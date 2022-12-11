В европейских городах прошли акции в годовщину начала первой чеченской войны 

10 и 11 декабря во Франции, Австрии, Германии и других странах Европы прошли акции, посвященные годовщине начала первой чеченской войны – 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли в объявившую о независимости от Москвы республику, сообщает Кавказ.Реалии.

10 декабря митинг, посвященный годовщине начала войны и международному дню прав человека, прошел перед зданием Совета Европы в Страсбурге. Его организовал президент международной ассоциации «Мир и права человека» Саид-Эмин Ибрагимов. На митинг пришли порядка 20 человек, в том числе почетный консул Чеченской республики Ичкерии во Франции Шамиль Албаков.

«Мы собрались, чтобы напомнить о нарушениях прав нашего народа и нашего государства со стороны России. Принятая резолюция будет направлена в Совет Европы», - рассказал Албаков Кавказ.Реалии.

Представитель Чеченской республики Ичкерии в Австрии Роза Дунаева также сообщила Кавказ.Реалии, что 11 декабря памятные акции «28 непримиримых лет» проходят в Вене и Берлине. К моменту публикации новости они еще не завершились.

18 октября 2022 года Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерии временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа.