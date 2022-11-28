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В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи
Племянницу духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, правозащитницу Фариде Морадхани арестовали после призывов к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны. Об этом сообщили телеканалCNN и агентства Reuters и AFP со ссылкой на брата Морадхани.
По словам проживающего во Франции Махмуда Морадхани, он опубликовал записанное заранее видео уже после ареста сестры 23 ноября.
"Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый режим, убивающий детей, – говорит Морадхани. – Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами", - заявила Морадхани. По её словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и "прекратить любые сделки с Тегераном".
Из обращения неясно, когда именно был записан видеоролик.
Фариде и Махмуд Морадхани – дети умершего в октябре священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре Хаменеи.
- Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка её увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.
- Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
- Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка; более 15 тысяч человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.
Другие новости дня
Чеченские госСМИ вновь призывают к строительству дороги в Грузию
Государственные СМИ Чеченской Республики продолжают агитировать в пользу строительства новой дороги из Чечни в Грузию. Агентство «Грозный-информ», учрежденное чеченским Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации, на этот раз пишет, что новая магистраль «будет способствовать налаживанию, дружеских и взаимовыгодных отношений между различными регионами, странами и приведет к увеличению туристского потока в регион».
«Дорога от Итум-Кали-Шатили до границы с Грузией была проложена в конце 90-х годов. Во время войны она сильно пострадала от бомбежек. Эта автодорога местного значения, проходящая в верховьях Аргунского ущелья от районного центра Итум-Кали до российско-грузинской границы и это 45 километров. Строительство автомобильной дороги из Чеченской Республики в Грузию имеет значительную перспективу в будущем. Она поможет наладить социально-экономические, политические и культурные связи с Республикой Грузия, расширить и укрепить отношения с чеченской диаспорой Грузии, а также сэкономить время, затрачиваемое на преодоление расстояния между соседними регионами», – сказал в разговоре с агентством глава Итум-Калинского района Ибрагим Бурсагов.
По словам эсперта, кандидата экономических наук Евгения Золкина, дорога улучшит торгово-экономические отношения между Россией и Грузией, «позволит решить логистические задачи и сократить сроки доставки грузов не только в Грузию, но и в Закавказье».
«Автомобильная дорога Итум-Кали – Шатили поможет, как региону, так и России в целом, даст мощный импульс социально-экономического развития. Очевидно, окончательное решение по реконструкции и открытию дороги будет зависеть от договора между руководством России и Грузии», – добавил эксперт.
«Грозный-информ» пишет, что магистраль решит проблему многокилометровых пробок на дороге из Владикавказа в Тбилиси, благотворно скажется на развитии особой экономической зоны туристско-рекреационного комплекса «Ведучи», и напоминает, что в поддержку проекта ранее выступали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин.
Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
Законопроекты по госдаче «Пицунда» внесены в абхазский парламент
В парламент самопровозглашенной республики Абхазия внесены законопроекты о ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Речь идёт о документе, подписанном 19 января текущего года. «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» требует ратификации абхазского парламента.
Ранее оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.
Власти предложили внести в соглашение изменения: уточнить координаты, ошибочно указанные в документе, а также включить в него пункт о недопущении передачи объекта третьим лицам. В МИД России в ответ заявили, что внести изменения в соглашение можно лишь после его ратификации. Тему обсудили в Госдуме России и абхазские депутаты.
В законопроекте о ратификации, внесенном на днях в абхазский парламент, указано, что он теряет силу с 1 июня 2023 года, а президенту, Кабмину и МИДу рекомендовано подготовить изменения в соглашение и провести переговоры с Москвой. Кроме того, согласно документу, Акт о передаче объекта и договоры аренды не должны быть подписаны до внесения изменений в соглашение.
В сети опубликован еще один документ, подготовленный для принятия в парламенте. Это – проект постановления законодательного органа. Кроме инициатив о внесении в соглашение запрета на передачу объектов третьим лицам и уточнении границ земельных участков, он содержит пункт о возможности возвращения Абхазии зданий, строений и сооружений, расположенных в Пицунде – в случае прекращения действия соглашения.
