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В Германии начался суд над обвиняемым в шпионаже в пользу России
Суд в немецком Дюссельдорфе 11 августа приступил к рассмотрению дела о шпионаже в пользу России. Обвинение предъявлено 65-летнему ветерану Бундесвера Ральфу Гёлерту. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Федеральная прокуратура Германии утверждает, что Гёлерт контактировал с российской разведкой с октября 2014 года по март 2020 года. За это время, утверждает следствие, он передал России ряд документов, в том числе касающихся газопровода между Россией и Германией "Северный поток – 2".
Кроме того, говорит обвинение, он делился информацией, связанной с безопасностью и обороной Германии. Как утверждается, Гёлерт раскрыл российской разведке личные данные высокопоставленных членов бундесвера и заранее передал Москве "Белую книгу" бундесвера 2016 года. В этом документе армия раскрывает концепции, которых придерживается в своей работе.
В обвинении сказано, что ветеран передавал все эти сведения не за деньги, а за приглашения на мероприятия, организованные Кремлём. По данным журнала Der Spiegel, Гёлерт не отрицает передачу материалов "знакомым из России", но настаивает, что не знал об их связях со спецслужбами.
Как пишет журнал, большинство переданных документов находились в открытом доступе. Но отобранная информация могла быть полезна российским спецслужбам, считает следствие.
После выхода в запас Гёлерт почти 35 лет работал в немецком филиале американской корпорации, занимающейся клеящими веществами и покрытиями. В последние годы Гёлерт занимал в ней должность главного менеджера по продажам.
Другие новости дня
13-летняя фигуристка из России Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию
13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе выучила тройной аксель в Казани, но блеснет им, выступая за Грузию, пишет российское спортивное издание «Чемпионат», задаваясь вопросом: большая ли это потеря для России.
«В рядах сборной Грузии по фигурному катанию очередное пополнение из богатых закромов России. К Анастасии Губановой под грузинском флагом присоединилась младшая коллега Инга Гургенидзе. В новом сезоне 13-летняя фигуристка выходит на юниорский уровень, а значит, сможет участвовать в международных соревнованиях. Одним из первых таких стартов у неё будет этап Гран-при, на который она едва ли поехала бы, представляя Россию», – пишет издание.
В статье под заголовком «Грузия вновь забирает у нас таланты» говорится о грузинских корнях Инги. При этом грузинскую фамилию она обрела лишь год назад: до этого каталась как Инга Никитина.
Российское издание указывает, что в сборной Грузии у Инги есть отличные шансы попасть на юниорский чемпионат мира и стать в будущем лидером сборной.
В прошлом сезоне она выиграла первенство города Казани в своей возрастной категории и отобралась на первенство России среди юниоров.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022.
Глава Минобороны Грузии: Нарратив из Украины в отношении Грузии – неправильный
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе ответил на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
В интервью оппозиционной телекомпании «Мтавари» Подоляк заявил, что должностные лица Грузии «должны изменить тон своих выступлений, а если они, по определенным причинам, не могут этого сделать, то надо сократить свои публичные выступления, касающиеся Украины».
Джуаншер Бурчуладзе считает неправильным исходящий из Украины нарратив.
«Мы много раз пытались сделать более теплыми наши личные отношения с нашими братьями-украинцами. Считаю, что этот нарратив, который сегодня идет [из Украины] в отношении нас, является неправильным», – заявил глава Минобороны.
Канцлер Германии заявил о личной ответственности Путина за войну в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине заявил о личной ответственности президента России Владимира Путина за войну в Украине. Он осудил предполагаемые военные преступления, совершённые Россией, но не ответил на вопрос, несёт ли российский президент ответственность за них и должен ли он быть привлечён к суду. Об этом сообщает агентство dpa.
По мнению Шольца, ответственность за начало военных действий в Украине — не на простых россиянах, а на руководстве страны. Об этом он говорил, отвечая на вопрос о предложении прекратить выдачу виз России. Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, то это ослабило бы их эффективность, сказал немецкий политик. По словам Шольца, ему сложно представить полное прекращение выдачи виз. "Это война Путина", — добавил он.
