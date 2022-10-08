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В Госдуму внесен законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
В Государственную Думу внесен законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной и общей мобилизации. На это обратил внимание глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин предлагают дополнить статью «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Из текста пояснительной записки к законопроекту следует, что законопроект позволяет устранить пробел в законодательстве и расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.
«Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций», – говорится в законопроекте.
Предлагается предоставить право на альтернативную гражданскую службу нескольким категориям граждан:
- Людям, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы;
- Представителям коренных малочисленных народов России, которые осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов;
- Имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- Одиноким отцам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
- Единственным кормильцам семьи, в которой имеются дети-инвалиды;
- Единственному сыну или единственной дочери одинокого родителя;
- Имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
- Также предлагается позволить проходить альтернативную службу тем, кто является сыновьями или родными братьями военнослужащих, погибших в связи с исполнением военной службы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
Другие новости дня
Давид Арахамия: Если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется
Руководитель депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал сообщения о пожарах на незаконно построенном мосту через Керченский пролив, назвав сам мост «взрывоопасным», передает «Интерфакс-Украина»
«Российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться. Причина проста: если строить что-то взрывоопасное – то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Ибо чем-то, а надежным строительством Россия особо и не славится», - написал Арахамия в Telegram.
При этом он не написал точно, о каком «незаконном строительстве» речь, однако проиллюстрировал сообщение схематическими изображениями моста и пожара.
Напомним, что по информации СМИ, сегодня на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Часть моста обрушилась в воду.
Крымский мост, также Керченский мост состоит из двух параллельных частей - автомобильной и железнодорожной. Он соединяет Россию с оккупированным Крымом. Автомобильную часть моста, протяженностью около 19 км, президент РФ Владимир Путин открыл в 2018 году, а железнодорожный мост был открыт через два года.
После взрыва на Крымском мосту на краснодарской стороне ожидают скопления машин
После взрыва на Крымском мосту и его частичного обрушения власти Краснодарского края заявили об организации дополнительных автостоянок и сообщили, что в ближайшее время движение вряд ли будет восстановлено. Взрыв на мосту в районе аннексированной Керчи охватил цистерны идущего рядом железнодорожного состава и привел к обрушению минимум двух автомобильных пролетов.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что для водителей, которые из-за взрыва не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна».
«Сейчас на подъезде к мосту десятки машин, многие разворачиваются обратно. В новостях сообщается, что взрыв произошел в 6.07 утра. Лично я его не слышал, так как живу в стороне, а знакомая сообщила, что ощутила потряхивание в 5.45», – рассказал редакции Кавказ.Реалии житель поселка Тамань, попросивший не указывать его имени.
В марте 2021 года российские СМИ заявляли, что установленный на мосту российский радиометрический комплекс за секунды просвечивает все автомобили, выявляя «наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними».
«Люди напуганы. В том числе безалаберностью служб охраны – на посту охраны должны сканировать все машины. Я лично как-то ехал с Крыма, заглядывали под капот, осматривали салон, даже бардачок проверили. Возникает вопрос – как тогда могла проехать фура с взрывчаткой?» – задается вопросом другой житель Тамани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «транспортного коллапса в районе въезда на Крымский пост нет». Власти заявили, что задействуют четыре или пять паромов – перевозка автомобилей и пассажиров на них осуществлялась еще до аннексии Крыма и была усилена весной 2014 года. В первый год работы паромов после аннексии Крыма с обеих сторон образовались огромные очереди, люди порой более суток ждали отправки.
Ранее «Медуза» сообщила о специальных методичках с рекомендациями российским СМИ по освещению взрыва на Крымском мосту. В них предлагалось подчеркивать, что «мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях».
Комментируя взрыв, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все оккупированное Россией – изгнано».
Ранее Подоляк называл Крымский мост «объектом незаконного строительства», а украинские военные говорили, что при первой же возможности он станет «целью номер один» для ВСУ.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
Власти Крыма пытаются наладить паромное сообщение
Власти аннексированного Крыма пытаются наладить паромное сообщение после взрыва на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что паромную переправу уже запустили. Позже ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что переправу запустить не получится из-за погодных условий.
