Госдума отложила рассмотрение закона о контрактной службе для выпускников

В Госдуме отложили рассмотрение закона о возможности служить в армии по контракту выпускникам школ, не проходивших срочную службу.

По словам главы парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в обозримом будущем закон не будут вносить в повестку дня. Останина, назвав это «отличной новостью», не сообщила причину такого решения, лишь уточнив, что идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее закон о возможности вчерашним школьникам служить в армии по контракту был принят в первом чтении. Второе было намечено на вторник, 28 июня.

Документ был инициирован и поддержан думским комитетом по обороне на фоне войны в Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Минобороны, однако, признало, что в боях – как утверждается, по вине командиров – участвовали и срочники. Утверждается, что были приняты меры, чтобы больше этого не допускать. Известно также об участии матросов срочной службы в действиях Черноморского флота, причем некоторые из них числятся пропавшими без вести после гибели крейсера «Москва». Родственники погибших сообщали также о случаях подписания контрактов солдатами срочной службы вскоре после призыва.

Власти России отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.