Евросоюз, как особщил канцлер ФРГ, намерен продолжить санкционное давление на Россию, а Германия продолжит поддерживать Украину вооружениями и финансами. "Мы подготовили себя к тому, что эта война повлияет на весь мир, конечно, включая Европу и нашу страну", — сказал он.
- Евросоюз будет обсуждать предложение отменить выдачу виз гражданам России в рамках очередного пакета санкций, сообщил накануне МИД Германии. Представитель ведомства отметил, что считает принятие запрета маловероятным.
- Ранее перестать выдавать визы страны Запада призвал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, несколько стран ЕС подняли вопрос о возможности реализации такой меры в Шенгенском пространстве.
В Абхазию прибыл министр экономического развития России
В Абхазию с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников.
На де-факто границе по реке Псоу его встретила вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган.
Как пишет «Апсныпресс», первыми объектами, которые осмотрел Максим Решетников, стали Парк принца Ольденбургского и Колоннада в городе Гагра.
Начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал о том, какие работы были проведены на этих объектах в рамках российской Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба отметил, что планируется и дальше проводить ремонтные работы на набережной, протяженность которой 830 метров.
Министр экономического развития РФ остался доволен увиденным. Он дал положительную оценку проведенным работам.
Решетников намерен осмотреть до десяти объектов, восстановленных за счёт российской финансовой помощи по линии Комплексной и Инвестиционных программ.
Глава Минэкономразвития РФ планирует посетить Сухумский аэропорт, восстановить который планируют абхазские власти.
В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве Рамина (Масика) Хмаил
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о задержании Вадима Воуба – подозреваемого в умышленном убийстве Рамина (Масика) Хмаил, совершенном в конце июля.
Воуба был задержан 3 августа. По информации прокуратуры, в интересах предварительного следствия информация о задержании не разглашалась в связи с производством неотложных оперативно-следственных мероприятий.
Кроме умышленного убийства Масика Хмаил, Вадима Воуба подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Джумутия Д.Р., а также незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.
В прокуратуре утверждают, что в ходе допроса в качестве подозреваемого Воуба частично признал свою вину. 5 августа Сухумским городским в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Преступление, по информации прокуратуры, Воуба совершил вместе с неустановленным следствием лицом. Сухумской прокуратурой совместно с оперативными службами проводится комплекс мероприятий, направленных на его установление и задержание.
По версии органа предварительного следствия, 27 июля, примерно в 23 часа 25 минут Вадим Воуба вместе с неустановленным лицом, следуя на автомобиле марки ВMW, остановились на проезжей части улицы Эшба напротив многоквартирного дома №175 и произвели из огнестрельного оружия (предположительно автомата системы «Калашников» калибра 5,45 мм) не менее десяти выстрелов в Рамина Хмаил, находившегося в автомобиле марки «Лексус GS250» под управлением Джумутия Д.Р.
Хмаил скончался на месте от полученных ранений, а водитель Джумутия был доставлен в Республиканскую больницу, где ему был поставлен диагноз «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья».
- Рамин (Масик) Хмаил является одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой. Он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
- В ходе судебного процесса было установлено, что «Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов».
- Ранее сообщалось, что 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, «до выздоровления».
- Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год, 14 октября 2013 года, в колодце в заброшенном селе Адзюбжа.
- Заказчиком убийства был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нодик Квициния. Сначала он совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Получив отказ от Клемантовича, Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.
Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами
Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства 11 августа рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, Таллин планирует применять к гражданам "санкции к к шенгенским визам", выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако въезд в Эстонию по ним будет запрещён, сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании.
Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
- Из слов министра следует, что по выданной Эстонией шенгенской визе можно будет продолжать въезжать в другие страны Шенгенского соглашения и ЕС (кроме Ирландии).
- Исключение из запрета на въезд получат дипломаты и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, люди, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии. Кроме того, въехать смогут люди, имеющие право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.
- Ранее Эстония инициировала вопрос о запрете выдачи шенгеских виз гражданам России. Этот вопрос будет обсуждаться на уровне ЕС, существующие правила этого сделать не позволяют.