Глава российской администрации Крыма Владимир Аксенов заявил, что Керченская паромная переправа из Краснодарского края в Крым начнет действовать сегодня в течение дня, и приоритет получит пассажирское сообщение. Подготовлены два парома, ожидается прибытие третьего.
Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
В Батуми почтили память погибших в результате обрушения жилого дома 8 октября
Ровно год назад на улице 26 мая обрушился подъезд семиэтажного дом, который неоднократно перестраивался с конца 70-х годов. Более суток до 500 спасателей продолжали разбирать завалы. Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое малолетних детей.
Из тех, кто находился в здании в момент обрушения, выжил только один – мужчина средних лет.
Сегодня с утра на месте трагедии собираются члены семей погибших, участники поисково-спасательной операции, члены правительства Аджарии и рядовые граждане.
В мэрии Батуми сообщили, что в будущем здесь будет открыт мемориал жертвам. Одновременно на месте разрушенного здания городские власти обещают построить новый дом, квартиры в котором получат все пострадавшие. Уже проведены исследование прилегающих построек и укрепительные работы.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности» в квартире на первом этаже. Утверждается, что по поручению владельца двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.
В июле текущего года суд признал виновными всех троих. Владельца квартиры приговорили к четырем годам тюрьмы, а двух рабочих – к трем годам каждого.
Украина признала Южные Курилы территорией Японии
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ, согласно которому Украина признаёт южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги.
Президент Украины также заявил, что «освобождение всех оккупированных Россией территорий - лишь вопрос времени».
- 30 сентября Россия заявила об аннексии подконтрольных ее войскам территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и части Запорожской и Николаевской областей. Затем договоры об аннексии прошли утверждение в Совете Федерации, и 5 октября законы о признании их территориями России подписал Владимир Путин. Большая часть мирового сообщества отказалась признавать эти законы. На данный момент единственной страной, заявившей о признании оккупированных украинских территорий частью России, стала КНДР.
- Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединенными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признает эти территории своей неотъемлемой частью. При этом стороны формально не прекратили диалог о заключении мирного договора.
В Иловайске и Харькове горят здания после ночных обстрелов
После обстрелов в Иловайске Донецкой области и в центре Харькова начались пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В Иловайске Донецкой области, аннексированной Россией, горел топливный железнодорожный склад. Представители так называемой ДНР заявили, что по нему выпустили шесть ракет HIMARS со стороны позиций украинской армии.
В центре Харькова горит лечебное учреждение и нежилое помещение, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами. По сообщению главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, ракетные удары пришлись на два городских района. Известно об одном раненом – он госпитализирован с осколочными ранениями. Также в результате обстрела был поврежден спорткомплекс и нежилые помещения.
Синегубов утверждает, что ракеты были запущены из российского Белгорода.
После своего вторжения в Украину российские войска неоднократно атаковали Харьков. Сейчас город, как и большая часть Харьковской области, находится под контролем Украины. Украина продолжает освобождать свои территории.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. К июлю российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. С начала сентября украинская армия проводит успешное контрнаступление. По словам президента Украины Владимира Зеленского, от российских войск уже освобождены 96 населенных пунктов и 2434 квадратных километров земли.
- После начала украинского контрнаступления в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам псевдореферендумов Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов
Ночью после очередного обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из повреждения последней линии связи с энергосистемой. АЭС перешла на работу дизель-генераторов.
Украинский «Энергоатом» обвинил в обстреле российские войска и сообщил, что запасов горючего для работы генераторов в таком режиме хватит на 10 дней. «Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», – сообщили в компании.
Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это «Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».
Накануне на Запорожской АЭС начались работы по перезапуску двух энергоблоков. Глава оккупационной администрации города Энергодара Александр Волга уточнил, что ранее все шесть реакторов ЗАЭС были остановлены.
