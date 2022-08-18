В Харькове при обстреле общежития погибли семь человек

Салтовский район Харькова подвергся обстрелу, ракета упала рядом с жилым многоэтажным домом, начался сильный пожар. Погибли семь человек, 17 ранены, заявил мэр города Игорь Терехов. Среди погибших есть 11-летний ребёнок.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что в обстрелянном здании находилось общежитие. Зеленский назвал атаку "подлым и циничным ударом по гражданским".

Также сообщается, что рано утром Харьков вновь подвергся ракетным ударам. По данным мэра Харькова, по городу было нанесено ещё по меньшей мере пять ракетных ударов.

Одна ракета попала в помещение общежития в Слободском районе. По предварительным данным, один человек погиб, 18 человек были ранены, в том числе двое детей, сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

В Холодногорском районе после обстрела начался очень крупный пожар.

Также об утреннем обстреле сообщили власти Криворожского и Никопольского районов Днепропетровской области. В Никополе повреждены 15 частных домов, школа, несколько газопроводов и линии электропередачи.

Российское Минобороны удары пока не комментировало.

Оперативно проверить информацию в условиях боевых действий невозможно.