В СГБ Грузии опросили россиянина, признавшегося в сотрудничестве с ФСБ
В СГБ Грузии накануне опросили россиянина Всеволода Осипова, публично признавшегося в сотрудничестве с Федеральной Службой Безопасности (ФСБ) РФ.
Как заявили «Эху Кавказа» в грузинском ведомстве, Осипов вызван на беседу в СГБ и сегодня. Расследование по факту заявлений, сделанных россиянином, пока не начато.
Ранее Осипов дал интервью ряду СМИ, в том числе «Эху Кавказа». Он говорит, что был информатором ФСБ. Его последним заданием было поехать в Грузию и следить за переехавшими в страну россиянами.
Сегодня же член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Бачо Долидзе обратился в прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по факту заявлений, сделанных Осиповым.
В ЕНД указывают, что грузинские власти довольно поздно отреагировали на признание Осипова.
«В условиях, когда у наших граждан есть легитимные страхи относительно бесконтрольного притока со стороны Российской Федерации, наши власти даже поверхностно не реагируют на это. Служба государственной безопасности, которая преследует политических оппонентов «Грузинской мечты», не делает ничего для реагирования даже на публичную информацию, распространенную в СМИ. Дело касается гражданина России Осипова. Надеюсь, что его не передадут России и информация, которой он владеет, будет использована во благо интересов нашей страны», – сказал оппозиционер Бачо Долидзе журналистам.
Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма
Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Заявление было принято в четверг, 11 августа, на парламентском заседании. В тексте заявляется, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. За резолюцию проголосовали 67 депутатов, 16 человек не голосовали, передаёт Delfi.
В своем заявлении депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа.
Выдержки из заявления депутатов опубликованы на сайте Сейма. В тексте действия России в отношении населения Украины названы "целенаправленным геноцидом".
- В конце июля Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма. В тексте заявления говорилось, что это должно стать ответом за действия России в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".
- Госдепартамент США пока не стал этого делать. Как сообщала The New York Times, администрация Джо Байдена считает, что этот шаг ухудшит связи с рядом союзников, продолжающих деловые отношения с Россией, и затруднит поддержание дипломатических связей с Москвой даже на существующем минимальном уровне.
- Россия отрицает преднамеренные и неизбирательные атаки на мирное население Украины, заявляя, что атакует только военные объекты. Согласно последней оценке ООН, международные организации верифицировали гибель 5100 мирных жителей в ходе войны, реальные потери, вероятно, кратно выше.
В Подмосковье горела казарма московской противоракетной обороны
В подмосковном Долгопрудном ночью 11 августа загорелось здание на территории войсковой части на улице Восточная. Согласно открытым данным, там размещена дивизия, входящая в систему московской противоракетной обороны. Площадь пожара превышала 1,2 тысячи квадратных метров, передаёт государственное агентство ТАСС.
По данным издания Baza, загорелась деревянная казарма, в которой живут, в том числе, солдаты срочной службы. В то же время из фотографий, сделанных в 2019 году, можно сделать вывод, что здание не использовалось по предназначению. Как утверждается, в пожаре никто не пострадал. Его причины не сообщаются.
Согласно открытым данным, войсковая часть, в которой произошёл пожар, принадлежит 4-й дивизии ПВО, входящей в 1-ю армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. На её вооружении стоят ракетные комплексы С-400 и С-300 разных модификаций. У военного городка ранее размещалась радиолокационная станция ближнего обнаружения "А-100Б".
Во Франции иcтощённого кита усыпили во время спасательной операции
Белого арктического кита – белуху, который заплыл во французскую реку Сену и отказывался есть, усыпили. Белуху пытались спасти больше недели.
Ветеринары планировали перевезти четырёхметрового кита в морской порт, опасаясь, что животное больше не выживет в тёплой из-за жары речной воде. Белуху переместили в грузовик-рефрижератор в сумерки и старались охлаждать влажными полотенцами.