5 октября 2022 года президент России Владимир Путин – наряду с документами об аннексии четырех украинских регионов, в том числе Запорожской области – подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность России.
«Евровидение-2023» пройдет в английском Ливерпуле
Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле от имени Украины – она должна была провести мероприятие на своей территории как победительница 2022 года. В июне организаторы решили перенести шоу «по соображениям безопасности».
Великобритания, чей представитель на «Евровидении-2022» занял второе место, предложила семь городов для проведения конкурса. В финал вышли два: английский Ливерпуль, признанный столицей поп-музыки, и шотландский Глазго.
«Символично, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле – городе-побратиме Одессы», – прокомментировал выбор победителя Николай Чернотицкий, глава правления украинской компании UA:PBC, которая должна была готовить шоу.
Ранее сообщалось, что организаторы планируют использовать в шоу элементы украинского стиля, а участник от Украины автоматически пройдет в финал – как того предусматривают права страны-хозяйки «Евровидения».
Международный песенный конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. Великобритания примет его уже в девятый раз. Она чаще других участников становилась страной-организатором «Евровидения».
- Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space Man. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
Взрыв на Крымском мосту, обвалилась часть дорожного полотна
Утром на Крымском мосту в Керчи произошёл взрыв. Огонь охватил товарный поезд, частично обрушилось дорожное полотно. Движение по мосту остановлено, для автомобилей готовят паромную переправу.
ФГУП "Крымская железная дорога" утверждает, что "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда" – причины происшествия устанавливаются. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РБК, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда.
Глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По его словам, повреждения "не носят тяжёлого характера" и "будут оперативно восстановлены".
В связи с "чрезвычайным происшествием" на Крымском мосту президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию. Он уже получил доклады от премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда правительства Марата Хуснуллина, глав МЧС, Минтранса и руководителей силовых ведомств.
По словам местных "властей", движение по мосту остановлено, его судоходные арки не повреждены. Судоходство на Керченском проливе не останавливалось, для автомобилей готовится паромная переправа.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков добавил, что у моста для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева. "О причинах и последствиях говорить рано", – написал он.
"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное – возвращено Украине, всё оккупированное Россией – изгнано", – написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв на Крымском мосту.
Спустя три часа пожар полностью потушили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело "в связи с происшествием на Крымском мосту", по какой статье – не уточняется.
Лидеры «Консервативного движения» приняли участие в евразийском форуме в Москве
Лидеры пророссийской партии «Консервативное движение» приняли участие в Евразийском деловом форуме «Интеграция», который прошел сегодня в Москве. Об этом один из членов «Консервативного движения» Зураб Махарадзе сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в рамках конференции у них состоялась встреча с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым и членом комитета Совета Федерации по экономической политике Игорем Морозовым, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Разговор шел о нормализации грузино-российских отношений, безопасности и возможных экономических перспективах, которые открываются для Грузии на евразийском пространстве», - пишет Махарадзе.
Согласно информации на сайте форума «Интеграция», его организаторами выступают Российская академия наук и «корпорация Альфа» по содействию экономической активности предпринимателей. Тема форума – «взаимодействие Евразийской экономической комиссии с бизнес-сообществом государств-членов Евразийского экономического союза в условиях перехода к новому мирохозяйственному укладу».
О создании «Консервативного движения» было объявлено 20 ноября 2021 года. Официально партия зарегистрирована 7 декабря. Учредителями политического объединения являются представители ультраконсервативной, гомофобной группы «Альт-Инфо», которые также создали собственное телевидение. 5 июля 2021 года этой же группой в Тбилиси был организован насильственный гомофобный митинг, во время которого пострадали более полусотни журналистов.
«Альт-Инфо» имеет тесные отношения с Александром Дугиным, представителем близкого к Кремлю течения российского ультранационалистического «неоевразийства». Он много раз был гостем этого телевидения.
Зеленский заявил, что не призывал к военному удару по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал НАТО наносить по России «превентивные удары», а говорил об ужесточении санкций против Москвы с целью не допустить применения ею ядерного оружия против Украины. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.
