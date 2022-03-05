В Херсоне проходит митинг против российских войск

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, сообщает «Интерфакс».

Рекомендация относится к авиакомпаниям, чьи самолеты зарегистрированы в реестрах других государств в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Кроме того, с 8 марта ведомство рекомендует приостановить рейсы в Россию из присоединившихся к санкциям стран.

«Аэрофлот» - крупнейший российский авиаперевозчик - в субботу заявил, что с 8 марта прекращает все полеты за рубеж, за исключением Минска, «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Уже с полуночи 6 марта на рейсы из России перестанут пускать пассажиров, имеющих обратные билеты на даты после 8 марта. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Как будут возвращаться на родину россияне, имеющие билеты на даты после 8 марта, пока неясно.

5 марта также стало известно, что поставщик услуг в области IT для авиаотрасли Lufthansa Systems разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Организация пояснила, что действует в соответствии с введенными против России санкциями из-за вторжения в Украину.

С 5 марта авиакомпания S7 отменила все международные рейсы, такое же решение приняла авиакомпания Smartavia.

Отмена рейсов за рубеж связана не только с закрытием воздушного пространства рядом стран, среди которых и США, но и с санкциями Евросоюза. Санкции запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы самолетов, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолеты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолетов за рубежом, в том числе лайнера A320 компании S7 в Ереване.