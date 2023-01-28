В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы

В Иерусалиме в субботу, 28 января, два человека получили ранения в результате стрельбы. 23-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Второму раненому 59 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавшие – отец и сын, оба волонтеры службы скорой помощи.

По последним данным, стрелявший - житель Восточного Иерусалима в возрасте 13 лет, его удалось задержать прохожим. Журналисты сообщают, что у подростка был старый пистолет.

Полиция назвала случившееся терактом.

Стрельба произошла в районе Ир-Давид (Город Давида). Это старейший район Иерусалима, расположенный на узком горном хребте к югу от Храмовой горы. Нападавший открыл огонь возле входа в еврейский дом «Адерет». Он находится вблизи Мусорных ворот Старого города и прохода к Стене плача.

В соцсетях распространяется видео, сделанное со стороны арабского района Иерусалима. В ролике слышна стрельба и крики.

Сегодняшнее нападение - второе по счету в Иерусалиме за прошедшие сутки. В пятницу вечером 21-летний араб открыл огонь по посетителям синагоги. Погибли семь человек, трое получили ранения. Нападавший был убит в перестрелке с полицией. Предположительно, он был близок к группировке ХАМАС.

Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.

Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. По утверждению Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.