорий Украины, Грузии, Молдовы

На улицах Еревана появились листовки с буквой Z – неформальным символом сторонников России в войне с Украиной – в поддержку аннексии ряда территорий постсоветского пространства. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Листовки на армянском языке содержат слоганы – «Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия. Тирасполь – это Россия. Цхинвал – это Россия. Северный Казахстан – это будет Россия. Арцах (Нагорный Карабах – ред.) – пусть будет Россия».

Листовки появились на фоне сообщений о проведении референдумов об аннексии территорий Украины, находящихся под контролем российской армии. О вероятном голосовании, в частности, уже сообщали назначенные Москвой власти Запорожской и Херсонской областей.

Пользователи соцсетей обратили внимание на хорошее полиграфическое качество листовок и дизайн, выполненный в стиле партии «Единая Россия».

Кроме того, на листовках размещён логотип парламентского блока «Айастан» экс-президента и бывшего премьер-министра Роберта Кочаряна. Блок свою причастность к листовкам отверг и обвинил в случившемся сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. «Айастан» назвал случившееся провокацией.

Кочаряна считают политиком, близким к Кремлю. Его критики полагают, что акция в Ереване – это попытка пророссийских сил поддержать Кочаряна и продемонстрировать согласие относительно аннексии оккупированных украинских территорий.

Пророссийские активисты и блогеры обвиняют в распространении листовок украинские спецслужбы.

Очевидцы также обращают внимание, что листовки расклеены в самом центре армянской столицы. После недавнего взрыва в торговом комплексе «Сурмалу» в Ереване усилены меры безопасности и город патрулируют усиленные наряды полиции, но о задержаниях распространителей листовой сообщений нет.