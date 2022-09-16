В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в районах Харьковской области, недавно освобожденных в ходе наступления украинских войск, были обнаружены не менее 10 мест, где во время российской оккупации предположительно пытали людей.

Две пыточные, по его словам, были найдены в городе Балаклея, в том числе на территории Балаклейского отделения полиции. Украинские СМИ в пятницу публикуют фото и видео пыточных камер.

«На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства», – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также Клименко рассказал подробности о массовом захоронении в лесу возле Изюма. По его словам, с марта там были похоронены не менее 445 человек. Среди них украинские военнослужащие и мирные жители.

Эксгумация началась сегодня. По сообщению корреспондентов Reuters и Радио Свобода, из могил извлекли в том числе тела с веревками на шее и связанными руками. Предположительно, речь идет о телах украинских военнослужащих.

Присутствующий на месте эксгумации уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что речь может идти о свидетельствах того, что перед смертью их пытали.

По его словам, кроме военнослужащих в могилах похоронены жители Изюма, погибшие или при обстрелах города, или во время российской оккупации. Начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов пояснил, что пока украинские власти не могут точно сказать, как умерли все, захороненные на кладбище. Многие погибли от артиллерийского огня или ракетных ударов. “Необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю», – отметил Клименко.

Сотрудники мониторинговой миссии по правам человека в Украине планируют посетить Изюм в связи с сообщениями об обнаруженном там коллективном захоронении, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

В апреле в городе Буча и ряде других городов Киевской области были обнаружены тела и могилы местных жителей, убитых во время российской оккупации. По крайней мере часть этих людей, по многочисленным свидетельствам, были убиты российскими военными намеренно.