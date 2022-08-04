В Эстонии советские памятники уберут из общественных мест

Правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В стране остается до 400 монументов советской эпохи.

"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что памятники расположены по всей стране и принадлежат местным властям, которые сами должны определить сроки демонтажа памятников.

Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где местные жители выступили против его устранения. Накануне около ста человек собралось около момента, чтобы защитить его от сноса. При этом официальных сообщений о демонтаже танка не было, а мэр города Катри Райк назвала это "провокацией из соцсетей".

Премьер-министр отметила, что танк принадлежит Нарве, но ответственность за его перемещение должно взять на себя правительство Эстонии, поскольку монумент "имеет символическое значение", а его удаление может вызвать общественную напряженность.

Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что для скорейшего демонтажа танка следует созвать внеочередное заседание парламента, что позволит убрать танк в течение месяца.