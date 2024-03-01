В Финляндии вступил в должность новый президент Александр Стубб

В Хельсинки в пятницу состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стубба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав 51,6% голосов избирателей. С сегодняшнего дня он приступит к исполнению обязанностей главы государства.
Александр Стубб принадлежит к правоцентристской Национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. В 2014–2015 году он был премьер-министром страны. Стубб сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Он выступает за расширение экономической и военной помощи Украине.
На пресс-конференции после подведения итогов выборов Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. По его словам, дипломатические и официальные отношения между двумя странами не будут прерваны, но продуктивных контактов на политическом уровне не будет, пока Россия не прекратит войну. Поддержка Украины со стороны Финляндии останется неизменной. Внешняя политика Финляндии будет определяться в первую очередь членством страны в ЕС и НАТО.
Предшественник Стубба на президентском посту Саули Ниинисте выступил с прощальной речью перед правительством. Он поблагодарил государственных деятелей за то, что за 12 лет его пребывания в президентском кресле они вместе с ним работали на поддержку демократии и стабильности в Финляндии. Ниинисте подчеркнул, что за два его президентских срока многое изменилось, и в новых условиях Финляндия должна адаптировать свою внешнюю политику, чтобы остаться активным членом Евросоюза.
- Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, после почти 80 лет политики нейтралитета. В Хельсинки это решение объяснили необходимостью усилить безопасность после российского вторжения в Украину. Протяженность границы между Финляндией и Россией – чуть больше 1300 километров, таким образом, граница России и НАТО увеличилась почти вдвое.
- Финляндия, как член Евросоюза, соблюдает санкции, введенные ЕС против России после ее вторжения в Украину, а также вводит и собственные меры безопасности. В частности, запрещен въезд в Финляндию автомобилям с российскими номерами, резко ограничена выдача виз российским гражданам.
- В ноябре прошлого года Финляндия начала закрывать пропускные пункты на границе с Россией из-за наплыва с российской стороны мигрантов из третьих стран, пытавшихся запросить в Финляндии убежище. На данный момент все КПП Финляндия – Россия закрыты.
- В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Украина имеет право использовать поставляемое Финляндией оружие для поражения военных целей на территории России. Он также призвал страны ЕС поставлять Украине дальнобойное оружие.