По словам Зеленского, его высказывание, сделанное в четверг в ходе ответов на вопросы после выступления по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, было не вполне корректно переведено, и он не говорил о превентивном применении военной силы против России. «Россия использовала этот перевод по-своему, для своей пользы» - отметил президент Украины.
Зеленский в своем выступлении, говоря по-украински, употребил выражение «превентивные удары». При этом он говорил о них в контексте предложений ввести санкции, с которыми он выступал в феврале, до российского вторжения в Украину. Дословно цитата звучит так: «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения».
Это высказывание подвергли резкой критике представители России - от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова до главы МИД Сергея Лаврова. Они утверждают, что Зеленский призвал к превентивному ядерному удару по России. По словам Пескова, слова украинского президента стали подтверждением правоты решения Владимира Путина начать так называемую спецоперацию, то есть вторжение в Украину.
Пресс-секретарь Зеленского уже накануне заявил, что президент Украины не имел в виду применение военной силы против России. Страны Запада ограничились комментарием о том, что выступают против использования ядерного оружия в любом контексте.
В интервью Би-би-си Зеленский вновь коснулся ядерных угроз со стороны России, отметив, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от планов использовать ядерное оружие против Украины, если они у Москвы есть. О ядерной угрозе он упомянул также в связи с ситуацией с Запорожской АЭС, на которой размещены российские войска. Он призвал ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее вывести войска.
Президент России 5 октября подписал указ о передаче АЭС в российскую собственность. Она находится на территории, которую Москва объявила своей, заявив об аннексии Запорожской области.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент России Владимир Путин неоднократно намекал на возможность применения ядерного оружия. Так, в своей речи по поводу объявления мобилизации он заявил, что Россия готова использовать «все имеющиеся средства», если будет создана угроза «территориальной целостности страны». При этом Россия недавно заявила об аннексии четырех украинских регионов.
- Президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины.
- Накануне Байден вновь выступил с предостережением, заявив о том, что «ядерный Армагеддон» сейчас, возможно, так же близок, как в 1962 году, во время Карибского кризиса. В Белом Доме заявили, что администрация США пока не видит признаков подготовки России к ядерному удару.
WP: человек из окружения Путина прямо сказал ему об ошибках в ходе войны
Человек из близкого окружения президента России Владимира Путина вступил с ним в прямой спор в связи с неудачами, которые терпит российская армия в войне с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в украинской разведке.
Утверждается, что о деталях конфликта, как и о имени вступившего в спор с Путиным человека, разведка сообщил президенту США Джо Байдену во время одного из регулярных брифингов. Газета его имя не называет.
Как утверждается, приближенный Путина донес до российского президента опасения, связанные с организацией кампании, неэффективным управлением и ошибками, допущенными военачальниками. В особенности, как считают источники в американской разведке, люди из окружения Путина недовольны потерями, которые несет Россия, и большими недочетами в работе военного ведомства, которые выявила война.
Как отмечает издание, о случаях прямого несогласия с Путиным людей из его «ближнего круга» ранее не было известно. Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, пишет газета, по всей видимости, имея в виду публичную критику Минобороны со стороны считающихся лояльными Путину Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который «прямо бросил вызов» Путину, «абсолютно не соответствуют действительности». Он, однако, признал наличие «рабочих споров» в российском руководстве, сказав, что такие споры - не признак раскола.
За последние недели украинские войска провели две успешных наступательных операции - в Харьковской области (впоследствии наступление продолжилось на севере Донецкой и Луганской областей), а также под Херсоном. Вскоре после первого из наступлений Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию, российские власти также в короткий срок провели процедуру формальной аннексии оккупированных украинских территорий.
В Санкт-Петербурге отменили новогодние торжества
Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить в этом году новогодние торжества: концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительные приемы. Распоряжение губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте Смольного. Сэкономленные средства городская администрация собирается направить на приобретение дополнительной экипировки для мобилизованных на войну в Украине.
В городском календаре останутся детские новогодние елки и программы для семей с детьми.
