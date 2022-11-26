В Херсоне восстановлено энергоснабжение

Четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества - после российских ракетных ударов, в результате которых 23 ноября без света осталась большая часть жителей украинской столицы. «Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», - написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме. Водоснабжение и теплоснабжение, по его словам, практически полностью восстановлено.

По сообщению энергетической компании ДТЭК, в ближайшее время в Киеве будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии, однако компания обещает, что перерывы в электроснабжении не будут превышать 5 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскритиковал власти Киева, обвинив их в ошибках при развертывании так называемых пунктов несокрушимости - это общественные места, где есть электричество и теплоснабжение, куда люди могут прийти, если в их домах нет энергии. Ранее власти Киева заявляли, что в городе развернуто около 400 таких пунктов, однако из слов Зеленского следует, что в реальности их меньше.

В Херсоне, который около двух недель был освобожден украинскими войсками, в субботу возобновилась подача электроэнергии. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Электричества в городе не было с момента отступления российских войск 11 ноября, при котором был подорван ряд инфраструктурных объектов.

Страны ЕС в последние дни увеличивают усилия с целью помочь Украине справиться с энергетическим кризисом. В страну отправляют генераторы, трансформаторы и обогреватели. В частности, Литва в субботу сообщила, что отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.