По информации телеграм-канала D News Абхазия, планируется внести изменения и в абхазский закон «О международных договорах», в котором будет указано:
«Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путём денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку республики Абхазия».
Внесенные в парламент законопроекты прокомментировал член Высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр.
«По сути, оба проекта законов устанавливают, что если в течение шести месяцев со дня принятия закона о Ратификации Соглашения, не будут выполнены предусмотренные меры, (которые носят рекомендательный характер) то, законы прекращают свое действие, что влечет за собой денонсацию Соглашения», – пишет оппозиционер в соцсети.
«Какими бы благими не были намерения авторов законопроектов, напоминаю, что ст. 26 Соглашения по передаче госдачи «Пицунда» гласит, что прекращение действия Соглашения не влечет за собой прекращения права собственности на объект. Соответственно, не существует варианта, при котором соглашение будет ратифицировано, а потом в него будут вноситься изменения и в случае не внесения изменений, Соглашение будет расторгнуто и имущественный комплекс вернется в собственность Республики Абхазия. Считаю, что соглашение, с ошибками и неточностями должно быть отозвано из Народного Собрания субъектом законодательной инициативы!» – заключил он.
- Ознакомиться с текстом самого соглашения, подписанного в январе, можно на сайте российского посольства – документ был опубликован в сентябре.
- В соглашении указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
Российский футбольный союз может перейти в Азиатскую конфедерацию
Исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о переходе России из европейской футбольной ассоциации - УЕФА - в Азиатскую футбольную конфедерацию. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава исполкома РФС Александр Дюков.
«Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения» - заявил он. По его словам, еще несколько месяцев назад он сам считал, что говорить о переходе в Азиатскую конфедерацию «преждевременно», но сейчас эту возможность необходимо рассмотреть. При этом, по словам Дюкова, с представителями Азии он еще не говорил о возможном вступлении России, поскольку в УЕФА, по его словам, ее считают «членом европейской семьи» - несмотря на отстранение российских команд от соревнований после вторжения России в Украину.
О возможности перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию в последнее время писал ряд российских СМИ. В воскресенье Дюков впервые заявил о такой возможности официально.
Будучи членом Азиатской конфедерации, Россия, вероятно, сможет участвовать в официальных матчах под ее эгидой - в отличие от Европы, большинство стран Азии занимает нейтральную позицию в войне в Украине, и маловероятно, чтобы российская сборная была отстранена от соревнований. При этом переход будет означать, что российские клубы потеряют даже теоретическую возможность участвовать в еврокубках - им придется участвовать в аналогичном состязании в Азии.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против идеи перехода: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию». Против - бывший глава РФС Вячеслав Колосков: «Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста»
Российская сборная после своего отстранения от официальных матчей провела три товарищеских встречи - как раз с командами из Азии, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России.
- Федерация футбола СССР вступила в УЕФА в 1954 году, РФС остался в организации как ее правопреемник. Географически Россия расположена как в Европе, так и в Азии. Федерации ряда стран, территория которых расположена целиком или частично в Азии, являются членами УЕФА - Турции, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Израиля. Обратных примеров нет.
В Хашури обнаружили фото, на котором, возможно, изображен Пиросмани
В городе Хашури обнаружили фотографию, на которой, возможно, изображен самый известный грузинский художник – Нико Пиросмани. Снимок был передан Краеведческому музею одной из местных семей, пишет SOVA.
Отмечается, что фото сделано в Хашури железнодорожниками, предположительно, в конце XIX века. При этом есть сведения, что в апреле-октябре 1890 года Пиросмани работал в этом городе тормозным кондуктором #2167 на Закавказской железной дороге. Фотография была найдена в районе башни Хидирбегишвили и церкви Иоанна Крестителя, где, как утверждается, в то время в одном из частных домов жил знаменитый художник-самоучка.