Однако во время поездки белуха стала задыхаться. "Страдание животного было очевидно и нужно было его прекратить, поэтому нам пришлось приступить к эвтаназии кита", – сказала ветеринар Флоренс Куртуа, принимавшая участие в спасательной операции.
Накануне экологи предупреждали, что поездка может вызвать у белухи смертельный стресс.
Истощённого кита – на фото с воздуха видны его рёбра и позвоночник – безуспешно пытались накормить почти неделю. Спасатели предлагали белухе мёртвую сельдь и живую форель, а ветеринары – лекарства и витамины для стимуляции аппетита. Медицинский осмотр во время спасательной операции показал, что у белухи нет пищеварительной активности.
- В мае 2022 года во французскую Сену заплыла "неизлечимо больная" косатка. Её пытались выманить в море с помощью беспилотника, издающего звуки косатки, но безрезультатно: из-за болезни косатка была дезориентирована. Через несколько дней она умерла.
Минск опроверг сообщения о взрывах на военном аэродроме под Гомелем
Министерство обороны Беларуси утверждает, что взрывы и вспышки на аэродроме "Зябровка", о которых ночью сообщали СМИ, связаны с возгоранием техники после проведённой замены двигателя. Пострадавших нет, говорится в заявлении ведомства в телеграме.
Накануне белорусские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали, что около 22 часов по местному времени (совпадает с московским) в Добрушском районе Гомельской области была видна яркая вспышка и слышен взрыв. После чего в небе появился светящийся шлейф, который быстро развеялся. Всего было пять таких взрывов, которые были слышны даже в Гомеле, сообщили очевидцы.
По данным украинских властей, аэродром "Зябровка" передан под контроль российских военных. На территории аэродрома находится дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400, говорил в начале июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
С 9 по 25 августа Россия и Беларусь проводят учения войск ПВО и ВВС с боевыми стрельбами. Первый этап, с 9 по 11 августа, проходит на территории Беларуси, второй, с 22 по 25 августа – на полигоне "Ашулук" в Астраханской области РФ.
Беларусь не является прямым участником войны в Украине, но оказывает вторгшейся в эту страну России логистическую поддержку. В частности, часть российских войск вошли на территорию Украины через границу Беларуси. В мае в Беларуси началась проверка войск "на случай войны", а в июне Минобороны страны анонсировало "мобилизационные учения" у границ с Украиной.
Александр Лукашенко утверждает, что Беларусь не стремится воевать в Украине, но будет сражаться в случае нападения. В начале июля он заявил, что Минск "по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине", и что НАТО и Евросоюз "заинтересованы в новых провокациях" против России и Беларуси.
В Цхинвали прошел концерт в поддержку участников российского вторжения в Украину
В цхинвальском киноконцертном зале «Чермен» накануне прошел концерт в поддержку участников российского вторжения в Украину. В нем приняли участие югоосетинские и североосетинские артисты – Альберт Лалиев, Милена Икаева, Игорь Тасо, Ибрагим Джиоев, Оксана Джелиева, Мадина Зангиева, Лери Маргиев и другие.
«Со сцены звучали слова поддержки в адрес ребят, которые находятся на Донбассе. Исполнители выразили надежду на скорейшее завершение спецоперации и возвращение каждого участника домой живым и здоровым», – пишет агентство «Рес».
Благотворительный концерт посетило руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым. Он поблагодарил артистов за идею провести концерт, отметив, что участникам «специальной военной операции» сейчас важна любая поддержка.
«Спасибо каждому, кто пришел и поддержал сегодняшнее мероприятие. Уверен, у многих, находящихся сегодня в зале, есть родные и близкие, участвующие в специальной военной операции России.
В эти дни 14 лет назад на нашей земле проливалась кровь, все еще были жертвы среди населения. Никто не верил в то, что после признания Россией независимости Южной Осетии нам снова понадобится брать в руки оружие, но сегодня наши герои вновь отправились на поле боя, когда их позвала Родина.
Они решили истребить нацизм там, чтобы враг не добрался до нашего дома, чтобы на осетинской земле был мир. Победа обязательно будет за нами, за Россией, Осетией и всеми, кто сегодня стоит плечом к плечу в этой борьбе», – сказал Гаглоев.
Инициатором мероприятия выступил югоосетинский певец Альберт Лалиев. Он исполнил свою новую песню, посвященную осетинскому бойцу, своему другу, погибшему в Украине Радиславу Хугаеву.
Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на оказание помощи военнослужащим, участвующим в военных действиях.
12 августа концерт в поддержку участников российского вторжения в Украину пройдет во Владикавказе.
- По последним данным, на войне в Украине погибли 108 уроженцев Северной Осетии и 17 жителей Южной Осетии.
В Абхазии обстреляли машину экс-директора «Черноморэнерго»
Накануне вечером в Сухуми обстреляли машину экс-директора компании «Черноморэнерго» Аслана Басария. Об этом сообщили абхазские Telegram-каналы.
В результате происшествия никто не пострадал. Машина была припаркована возле дома Басария. В момент обстрела в ней никого не было.
По предварительной информации, обстрел был произведен из автоматического оружия из проезжавшей мимо машины.
«Нужная газета» напоминает, что около десяти дней назад в программе «Апсны Хабар» Аслан Басария говорил о протестных настроениях в обществе в связи с действиями властей; об угрозах суверенитету Абхазии, связанных с передачей госдачи «Пицунда», либерализацией энергетической отрасли, продажей недвижимости иностранцам.
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия инцидент пока не прокомментировали.
Сепаратисты в Донецке сообщили об утечке аммиака в результате обстрела завода в черте города
Пророссийские сепаратисты в Донецке сообщили об утечке аммиака в результате обстрела завода в черте города, нанесённого украинской армией вечером 10 августа. Как утверждается, в результате артиллерийского удара оказался повреждён аммиакопровод Местным жителям рекомендовано герметизировать квартиры и дышать через повязки, смоченные раствором лимонной или уксусной кислоты.
Штаб территориальной обороны сепаратистов сообщил в телеграме, что удар был нанесён по территории пивоваренного завода "Сармат", расположенного в Калининском районе на востоке города. В соцсетях распространяются видео масштабного пожара на объекте. Киев на момент публикации новости ситуацию не комментировал.
По данным Штаба, зона поражения в результате утечки составила два километра. По предварительной информации, на заводе в момент обстрела находились 32 человека, один погиб, двое получили ранения, сообщило местное министерство чрезвычайных ситуаций.
- Об эвакуации жителей не сообщалось. Горожанам рекомендовано не выходить на улицы и не открывать окна. Аммиак относится к токсичным, но относительно малоопасным газам. Он легче воздуха, но легковоспламеним при смешении с ним.
- В условиях военных конфликтов информация с места событий может искажаться воюющими сторонами, она хуже поддаётся верификации и перепроверке.
Опубликованы снимки до и после взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму
Основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс и её сотрудник Христо Грозев вечером в среду опубликовали в твиттере спутниковые снимки, на которых, как утверждается, виден военный аэродром "Саки" в аннексированном Крыму, где 9 августа произошли взрывы. Снимки предоставлены сервисом мониторинга за Землёй Planet.
На первой из фотографий на снимках видны самолёты и здания, на второй – серьёзно пострадавшая авиатехника и здания. Хиггинс пишет, что снимки сделаны 9 и 10 августа соответственно.
Он также указывает на следы от воронок. По мнению основателя Bellingcat, по всей вероятности, возможно на месте этих воронок хранилось то, что было целью атаки. Все образовавшиеся кратеры имеют одинаковый размер.
Хиггинс отмечает, что в одном месте было взорвано много самолётов и боеприпасов. Это привело к пожару, который распространился по всему аэродрому.
Расследователь предполагает, что по аэродрому мог быть нанесён ракетный удар высокоточными боеприпасами.
Русская служба Би-би-си отмечает, что на снимках можно увидеть обширные участки выжженной земли и не менее восьми летательных аппаратов, которые выглядят уничтоженными или серьезно поврежденными. В американском Институте изучения войны (ISW) также считают, что было уничтожено не менее восьми российских самолётов.
В Минобороны России потерю техники отрицают.
- 9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.
- В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было. По предварительной версии, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности. Российское оборонное ведомство также заявило, что авиатехника в Крыму не повреждена.
- Украина заявила, что не имеет отношения к взрывам. Киев предположил, что случившееся может быть использовано в информационной войне.
- Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар якобы нанёс спецназ с помощью оружия, разработанного Украиной.
- США поставили Украине ракетные системы HIMARS и боеприпасы к ним с радиусом действия до 80 км. Однако от ближайших украинских позиций до аэродрома в Крыму более 200 км. К системам HIMARS существуют и ракеты большего радиуса действия, однако об их поставках не сообщалось.
- Генштаб вооружённых сил Украины сообщил об уничтожении девяти российских самолётов за сутки. Это намного больше, чем бывает в ежедневных сводках украинских военных.
Швейцария готова представлять дипинтересы Украины в РФ
Швейцария и Украина договорились о возможности представлять интересы Украины в России через швейцарские дипломатические миссии, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер. Если Москва одобрит это предложение, то россияне смогут получать визы в Украину в посольстве и консульствах Швейцарии, а украинские дипломаты при посредничестве Швейцарии смогут оказывать консульскую помощь гражданам Украины, находящимся в России, и россиянам, проживающим в Украине. Швейцария также готова выступать принимающей стороной для российско-украинских переговоров.
В МИД России в ответ на совместную инициативу Украины и Швейцарии заявили, что министерство не контактирует со Швейцарией по данному вопросу. Ведомство подчеркнуло, что Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве от стран, присоединившихся к международным санкциям против РФ. «Полагаем, что швейцарский нейтралитет был в известной мере девальвирован, так как Конфедерация переняла все семь пакетов нелегитимных антироссийских ограничений Евросоюза, фактически заняв одну из сторон конфликта», - цитирует заявление МИД газета «Коммерсант».
Однако пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что сотни тысяч украинцев, вывезенных в Россию из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в частности дети, нуждаются в консульской помощи.
Президент РФ Владимир Путин в конце 2021 года заявлял, что в России проживает около 3 млн граждан Украины. После начала войны в Россию выехали, по разным оценкам, от миллиона до 1,5 млн украинцев. Точная статистика отсутствует, в том числе и потому, что часть украинцев после эвакуации в Россию переехала в другие страны; часть получила российское гражданство; некоторые выехали с паспортами непризнанных «ДНР» и «ЛНР».
- Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией 24 февраля 2022 года, после военного вторжения российских войск на территорию Украины.
- С 1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. Какие дипломатические органы должны обеспечивать выдачу виз и консульскую помощь от лица Украины, пока неясно.
Российский солдат рассказал о пытках из-за отказа воевать в Украине
Издание The Insider опубликовало в среду рассказ одного из российских солдат, которого за отказ продолжать участие в боевых действиях на территории Украины держали в подвале на территории Луганской области, регулярно подвергая пыткам.
По словам военнослужащего, имя которого не называется, вместе с ним были еще десять «отказников». Всех их больше суток держали связанными, без еды, воды и возможности сходить в туалет, несколько раз избивали, угрожая сначала переводом в следственный изолятор, а затем физическими увечьями - в частности, солдатам обещали прострелить колени. В итоге всех силой и угрозами заставили вернуться на фронт.
Со слов военнослужащего, в допросах отказников участвовал полковник по фамилии Нечипоренко, а избивали их люди в балаклавах, один из которых представился военным «57-й бригады».
В материале The Insider также сказано, что солдат, рассказавший журналистам о пытках, в данный момент вернулся в Россию с контузией. Он планирует официально обратиться в Следственный комитет.
О том, что российских военнослужащих, которые отказались воевать в Украине, незаконно удерживают на территории города Брянка Луганской области, стало известно в конце июля. Сообщалось, что десятки солдат находятся в подвале под охраной наемников из частной военной компании «Вагнер», им угрожают следственным изолятором и судом. Телеканал «Настоящее время» называл имя одного из отказников - это рядовой инженерно-саперной роты военной части № 09332 Артем Горшенин.
- С начала вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне. По данным журналистов, среди тех, кто самовольно покинул расположение российских войск или отказался пересекать границу с Украиной - около 300 военнослужащих 136-й мотострелковой бригады, росгвардейцы из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, нацгвардейцы из Хакасии, ОМОНовцы из кубанской оперативной роты, военнослужащие и росгвардейцы из Бурятии, Краснодарского края и Ставрополья. Многие из них подвергались преследованию и давлению со стороны властей и начальства. Министерство обороны России не комментировало эти сообщения.
Bloomberg: Россия вывезла из Сирии оружие в обход санкций
Россия в конце июля вывезла оружие и военную технику из Сирии на торговом судне «Спарта II». Страна обошла запрет на движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией с начала войны на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США, европейской разведке и спутниковые снимки.
«Спарта II» принадлежит подконтрольной Минобороны России компании «Оборонлогистика». Она находится под санкциями США. В июле торговое судно спокойно прошло Босфор по пути из сирийского порта Тартус и прибыло в Новороссийск, на нем было как минимум 11 единиц военной техники, утверждает агентство.
По последним данным системы отслеживания судов MarineTraffic, «Спарта II» до сих пор находится в порту Новороссийска.
Источники Bloomberg утверждают, что Россия неоднократно использовала торговые суда для перевозки оружия и военной техники по Черному морю в обход введенных Турцией санкций.
Представитель турецкой стороны сказал, что судно можно проверить только если его подозревают в нарушении законодательства. Белый дом не стал комментировать ситуацию.
Минобороны оплатит учебу детей грузинских солдат, погибших в миротворческих операциях
Дети грузинских солдат, погибших или тяжело раненых в ходе миротворческих операций, получат гранты на обучение. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Министерство обороны Грузии.
Льготы, которые ранее применялись к детям погибших в военных действиях за территориальную целостность страны, с нового учебного года будут применяться к детям военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении служебных обязанностей в международных операциях, а также ветераны с тяжелыми формами инвалидности.
В сообщении подчеркивается, что продвижение образования военнослужащих и членов их семей является приоритетом социальной политики ведомства. Эти меры включают предоставление министерством 50-процентного софинансирования платы за обучение в высших учебных заведениях для военнослужащих и членов их семей, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Грузинские военные несли службу в миротворческих батальонах в Афганистане и Центральноафриканской Республике. В настоящее время несколько грузинских офицеров продолжают работать в рамках миссии ЕС в ЦАР.
- Активное участие грузинские миротворцы принимали в миссии НАТО в Афганистане. С 2004 года Грузия каждые полгода отправляла в Афганистан около 870 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.
- В июне 2021 года Грузия завершила процесс вывода своих миротворцев из Афганистана.
- С 2004 года в Афганистане отслужили более 20 тысяч грузинских военных. За эти 17 лет погибли 32 грузинских военных, несколько сотен получили ранения разной тяжести.
Соучредитель AI в Швеции уходит в отставку после доклада о ВСУ
Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг объявил об уходе с поста из-за несогласия с публикацией доклада о возможных нарушениях Вооруженными силами Украины (ВСУ) законов войны. Об этом он заявил в разговоре с изданием Svenska Dagbladet.
Вестберг отметил, что организация отошла от целей, которые стояли перед ней ранее. Так, в самом начале своего существования правозащитники занимались освобождением политзаключенных, но со временем расширила свои возможности, уточнил Вестберг.
В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов». Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.
В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.
- Пер Вестбергу 88 лет. Он стал соучредителем Amnesty Sweden вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. С 1976 по 1982 год Вестберг был главным редактором крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter. Сейчас Вестберг входит в комитет Нобелевской премии по литературе.
Дональд Трамп в суде отказался отвечать на вопросы
Бывший президент США Дональд Трамп в среду прибыл в суд в Нью-Йорке, чтобы дать показания в свою защиту. Компании, связанные с Трампом, прокуратура Нью-Йорка подозревает в финансовых махинациях. По мнению следствия, компании Трампа значительно завышали стоимость своих активов - отелей, гольф-клубов и другой недвижимости - чтобы получать крупные кредиты, но занижали прибыль, чтобы уйти от налогов.