Также о решении отменить новогодние развлекательные мероприятия, чтобы направить деньги на мобилизацию, объявили власти Ленинградской области и Нижнего Новгорода. В Калининграде отменили покупку новогодней елки для украшения главной площади города.
Первой с такой инициативой выступила администрация Калуги: 5 октября глава города Дмитрий Денисов сообщил, что в городе не будет праздничных украшений, концертов и гуляний, а все свободные средства будут отправлены на поддержку мобилизованных.
- После начала мобилизации из разных регионов стала поступать информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов.
- Вечером 10 сентября, в день, когда стало известно о взятии городов Купянск и Изюм в Харьковской области украинскими войсками, в Москве состоялся праздничный фейерверк в честь дня города. Многие российские блогеры, называющие себя патриотами, критиковали власти за то, что они не отменили салют.
Саакашвили говорит о риске смерти и требует допуска американского врача
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже несколько месяцев проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамед», заявил, что его жизни угрожает опасность и потребовал допустить к нему американского хирурга-ортопед Джеймса Коби.
Обращение политика к директору больницы сегодня зачитал его адвокат Георгий Чаладзе. «Моя жизнь явно в опасности, призываю не подвергать мою жизнь и здоровье риску, пусть врач окажет мне разовую медицинскую услугу. Позвольте врачу оказать мне разовую медицинскую услугу, а мне – воспользоваться предоставленным законом правом. Пожалуйста, дайте мне ответ сегодня. От вашего решения зависит спасение моей жизни», - говорит экс-президент.
Члены семьи и адвокаты Саакашвили говорят об ухудшении состояния политика с начала недели. По словам матери экс-президента Гиули Аласания, Саакашвили не может стоять на ногах и принимать пищу.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Джеймс Коби прибыл в Грузию на прошлой неделе. Ожидалось, что он будет подключен к подготовке судебно-медицинской экспертизы, однако Минздрав Грузии до сих пор не выдал разрешение на допуск к политику американского специалиста. Отказ объясняют проблемами с документацией.
Юристы указывают, что в том случае, когда медучреждение не способно оказать помощь заключенному, консультация приглашенного врача-специалиста – гарантированное законом право.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорит, что директор клиники «Вивамед» не согласился допускать к пациенту приглашенного эксперта, указав, что с политиком «не происходит ничего особенного и оказание помощи такого типа ему не требуется».
«Это невообразимый факт. Мы не согласны с этим документом и оспорим его в суде. Более того, мы обнародуем, какое лечение Саакашвили получает в клинике «Вивамед». Адекватного лечения он не получает», - заявил Хачапуридзе журналистам.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Георгий Шарвашидзе покидает должность ректора крупнейшего грузинского вуза
Ректор Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили Георгий Шарвашидзе обратился к академическому совету с заявлением об отставке. Об этом он сообщил сегодня, 7 октября, на своей странице в Facebook.
«Я проинформировал совет о своем решении после того, как стали известны результаты институциональной оценки нашего университета Ассоциацией европейских университетов и другие важные новости. Я верю, что наш университет и дальше будет достойно двигаться по европейскому пути развития, по которому он следует сегодня», - пишет Шарвашидзе.
Он добавил, что останется профессором вуза, хотя его дальнейшая деятельность и связана с международными отношениями, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее сегодня стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе Орденом Превосходства – за важные шаги, предпринятые для интеграции Грузии в систему высшего образования Евросоюза, выдающуюся научно-исследовательскую деятельность, углубление научно-исследовательских связей Грузии с мировыми научно-исследовательскими центрами, за развитие связей между грузинскими и зарубежными учеными, поддержку междисциплинарных исследований грузинской культуры и особый вклад в развитие общества.
Шарвашидзе был избран ректором крупнейшего грузинского вуза в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года – переизбран на второй срок. До истечения срока его полномочий оставалось два года. В 2013-2016 годах Шарвашидзе занимал пост заместителя министра образования и науки. На этой же должности он работал в 1994-2000 годах.
