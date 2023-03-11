В Херсоне трое мирных жителей погибли при обстреле

«Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется». Об этом секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил ТАСС, комментируя происходящие в Тбилиси события.

«Нестабильность в соседнем государстве всегда должна вызывать обеспокоенность, тем более что мы слышим тревожащие нас всякие призывы [в отношении Абхазии и Южной Осетии]. Это не может нас оставлять равнодушными. Мы, в принципе, всегда в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседнего государства, так как у нас не подписано мирное соглашение и наши взаимоотношения не вселяют оптимизма. Поэтому мы в любом случае всегда готовы к любым поворотам событий», – сказал Шамба.

Он добавил, что за все постсоветское время в Грузии «происходят постоянные потрясения», а периоды стабильности очень кратковременные.

В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия между тем заявили, что в непрерывном режиме отслеживают ситуацию в Грузии, и отмечают, что обстановка на де-факто границе остается стабильной.

«Тенденций к ее эскалации не фиксируется», – сказано в заявлении ведомства.

В югоосетинском МИДе заявили, что «последние события в Грузии и попытки спровоцировать кризис в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Беларуси являются звеньями одной цепи».

Накануне ситуацию в Грузии по телефону обсудили главы абхазского и югоосетинского МИДов Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев.

Они «выразили обеспокоенность нагнетанием напряженности и возможной дестабилизацией обстановки, чреватыми нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа».

«Была подчеркнута роль Российской Федерации как гаранта мира и безопасности в регионе», – заявили в пресс-службе югоосетинского МИДа