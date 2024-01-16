В ЕС начали аудит помощи Киеву после заявлений, что делается недостаточно

Брюссель проводит аудит военной помощи стран – членов ЕС Киеву с момента начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию российской армии. Об этом во вторник пишет Financial Times со ссылкой на три информированных дипломатических источника.

Как отмечает издание, проверка организована в ответ на заявления, что некоторые государства не смогли направить Украине того объёма помощи, который был им под силу. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе потребовал подсчитать и сравнить объёмы поставок Киеву. «Поставки оружия для Украины, запланированные большинством государств-участников ЕС, слишком малы», – полагает Шольц.

В публикации Financial Times говорится, что западная военная и финансовая помощь Украине в последние месяцы сократилась, что ограничило возможности Киева защищаться от атак России и начать контрнаступательные операции. Это вызвало опасения, что готовность помогать Украине ослабевает после почти двух лет войны.

Аудит проводит Европейская служба внешних связей, которая намерена представить свои выводы перед саммитом ЕС 1 февраля.

По словам одного из источников Financial Times, в ходе проверки эксперты будут опираться на материалы, представленные членами европейского блока в ответ на соответствующий запрос Брюсселя. Собеседник издания отметил, что этот запрос уже встретил сопротивление со стороны некоторых стран, которые дали понять, что они не хотят предоставлять аудиторам полные данные.

Нынешний аудит проводится в период, когда Брюссель, а также Вашингтон пытаются найти политический консенсус, который позволил бы им подписать новые пакеты помощи Киеву на сумму около 110 миллиардов долларов. В США двухпартийные разногласия до сих пор не позволяют принять новый пакет финансирования Украины в размере более 60 миллиарда долларов, на чём настаивает администрация президента-демократа Джо Байдена.

На прошлой неделе сообщалось о результатах аудита, проведённого экспертами американского министерства обороны. В выводах, которые представил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч, указывалось, что часть военной помощи США Украине на сумму свыше одного миллиарда долларов не отслеживалась должным образом.

В докладе Пентагона не приводились свидетельства нецелевого использования оружия. Однако эксперты выяснили, что чиновники американского военного ведомства и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться о многих из почти 40 тысяч единиц оружия, которые по закону должны были тщательно контролироваться. Об этом писала The New York Times.

Больше новостей Радио Свобода: