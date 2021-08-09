В Хургаду прилетел первый за шесть лет рейс из России

Первый после шестилетнего перерыва самолёт из Москвы приземлился в понедельник, 9 августа, в египетском курортном городе Хургада. Рейс авиакомпании EgyptAir вылетел рано утром из аэропорта Домодедово.

После возобновления авиасообщения самолёты из Москвы будут летать по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно египетская и российская стороны будут выполнять по 10 рейсов еженедельно.

Авиасообщение между Египтом и Россией было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения на Синае пассажирского лайнера компании "Когалымавиа". Самолёт летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала авиакатастрофу как теракт. В 2018 году возобновились регулярные рейсы из Москвы в Каир, но чартерное сообщение оставалось закрытым.

Кроме того, 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдовой. Сообщение с этими странами приостанавливали из-за пандемии коронавируса.