Трамп принес в суде клятву говорить только правду, но отказался отвечать на большинство вопросов, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя и ближайших родственников.
Трамп заявил, что дело против него политически мотивировано. Он упомянул, что принадлежит к Республиканской партии, а прокурор Летиция Джеймс, которая ведет дело - к Демократической. Расследование финансовых манипуляций своих компаний он назвал охотой на ведьм, которую поддерживают СМИ, производящие фейки.
В понедельник ФБР произвело обыск в усадьбе Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяв множество документов - в том числе те, что являются государственной собственностью и которые давно просил вернуть Национальный архив США. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать документацию. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились государственные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние.
Против Дональда Трампа в данный момент ведется несколько расследований по разным поводам. Помимо финансовых махинаций и незаконного владения документами государственной важности, его подозревают в попытках повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать, и в подстрекательстве к массовым беспорядкам в январе 2021 года, когда недовольные результатами выборов сторонники Трампа штурмовали вашингтонский Капитолий.
Марине Овсянниковой предъявлено обвинение в раcпространении фейков об армии
Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову из-за её пикета у Кремля с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Ей предъявлено обвинение, она задержана, сообщил её адвокат. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Утром 10 августа в её доме в Москве прошёл обыск.
15 июля Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями погибших в Украине детей. Тогда она не была задержана.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей.
Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".
После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказываясь с осуждением войны, в том числе в резкой форме.
В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".
8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
Главы МИД стран G7 призывают РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Главы МИД стран «Группы семи» (G7) и представитель Европейского Союза призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС, говорится в заявлении министров.
«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному собственнику, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов», – говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что украинские работники Запорожской атомной электростанции должны иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.
«Именно постоянный контроль России над станцией ставит под угрозу регион. Мы по-прежнему озабочены серьезной угрозой, которую захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил создают для безопасности этих объектов, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и создавая угрозу для населения Украины, соседних государств и международного сообщества», – добавляют представители стран G7.
Они также заявили о полной и постоянной поддержке МАГАТЭ. Там подчеркнули, что сотрудники агентства должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным станциям в Украине, «непосредственно и без вмешательства» общаться с украинским персоналом, ответственным за их эксплуатацию.
Украинские власти обвинили российские войска в обстрелах территории Запорожской АЭС 5, 6 и 7 августа. Российская сторона обвинила украинских военных в обстреле АЭС.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 6 августа предупредил, что обстрел АЭС «подчеркнул очень реальный риск ядерной катастрофы».
С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.
Национальный банк Грузии приобрел еще 40 миллионов долларов
Национальный банк Грузии провел сегодня валютный аукцион, на котором приобрел 40 миллионов долларов США.
Средневзвешенный обменный курс лари составил 2,7096 за 1 доллар.
При этом курс валюты в коммерческих банках и в пунктах обмена валюты уже пробил отметку в 2,6 лари за 1 доллар. Реально сегодня доллар можно купить по курсу от 2,66 до 2,69 лари, а 1 евро – от 2,70 до 2,74 лари.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на фоне резкого укрепления национальной валюты Нацбанк страны начал покупать доллары в мае 2022 года – это произошло впервые с 2019 года.
Национальная валюта Грузии начала стремительно укрепляться с 10 марта. До этого, чтобы остановить падение лари, которое в начале месяца достигло 3,4 GEL/$1, Национальному банку Грузии пришлось продать на аукционе 39,57 млн долларов.
24 мая на валютном аукционе Нацбанк купил 10 миллионов долларов, 1 августа – 10 миллионов, 5 августа – 20 миллионов долларов. 100 миллионов долларов Нацбанк Грузии приобрел с весны на аукционе Bloomberg.
Еще весной аналитическая группа TBC CAPITAL предупредила о признаках «чрезмерного укрепления лари».
На это повлиял приток валюты в страну за счет мигрантов и туристов, и резкое увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа.
На этом фоне улучшаются показатели внешнего баланса, вырос уровень занятости и замедлился рост цен.
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