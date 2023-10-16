В Газе убит глава разведки ХАМАС, в Израиль вновь приехал Блинкен

Глава общей разведки радикальной группировки ХАМАС убит в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в результате удара израильской армии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль продолжает операцию "Железные мечи" в ответ на нападение 7 октября группировок ХАМАС и "Исламский джихад", признанных террористическими многими странами мира. Жертвами джихадистов в Израиле стали более 1400 человек. Число погибших в секторе Газа, по данным палестинской стороны, приближается к трём тысячам.

Глава общей службы безопасности Ронен Бар своим сотрудникам и их семьям, заявил о своей ответственности за неспособность предотвратить атаку ХАМАС.

Урегулированием конфликта и поддержкой Израиля среди прочих занимаются США.

В Иерусалиме сейчас находится госсекретарь Энтони Блинкен. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Глава Госдепартамента заявил о поддержке готовящейся израильской наземной операции в секторе Газа. По словам Блинкена, Вашингтон готов предоставить израильскому правительству все необходимое для защиты граждан.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне пишет, что американские военные отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля. Им поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. Они не предназначены для участия в боевых действиях.

Ранее Блинкен совершил турне по странам региона, начав его в Израиле 12 октября. Изначально госсекретарь планировал ограничиться только встречей с израильскими властями и визитом в Иорданию, но затем поездка была продлена и Блинкен также посетил Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и Египет.

Премьер-министр Израиля вечером в воскресенье переговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Это была первая беседа лидеров двух стран после нападения джихадистов. Арабские Эмираты были последней страной, которую посетил Блинкен во время турне. По данным СМИ именно ОАЭ убедили Сирию не вмешиваться в конфликт Израиля и ХАМАС на стороне радикальных группировок.