Сторонники версии о том, что один из мужчин, изображенных на снимке, является Нико Пиросмани, указывают: в период работы на железной дороге художнику было 28 лет. Человек с фото – примерно такого же возраста. Кроме того, представители музея отмечают, что на черно-белом снимке есть люди из того же круга общения, в котором вращался художник. Например, Иосеб Ломсадзе, в семье которого сохранилась фотография, и который по материнской линии является потомком известного купеческого рода Тевдорашвили. Прадед семьи был художником и актером Хашурского театра.
Впрочем, некоторые специалисты уже заявили, что Пиросмани не имеет отношения к человеку с новой фотографии. Так, к примеру, считает Анзор Мадзгарашвили, много лет изучавший жизнь грузинского примитивиста, написавший о нем книгу и руководивший Домом-музеем Пиросмани. С ним согласна и сотрудница музея Бела Лобжанидзе, создавшая не один портрет художника.
«Как известно, он действительно работал на железной дороге и не исключено, что попал в Хашури. Но все это – только предположения… Мне кажется, у Пиросмани – более глубокие, печальные, полные надежды глаза, чем у человека на этом фото», - сказала Лобжанидзе в беседе с изданием «Квирис палитра».
В настоящее время подлинным считаются только две фотографии с изображением Нико Пиросмани. На одной из них художник – в совсем юном возрасте, другая сделана незадолго до смерти – на ней мастеру около 54 лет (1916 год). Тогда же, в 1916 году, на заседании Общества грузинских художников были сделаны портреты-наброски Пиросмани с натуры. Авторы – Яков Николадзе, Шалва Кикодзе и Александр Мревлишвили.
Кроме того, есть предположение, что Пиросмани попал в объектив видеокамеры в 1911 году, когда присутствовал на похоронах предпринимателя и мецената Давида Сараджишвили. Несколько лет назад эксперты сравнили признанные подлинными фото с кадром из документальной кинохроники. По итогам антропологического анализа специалисты пришли к выводу, что на них, скорее всего, изображен один и тот же человек.
Глава «Энергоатома»: россияне, возможно, готовятся покинуть Запорожскую АЭС
Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин утверждает, что наблюдаются признаки того, что российские войска готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Слова чиновника, сказанные в телеэфире, цитирует «Украинская правда».
По словам Котина, в последнее время «очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль». Глава «Энергоатома» отметил, что в последнее время стало возникать впечатление, что российские военные «собирают чемоданы и воруют все, что могут найти».
Пять дней назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и ее демилитаризации. Известно, что ситуация на АЭС обсуждалась, в частности, в телефонных разговорах президентов России и Франции. Официально российская сторона не говорила о возможности оставления Запорожской АЭС.
Самолет из Стамбула не смог сесть в Тбилиси из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, совершавший рейс Стамбул-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту. Причиной стал сильный ветер, передает Общественный вещатель.
По имеющейся информации, самолет вернулся в Турцию и совершил посадку в запасном аэропорту города Эрзурум. Рейс будет выполнен позже.
Два человека погибли при обстреле Курахова в Донецкой области
В результате обстрела со стороны российских войск в городе Курахово Донецкой области погибли два человека, еще один ранен - сообщил глава украинской областной администрации Павел Кириленко. На опубликованных фото последствий удара видно, что он пришелся в том числе по детской площадке. Пострадали жилые дома.
За последние сутки в Украине в результате боевых действий погибли семь мирных жителей, 19 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Пять человек погибли при обстрелах в Донецкой области, один в Херсонской и еще один погиб, наступив на мину, в Харьковской области.
Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. По данным местных властей, есть серьезные разрушения, о жертвах не сообщается. Также была повреждена линия электропередачи в Херсоне, однако, как утверждается, ее удалось быстро восстановить.
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что в результате обстрела было нарушено электро- и водоснабжение в поселке Ленинский на окраине города Шебекино. О пострадавших не сообщается. Сообщается также об обстреле контролируемого Россией Донецка.
