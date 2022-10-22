В Херсоне почти полностью пропал интернет

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе обвинил в незнании принципов международного права советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как он в очередной раз выступил с критикой правительства страны.

В эфире YouTube-канала «Альфа и Омега» Арестович согласился с тем, что Россия может использовать ситуацию с массовой миграцией своих граждан, как предлог для аннексии Грузии. При этом он добавил, что учетом «пророссийского правительства» Грузии, нынешнее положение представляет «грандиозную проблему» для национальной безопасности страны. По его мнению, Украине придется «спасать Грузию», Армению и Молдову, и «проецировать туда силу». Здесь же Арестович пояснил, что имеет в виду: «Миротворцы, стабилизационные операции, гуманитарные операции – это все придется как-то приводить к порядку».

По данным агентства «Новости-Грузия», Брегадзе назвал это заявление «криминальным». «Один из фундаментальных принципов международного права – запрет использования силы и также угрозы ее применения. Этот человек, вероятно, ничего не знает об этом и, естественно, сложно делать какие-либо серьезные комментарии по этой теме. Просто, было бы хорошо узнать больше о международном праве и международных отношениях и перестать делать подобные криминальные заявления», - сказал глава Минюста Грузии.

Он добавил, что Грузия делает максимум для того, чтобы «стоять на стороне украинского народа» и не понимает, почему «такой человек», как Арестович, «делать такое заявление».

Председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе интерпретировал слова советника офиса президента Украины так: «Арестович нам обещает, что Украина будет осуществлять агрессию против Грузии». «Если кто-то немного разбирается в международных отношениях, а Арестович, вроде бы, должен, то говорить об этом открыто - это не только невежество, но мы, должно быть, имеем дело с какой-то психиатрической проблемой», - заявил Самхарадзе.

Прокомментировал слова Арестовича и глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. Депутат считает, что подобные заявления должны «остаться на совести» их авторов, а властям Грузии следует «продолжать правильную, рациональную политику, которая называется односторонней дружбой по отношению к украинскому народу».

В оппозиции не соглашаются с позицией правящей «Грузинской мечты». Лидер партии «Граждане», депутат парламента Алеко Элисашвили назвал полемику официальных лиц Грузии и Украины «позором». Он считает, что сторонам следует взять паузу, а затем перейти к политическим шагам «навстречу друг другу».