В Индонезии пройдёт встреча лидеров США и Китая

В Индонезии на острове Бали в понедельник пройдёт встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность. Она состоится перед ежегодным саммитом "Группы двадцати" (G20). Встреча лидеров 20 крупнейших экономик мира в Индонезии официально начинается во вторник.

Как отмечает "Голос Америки", встреча Байдена и Си Цзиньпина пройдет на фоне самого низкого уровня отношений между США и Китаем за последние десятилетия. "Я знаю Си Цзиньпина, я провел с ним больше времени, чем любой другой мировой лидер, – заявил Байден журналистам в Камбодже в воскресенье. – Известны позиции каждого из нас".

По словам президента США, он надеется выстроить "основу для отношений" с Китаем и обеспечить выработку правил, которые будут регулировать конкуренцию между двумя странами. Недавно Байден заявил, что не хочет идти на фундаментальные уступки, когда будет встречаться с председателем КНР, но хотел бы, чтобы оба участника встречи пояснили, каковы их "красные линии".

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят обеспокоенность США по поводу возможных силовых действий Пекина в отношении Тайваня, а также российское вторжение в Украину и его последствия и ядерные амбиции Северной Кореи.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча может продлиться два часа или более. По его словам, Байден считает, что "США и Китай находятся в жесткой конкуренции, но эта конкуренция не должна перерастать в конфликт или конфронтацию". Он также сообщил, что Байден будет искать области, в которых США и Китай могли бы сотрудничать, включая борьбу с изменениями климата и здравоохранение. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что встреча должна помочь стабилизировать отношения между Вашингтоном и Пекином и создать атмосферу большей определённости для американского бизнеса.

Байден прибыл на Бали вечером в воскресенье, китайский лидер – утром в понедельник.

Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не приедет. Представители стран Запада дали понять, что будут избегать общения с Лавровым. Британский премьер Риши Сунак в преддверии саммита назвал Россию в связи с её агрессией против Украины "страной-изгоем" и обвинил её в провоцировании мирового экономического кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на саммите в видеоформате.

Китай заявляет о стратегическом партнёрстве с Россией и не осудил её за вторжение в Украину, но в то же время, как отмечают западные СМИ, тщательно следит за тем, чтобы не поставлять России технику, которая могла бы быть использована в войне, и избегает действий, которые могли бы привести к введению санкций против китайских компаний.