Ни украинские, ни российские военные пока не комментировали сообщения об обстрелах 27 ноября.
Зураб Чиаберашвили не исключает, что выдвинет себя в выборах председателя ЕНД
Бывший член «Национального движения» Зураб Чиаберашвили не исключает участия в выборах председателя «Единого национального движения», сообщает Общественный вещатель Грузии.
Чиаберашвили пишет в соцсети, что размышления о его возможном участии в выборах связаны с несколькими вопросами, в том числе с тем, как «Национальное движение» может организованно действовать для освобождения Саакашвили, Ники Гварамия и других лиц, и как партия должна стать основой мирного, широкого протестного движения.
По словам Зураба Чиаберашвили, его окончательное решение также зависит от того, «насколько существует ресурс для проведения избирательного процесса в режиме политической дискуссии, а не поливания грязью».
«Лидером «Национального движения» должен быть человек, который превращает партию в ключевого актора мирного, ненасильственного, широкого протестного движения. В дальнейшей борьбе – будет ли она на избирательных участках или на улице – будет важна организованность и дисциплина партийного ресурса «Национального движения», но также будет важна и широкая общественная поддержка, которую партии должны обеспечить широкие связи будущего лидера «Национального движения» как внутри страны, так и за ее пределами», - написал Зураб Чиаберашвили.
Орбан: независимость Украины нужна для безопасности Европы
Сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступление на съезде Международного объединения христианских демократов.
По словам венгерского премьера, самое главное для Европы сейчас – отсутствие опасности со стороны России. «Для этого нам нужна суверенная Украина», - сказал Орбан.
Вместе с тем премьер признал, что в ЕС нет единого мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По словам Орбана, Венрия продолжит обсуждать санкции в отношении России с Брюсселем.
Виктора Орбана неоднократно обвиняли в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии и не поддержал план ЕС о выделении Киеву 18 миллионов евро. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита.
СБУ пришла с обыском в православную церковь в Ивано-Франковске
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
«Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству», – цитирует заявление ведомства Украинская служба Радио Свобода.
СБУ отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для проверки данных об использовании епархии как ячейки «русского мира», использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.
На этой неделе СБУ приходила с обыском в Киево-Печерскую лавру и еще несколько украинских монастырей. По мнению ведомства там могут укрываться диверсионно-разведывательные группы, например, россиян или белорусов.
Кроме того в украинский парламент внесен законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.
Документ внесен на следующий день после обысков в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.
- В мае Украинская православная церковь объявила о независимости от Русской православной, но многие украинские политики продолжают критиковать ее за промосковскую, по их мнению, позицию.
- В октябре СБУ провела обыски у тульчинского митрополита Ионафа (Елецких), его обвинили в хранении «пророссийской литературы».
- Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
Патриархия Грузии возложила на СМИ вину за произошедшее в монастыре Цхрамуха
Народный защитник Грузии Нино Ломджария осудила заявление главы службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе. Омбудсмен назвала «крайне опасным» комментарий протоиерея в связи с ограблением и изнасилованием, произошедшими в женском монастыре Цхрамуха в Хашурском муниципалитете.
По информации агентства SOVA, Джагмаидзе возложил ответственность за инцидент, в том числе, на журналистов. В соцсети Facebook он написал, что случившееся – результат «скрытой и организованной антицерковной кампании», которую, по словам священнослужителя, проводят критически настроенные СМИ, «теологи» и «эксперты». Протоиерей назвал и конкретные телеканалы – оппозиционные Mtavari Arkhi, TV Pirveli и Formula.
«На наших глазах готовится картина того, что происходило в самые тяжелые периоды гонений на Церковь. Гонения при Диоклетиане мотивировались тем, что христиане были главным препятствием на пути экономических и политических побед Римской империи», - написал Андрия Джагмаидзе.
Нино Ломджария, однако, назвала эти слова спекуляциями и попыткой создать образ врага из невинных людей. Она предупредила, что такие заявления могут спровоцировать новые случаи насилия.