В 2019 году Шарвашидзе журналисты-расследователи уличили Шарвашидзе в плагиате. Проект «Монитор свободы» утверждал, что до 30% 140-страничной диссертации профессора – скопированный без указания источника текст одного из публичных документов. В январе этого года диссертацию Шарвашидзе провели по программе выявления плагиата Turnitin в Университете Илии. Оказалось, что 34% диссертации полностью повторяют чужой текст, что попадает под определение плагиата.
Сам Шарвашидзе отверг эти обвинения. Он утверждает, что спорные 40 страниц диссертации являются постановлением парламента, над разработкой которого работала специальная группа под его руководством. По его словам, каждый член этой группы упоминается в его работе, однако отдельно в сноске же не указаны, поскольку такого обязательства нет.
Посольство США в Грузии поздравило «Мемориал» с Нобелевской премией
Посольство США в Грузии поздравило российский правозащитный центр «Мемориал» с получением Нобелевской премии мира.
«Вдвойне приятно поздравить с Нобелевской премией мира запрещенную Кремлем организацию «Мемориал» в то время, когда в Тбилиси она проводит совместное мероприятие с нашим партнером, «Лабораторией исследований советского прошлого». Мы приветствуем и разделяем их цели против кремлевских репрессий, с которыми сейчас мы боремся уже вместе», – сказано в сообщении.
Правозащитный центр «Мемориал» фиксирует случаи нарушения прав человека в России, проводит образовательные программы и юридические консультации для беженцев и политзаключённых. «Мемориал» был признан российскими властями иностранным агентом и ликвидирован в декабре 2021 года.
Кроме «Мемориала», лауреатами Нобелевской премии мира стали белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».
В ООН появится докладчик о нарушениях прав человека в России
Совет по правам человека ООН утвердил новую должность - специального докладчика о нарушениях прав человека в России. За создание мандата проголосовали 17 стран-членов Совета, против - шесть, остальные воздержались.
Такое решение приняли из-за многолетних и продолжающихся сообщений о нарушениях прав человека в России, которые требуют международного ответа. Особое внимание СПЧ ООН обращают на принятие Москвой после 24 февраля новых законов о фейках и дискредитации армии, ограничивающих свободу слова, и усиливающееся преследование правозащитных групп.
Специальный докладчик будет фиксировать факты нарушения прав человека в Российской Федерации, работать с гражданским обществом и местными правозащитными инициативами, и предоставлять сведения и рекомендации международным организациям.
Пока неясно, будут ли с докладчиком сотрудничать власти самой России и её официальные органы, занимающиеся защитой прав человека. Как уточняет "ОВД-Инфо", постоянный представитель России в органах ООН в Женеве неоднократно высказывался против проекта, называя его "одиозным". Подобное решение впервые вынесено в отношении страны, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН.
Постоянный представитель России в ООН Геннадий Гатилов назвал резолюцию "построенной на инсинуациях США" и созданной для того, чтобы "выплёскивать на Россию потоки лживых обвинений".
На следующих сессиях Совета будет определена кандидатура докладчика, а через год он выступит перед СПЧ и Генеральной ассамблеей ООН с первым докладом.
- 7 апреля, после того как были опубликованы свидетельства убийств мирного населения в Буче, Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.
«Сила в правде»: в Абхазии прошла акция в поддержку Путина
В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня, в день рождения Владимира Путина провели акцию в поддержку российского президента.
Инициатором проведения акции в рамках общественной кампании в поддержку России «Сила в правде» выступила молодежная общественная организация «Апеипш». Ранее активисты движения провели встречу с главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба.
По словам руководителя молодежной организации «Апеипш» Саида Куланба, проведение подобных акций очень важно «в такое непростое время».
«Очень важно показать всем, что Россия является нашим надёжным партнёром. Мы не ожидали, что акцию поддержит такое большое количество молодых людей», – сказал он.
Заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Мадина Воуба отметила, что абхазская молодежь активно участвует в форумах, проводимых в России и нацеленных на укрепление связей между молодежью двух стран.
