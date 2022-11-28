В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи

Государственные СМИ Чеченской Республики продолжают агитировать в пользу строительства новой дороги из Чечни в Грузию. Агентство «Грозный-информ», учрежденное чеченским Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации, на этот раз пишет, что новая магистраль «будет способствовать налаживанию, дружеских и взаимовыгодных отношений между различными регионами, странами и приведет к увеличению туристского потока в регион».

«Дорога от Итум-Кали-Шатили до границы с Грузией была проложена в конце 90-х годов. Во время войны она сильно пострадала от бомбежек. Эта автодорога местного значения, проходящая в верховьях Аргунского ущелья от районного центра Итум-Кали до российско-грузинской границы и это 45 километров. Строительство автомобильной дороги из Чеченской Республики в Грузию имеет значительную перспективу в будущем. Она поможет наладить социально-экономические, политические и культурные связи с Республикой Грузия, расширить и укрепить отношения с чеченской диаспорой Грузии, а также сэкономить время, затрачиваемое на преодоление расстояния между соседними регионами», – сказал в разговоре с агентством глава Итум-Калинского района Ибрагим Бурсагов.

По словам эсперта, кандидата экономических наук Евгения Золкина, дорога улучшит торгово-экономические отношения между Россией и Грузией, «позволит решить логистические задачи и сократить сроки доставки грузов не только в Грузию, но и в Закавказье».

«Автомобильная дорога Итум-Кали – Шатили поможет, как региону, так и России в целом, даст мощный импульс социально-экономического развития. Очевидно, окончательное решение по реконструкции и открытию дороги будет зависеть от договора между руководством России и Грузии», – добавил эксперт.

«Грозный-информ» пишет, что магистраль решит проблему многокилометровых пробок на дороге из Владикавказа в Тбилиси, благотворно скажется на развитии особой экономической зоны туристско-рекреационного комплекса «Ведучи», и напоминает, что в поддержку проекта ранее выступали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин.

Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.

Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.

О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.