«Вскоре после трагедии в Терджоле в монастыре Цхрамуха произошло тяжелейшее, жесточайшее преступление, вся страна потрясена. Но перекладывать ответственность за это преступление на представителей конкретных СМИ крайне опасно и неправильно. Завтра какой-нибудь гражданин, возможно, подстрекаемый этим заявлением, может физически расправиться с журналистом, совершить насилие, что мы уже не раз видели», - заявила Народный защитник.
Напомним, по факту ограбления и изнасилования в монастыре были задержаны двое мужчин 39 и 27 лет, ранее судимые. 70-летняя монахиня госпитализирована в одну из клиник Тбилиси. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Уголовное дело возбуждено по статьям 179, часть 2 (Разбой, совершенный группой лиц) и 137, часть 3 (Изнасилование, совершенное группой лиц). Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.
Давид Арахамия: Следующая неделя может быть очень сложной
Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что предстоящая неделя может быть очень сложной. По его словам, к этому готовятся правительство, военные и экстренные службы.
«Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Готовятся военные», - написал Арахамия в Telegram-канале.
Давид Арахамия призвал каждого украинца позаботиться о себе и своих семьях. В частности, сделать запас воды, пищи длительного хранения, зарядить телефоны и павербанки, а также узнать, где ближайший «Пункт несокрушимости», пишет Общественный вещатель Грузии.
NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы военной помощи Украине
20 из 30 преимущественно небольших стран НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для поставки оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя военно-политического союза.
Собеседник газеты уточнил, что остальные страны – в основном крупные союзники – Франция, Германия, Италия, Нидерланды по-прежнему в состоянии предоставлять военную помощь Киеву. По словам источника, в общей сложности НАТО передало Украине оружия на сумму в 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с оборонным бюджетом Франции.
Евросоюз утвердил более трех миллиардов евро компенсации государствам-членам за их помощь Украине из европейского фонда мира, но теперь он исчерпан почти на 90 процентов.
Эксперты The New York Times также отмечают, что в ходе боевых действий обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Страны Запада оказались не готовы к такому сценарию.
Газета приводит пример Афганистана, где войска НАТО выпускали по 300 артиллерийских выстрелов в день, не беспокоясь о противовоздушной обороне. Вооруженные силы Украины могут запускать тысячу ракет в день, и при этом они нуждаются в военной помощи и средствах защиты от российских снарядов.
«ВКонтакте» закрыл группу «Совета матерей и жен военнослужащих»
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу общественного движения «Совет матерей и жен военнослужащих». Причиной блокировки стало требование Генеральной прокуратуры России. Группа продолжает быть доступной через VPN, также у «Совета» есть каналы в телеграме и твиттере.
«Совет матерей и жен военнослужащих» - неформальное общественное движение, образовавшееся после начала мобилизации российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц - родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы.
Матери и жены призывников не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.
На прошедшей неделе «Совет матерей и жен» провел съезд в Москве. Активистки требовали, чтобы на их круглый стол пришли представители Министерства обороны России, однако те не откликнулись. Также представительницы «Совета», как и представительницы «Комитета солдатских матерей», не были приглашены на встречу президента России Владимира Путина с матерями мобилизованных 25 ноября: как выяснили независимые издания, большинство приглашенных туда были чиновницами «Единой России» и местных администраций.
Основательница «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова начала общественную деятельность после того, как ее сына мобилизовали и отправили в Украину. Она завела группы в социальных сетях и призвала присоединиться всех, чьи родственники оказались в той же ситуации. Сейчас в «Совет» входят представительницы 89 городов России.
14 ноября активистки «Совета» провели пикет в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать военным свои требования вернуть плохо обученных мобилизованных с передовой.
«Совет матерей и жен» связан с общественным объединением «Общенародный союз возрождения России» под руководством Светланы Лады-Русь (Пеуновой), находящейся в розыске и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве.