В акции также приняли участие представители Общественной палаты Абхазии и представительства Россотрудничества.
«Все выступавшие отмечали важность укрепления связей между Россией и Абхазией, выражали поддержку внутренней и внешней политике, проводимой Владимиром Путиным», – пишет агентство «Апсныпресс».
Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ РФ
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим Восточного военного округа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа», – написал Меликов, добавив, что Восточный военный округ является одним из самых мощных по боевому составу военных округов России.
По мнению Меликова, назначение Мурадова – верное решение. Он также отметил, что Мурадов всегда был мужественным бойцом, «который первым идет в атаку, стратегом, который принимает правильные решения, а также лидером, который вел за собой других».
Меликов выразил уверенность, что все эти качества, а также военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках – в Сирии и Чечне, «помогут блестяще справиться с боевыми задачами».
Пресс-служба Кремля пока не сообщала о подписании соответствующего указа, пишет ТАСС.
Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
В ноябре 2021 при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело армянского солдата. А 4 декабря он сопровождал 10 военнослужащих, которые вернулись из Баку в Армению, напоминает РИА Новости.
В феврале 2022 ЕС включил Мурадова в санкционные списки в числе четырех высокопоставленных российских военных за участие в российском вторжении в Украину.
Ранее должность командующего войсками Восточного военного округа занимал Александр Чайко.
- 3 октября стало известно о назначении генерал-лейтенанта Романа Бердникова новым командующим Западным военным округом. Предыдущим значимым увольнением в Министерстве обороны России стало отстранение от должности замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова. 24 сентября на его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение российских войск. Многие СМИ полагают, что кадровые перестановки в высшем военном руководстве России вызваны неудачами российской армии в попытках сдержать контрнаступление ВСУ на украинских фронтах.
Украинский суд просит передать Саакашвили Киеву – адвокат
Украинский суд принял решение о передаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине для допроса. Об этом заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
По его словам, через два дня решение будет отправлено в Министерство юстиции Украины, а оттуда поступит уже в Минюст Грузии.
«Несколько раз была распространена неверная информация о том, что якобы суд Украины рассматривает факты бесчеловечного обращения с Саакашвили в Грузии. Правильная информация такова, что украинский суд рассматривает дело, возбужденное в связи с событиями, произошедшими в Украине. Саакашвили по этому делу признан потерпевшим, его адвокат подал ходатайство о допросе Саакашвили в качестве свидетеля, а украинский суд принял решение о передаче Саакашвили из Грузии в Украину, где он должен быть допрошен в качестве потерпевшего. Минюст Украины перешлет это в Грузию, и здесь решат, передут или нет Саакашвили в качестве свидетеля», – заявил Шалва Хачапуридзе.
По информации СМИ, украинский суд рассматривает дело о событиях 2018 года. Тогда правительство экс-президента Украины Петра Порошенко решило выдворить Михаила Саакашвили из страны в Польшу. По этому делу Саакашвили был признан украинским судом потерпевшим.
Накануне председатель правящей партии «мечта» Ираклий Кобахидзе исключил передачу Михаила Саакашвили украинской стороне.
Заявления совпали с резким ухудшением состояния здоровья Саакашвили, который дважды объявлял голодовку после ареста в октябре 2021 года, а на данный момент находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
Путину – 70 лет. Его поздравили Ким Чен Ын, Лукашенко, Бжания и Гаглоев
Владимира Путина с 70-летним юбилеем поздравили лидеры Северной Кореи, Беларуси, а также самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, с деятельностью Путина на посту президента «связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации».
«Ваши государственное видение, усилия, самоотдача и неустанный труд лежат в основе тех поистине впечатляющих успехов, которых добилась Россия, обретая вновь свой лидерский статус на международной арене», – отметил Гаглоев, поблагодарив Путина «за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году».
Абхазский лидер Аслан Бжания в поздравлении отметил, что под руководством Путина «многонациональный народ России достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам».
Бжания отметил, что, по его мнению, Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой граждан РФ.
