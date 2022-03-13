В городах Европы тысячи активистов выступили против войны

Тысячи протестующих против российского военного вторжения в Украину вышли в воскресенье 13 марта на новые акции в разных городах Европы, в том числе в занятых российскими военными украинских городах Мелитополь и Бердянск в Запорожской области, а также в Херсоне.

Воскресную акцию в Херсоне называют самым массовым митингом за время оккупации. Вышедшие на улицы размахивали национальными флагами и скандировали: «Фашисты, идите домой! Херсон – украинский город!». Тысячи жителей Херсона митинговали в присутствии российских военных.

Также массовая акция прошла в оккупированном Бердянске.

В Мелитополе одним из требований вышедших на новый протест жителей было освобождение похищенного мэра города Ивана Федорова.

В Берлине тысячи людей собрались сначала на Александерплац, откуда они затем прошли маршем до Бранденбургских ворот, скандируя антивоенные лозунги и держа сине-желтые воздушные шары в цвета государственного флага Украины.

Выступления в воскресенье были запланированы и в других германских городах, включая Гамбург, Франкфурт-на-Майне и Лейпциг.

В Италии акции прошли в Риме и Милане. В них участвовали как сами итальянцы, так и живущие в стране украинцы. На марше в Милане некоторые его участники держали окровавленные свертки с одеждой, что, по их словам, символизировало погибших при российских обстрелах в Украине детей.

В Республике Кипр десятки россиян присоединились к украинцам на акции в Лимасоле. Они скандировали: «Остановите войну! Остановите Путина!».

В России 13 марта на новых антивоенных акциях, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны более 700 человек. Об этом сообщил правозащитный портал «ОВД-Инфо».

Российские власти называют действия армии страны в Украине «специальной военной операцией» с целью «денацификации» и «демилитаризации» соседнего государства. Москва не раз отрицала, что российские военные наносят в Украине удары по гражданским объектам и мирным жителям.