В Китае проходят протесты из-за коронавирусных локдаунов
В городах Китая проходят массовые протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, которую проводит китайское правительство. Китайские власти объявляют жесткие локдауны в населенных пунктах, где есть заболевшие.
Протесты начались после того, как в городе Урумчи на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнем квартиры.
Урумчи находится в локдауне уже более трех месяцев. В нем проживает около 4 миллионов человек. Из-за жестких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. 24 ноября в одном из многоэтажных домов возник пожар, и из-за , предположительно, закрытых на локдаун дверей многие жильцы не смогли выбраться наружу. Городские власти отвергли эту версию, заявив, что жильцы неправильно поняли правила техники безопасности.
Протесты, которые начались в Урумчи охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпина и отмены руководства Коммунистической партии Китая в целом. Полиция разгоняет митинги и проводит задержания.
С начала пандемии коронавируса Китай придерживается максимально жестких мер, чтобы сдерживать распространение инфекции. В то время как большинство стран мира ослабили эпидемиологические правила, Китай по-прежнему объявляет строгие локдауны при выявлении заболевших, закрывая целые районы, жителям которых неделями и месяцами не разрешается выходить на улицу.
Задержанные в Швеции россияне могли жить рядом с отравителями Скрипалей
Недавно задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже супружеская пара россиян, возможно, была знакома с сотрудниками ГРУ, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщил сооснователь Bellingcat журналист Эллиот Хиггинс.
Задержанные россияне Сергей Скворцов и Елена Кулькова, как утверждают расследователи Bellingcat с 1999 года владеют квартирой в Москве, на улице Зорге 36. О том, жила ли семья когда-либо в этой квартире, неизвестно. 20 лет назад супруги переехали в Швецию.
Одна из квартир в том же доме зарегистрирована на Дениса Сергеева, предполагаемого сотрудника ГРУ, причастного к покушению на Скрипалей в 2018 году. Известно также, что Сергеев под именем Сергея Федотова несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Еще одна квартира в доме 36 на улице Зорге, по сообщению Bellingcat, принадлежит Андрею Аверьянову, главе секретной воинской части. Расследователи связывают Аверьянова со взрывом на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году.
Кроме того, по данным Bellingcat, в том же доме зарегистрирован офицер ГРУ Андрей Ильченко. Его, в частности, считают участником кампании по дезинформации вокруг крушения «Боинга» Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.
Также в квартире на Зорге 36 зарегистрирована дочь Скворцова и Кульковой, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.
- О задержании эмигрантов из России в Швеции сообщалось 22 ноября. Тогда же стало известно, что 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова живут в стране с 1997 года и имеют шведское гражданство.
- СМИ утверждают, что у обоих супругов образование в сфере электроники и техники. Они владели несколькими компаниями, некоторые из них производили и поставляли электронное оборудование. Среди стран, куда отправлялся товар была и Россия. Шведские журналисты предполагают, что супруги могли быть связаны с радиоэлектронной разведкой ГРУ.
Северная Корея стремится стать главной ядерной державой мира
Северная Корея должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом в воскресенье в своем обращении к военным и ученым заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Он также поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.
Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасон-17». Ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.
На испытаниях баллистической ракеты Ким Чен Ын присутствовал лично, с женой и 12-летней дочерью, чье имя не называется. Это было первое публичное появление дочери главы государства. Поскольку власть в КНДР фактически передается по наследству, эксперты высказали мнение, что таким способом Ким Чен Ын продемонстрировал свою возможную преемницу.
США 21 ноября потребовали созыва Совета безопасности ООН для обсуждения северокорейских ядерных испытаний. Заместитель главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится Ким Чен Ыну сестрой, обвинила Совбез ООН в провокации и «политике двойных стандартов».
Глава МИД Армении выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.
«Глубоко потрясен сообщением о смерти министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича», - написал Мирзоян в своем микроблоге.
Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 64 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Беларуси с 22 августа 2012 года. Ранее на этой неделе Макей в составе белорусской делегации был в Ереване, где проходил саммит ОДКБ.