«В Республике Абхазия всегда будут вам благодарны за тот большой личный вклад, который вы вносите в развитие абхазо-российского межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический и союзнический характер, динамично и продуктивно развивающегося на основе крепких уз дружбы и взаимопонимания», – добавил Бжания.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул заслуги российского президента в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.
Он указал, что сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы, а угрожают им «вызовы со стороны Соединённых Штатов и их вассальных сил».
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко считает Путина «истинным лидером великой державы».
«Вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко.
Поздравил Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров, в свой день рождения получивший от российского президента звание генерал-полковника. Кадыров отметил, что Путин сыграл ключевую роль в жизни чеченского народа.
«В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — написал он в телеграм-канале. ⠀
Как сообщается на сайте Кремля, по телефону Путина поздравили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.
Ранее также стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковное духовенство молиться о здравии Владимира Путина.
Письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России.
В документе отмечается, что 7 октября Путину исполняется 70 лет, а 8 октября — в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником, «патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси».
Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси
Лауреатами Нобелевской премии мира стали российский «Мемориал», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод. Об этом было объявлено 7 октября в Осло.
В прошлом году лауреатами были главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
В июне 2022 года Муратов продал свою медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов на аукционе в США. Имя покупателя неизвестно. Это не первый случай продажи нобелевской медали, но, как сообщалось, стал самым дорогим за всю историю премии.
Вырученные средства от продажи награды Муратов пообещал направить в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям и их семьям, бежавших от российского вторжения в Украину.
- Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за «выдающийся вклад в дело укрепления мира». За 120 лет её присудили 109 лицам и 25 организациям. Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награждённая – 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила премию в 2014 году. Международный комитет Красного креста получал Нобелевскую премию мира трижды.
Байден помиловал всех осуждённых по федеральным законам за хранение марихуаны
Президент США Джо Байден помиловал всех осуждённых по федеральному законодательству за хранение марихуаны. Он заявил, что пришло время исправить ошибки из-за которых "было перевёрнуто слишком много жизней". Помилование затронет более шести тысяч человек, которые были осуждены с 1992 по 2021 годы. Об этом сообщает Reuters.
Помилованы будут только те осуждённые, чьё обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими обвинениями. Байден призвал последовать его примеру губернаторов и помиловать тех, кто был наказан по законам штатов. Он отметил, что люди получившие наказание за хранение марихуаны могут быть ущемлены при устройстве на работу, при поступлении в учебные заведения, а также при аренде или покупке жилья.
Президент США призвал пересмотреть классификацию марихуаны как наркотика из списка запрещённых препаратов, у которых нет медицинского применения, в который также входят героин и ЛСД.
Одним из пунктов президентской кампании Байдена было смягчение политики государства по отношению к марихуане — в 19 американских штатов и округе Колумбия она легализована для рекреационного потребления совершеннолетними. Но с точки зрения федерального законодательства это по-прежнему может стать поводом для уголовного преследования.
В результате ракетного удара по Запорожью погибли 11 человек
В результате ракетного удара по Запорожью 6 октября погибли 11 человек, ещё 21 человек был спасён из под завалов зданий. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
По данным ведомства, в городе были разрушены не менее двух жилых домов. Из-под завалов одного из них спасатели достали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Там же были обнаружены тела восьми погибших. Под завалами другого дома нашли тела троих погибших, ещё 15 человек удалось спасти - восемь из них доставлены в больницу. ГСЧС сообщило о том, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.
Ракетный удар по Запорожью был нанесён утром 6 октября. Большая часть Запорожской области продолжает находиться под контролем российских военных. Самый крупный город региона, Запорожье, российской армии захватить не удалось. Ракетные удары Россия не комментировала, Москва традиционно отрицает сознательное нанесение ударов по гражданским зданиям: это расценивается международным правом как военное преступление.
3 октября ООН сообщила о 6114 мирных жителей, погибших после февральского вторжения России в Украину. Оценка, вероятно, может быть занижена в разы, организация предупреждает, что данные являются неполными и постоянно обновляются.
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