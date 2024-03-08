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В Индии раскрыли сеть вербовки граждан на войну в Украину

Индия заявила, что раскрыла «крупную сеть по торговле людьми», участники которой заманивали молодых людей в Россию обещаниями работы, но впоследствии заставляли их участвовать в войне в Украине. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на Центральное бюро расследований Индии (ЦБР).

По данным ведомства, на сегодняшний день по этой схеме в Россию были отправлены примерно 35 человек. Это больше чем 20 человек, о которых ранее сообщало индийское министерство иностранных дел, отмечает Reuters. В феврале власти Индии сообщили, что пытаются вернуть домой около 20 сограждан, оказавшихся в российской армии. The Moscow Times писала, что они могли попасть в Россию не как туристы, а в качестве «вспомогательного персонала или помощников».

Согласно новым данным индийского Центрального бюро расследований, по меньшей мере двое индийцев отправились в Россию в надежде получить работу в качестве «помощников» в российской армии. О какой конкретно работе речь, в публикации не уточняется. Оба позднее погибли в ходе боевых действий на фронте, сообщили их семьи. Посольство Индии в Москве подтвердило одну их этих смертей, передает Reuters.

Далее в материале говорится, что торговцы людьми, действующие в нескольких штатах, отслеживали потенциальных жертв с помощью соцсетей и местных агентов. Некоторым из них предлагали поступление в российские частные университеты и продление визы со скидкой.

«Индийские граждане, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым действиям и направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли», – цитирует заявление ЦБР Reuters. Одновременно отмечается, что несколько индийцев были тяжело ранены в зоне боев.

В ЦБР говорят, что в ряде мест проводились обыски, в том числе в Дели и Мумбаи, была изъята некоторая сумма наличных денег, а также документы и электронные носители. Задержаны для последующего допроса несколько подозреваемых.

В министерстве иностранных дел Индии заявили, что каждый предполагаемый случай вовлечения индийцев в войну обсуждался с Москвой. МИД России на запрос о комментариях по этому вопросу не ответил, добавляет Reuters.

Ранее на этой неделе сообщалось, что семеро граждан Индии записали видеообращение, в котором рассказали, что их заставляют участвовать в войне с Украиной на стороне России. Видео в твиттере опубликовала журналистка индийского канала NDTV Умы Судхир.

  • Индия воздерживается от официального осуждения России за военное вторжение в Украину, призывая обе стороны положить конец конфликту посредством диалога и дипломатии. Дели и Москва поддерживают тесные отношения на протяжении десятилетий. После начала полномасштабного вторжения появляются сообщения, что Индия существенно нарастила импорт российской нефти, поставляемой морским путем.

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