Нона Гаприндашвили в восьмой раз завоевала звание чемпионки мира среди ветеранов
Нона Гаприндашвили – победительница чемпионата мира по шахматам среди ветеранов (+65 лет), который прошел в Италии. Общественный вещатель Грузии отмечает, что легендарная шахматистка завоевала этот титул в восьмой раз.
Нона Гаприндашвили – одна из самых титулованных спортсменок в истории шахмат, выигравшая одиннадцать Олимпиад и пять чемпионатов мира. Нона Гаприндашвили - обладательница первого шахматного «Оскара» и лауреат «Золотой пешки Европы».
Президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста главы правящей партии
Президент Тайваня Цай Инвэнь объявила вечером в субботу, что уходит с поста главы правящей Демократической прогрессивной партии. Партия потерпела почти повсеместное поражение на местных выборах. Премьер-министр Тайваня Су Чжень-Чан, который принадлежит к той же партии, попросил Цай продолжать исполнять обязанности президента по крайней мере до тех пор, пока не будет возможности сменить ее без нарушения стабильности в регионе.
Тайвань сейчас переживает сложные времена: Китай усилил свои претензии на его территорию. Несмотря на то, что официально Пекин выступает за мирное решение «тайваньской проблемы», он стягивает войска к пограничному пространству Тайваня, и, по словам экспертов, нельзя исключать возможность полномасштабного военного вторжения китайской армии на остров. В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал осуществить «скорое и неизбежное воссоединение» с Тайванем, правда, не упомянув о вероятности применения силы.
На выборах, завершившихся 26 ноября, победу в большинстве округов одержала партия КМТ. Ее председатель Эрик Чу назвал победу партии в региональном масштабе хорошим стартом для президентских выборов в 2024 году, когда КМТ сможет выдвинуть своего кандидата в президенты.
Партия КМТ ранее открыто обвиняла Демократическую прогрессивную партию в лояльности материковому Китаю и недостаточной готовности защищать независимость Тайваня.
Цай Инвэнь сейчас отрабатывает свой второй президентский срок, который истечет в 2024 году, и не может больше переизбираться.
- Китайская Народная Республика (управляющая материковым Китаем, Гонконгом и Макао) с населением более 1 миллиарда 415 миллионов человек и Тайвань («Китайская республика») с населением всего чуть более 23 миллионов официально никогда не признавали суверенитет друг друга. Официальной позицией обоих государств остается то, что есть только одно законное суверенное государственное образование, которое управляет и материковым Китаем, и Тайванем. Правительство КНР решительно выступает против признания Тайваня легитимным государством, и в принципе – против самого понятия «два Китая», настаивая на «принципе одного Китая».
В России запретят суррогатное материнство для иностранцев
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил у себя в телеграме, что Дума рассмотрит вопрос о запрете в России суррогатного материнства для иностранных клиентов. Вопрос будет обсуждаться в Думе в начале декабря. Володин назвал суррогатное материнство «торговлей детьми» и заявил, что оно недопустимо.
По словам Володина, суррогатное материнство - «большой нелегальный бизнес», а дети, рожденные таким способом, за границей «становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».
Суррогатное материнство легально в России, оно регулируется статьей 55 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Это одна из технологий, позволяющих иметь детей людям, которые в силу медицинских причин не способны сами зачать и выносить ребенка. В мае в Госдуме уже был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, а также о том, чтобы дети, рожденные таким путем, в обязательном порядке получали российское гражданство сразу после рождения.
Несмотря на легальность суррогатного материнства по российским законам, в последние годы участились случаи преследования суррогатных матерей и врачей, которые занимаются использованием этой технологии. Так, в 2020 году по «делу репродуктологов» сотрудники агентства по суррогатному материнству и сотрудничавшие с ним врачи были обвинены в торговле людьми, несмотря на наличие законных контрактов с заказчиками. Родители, преимущественно из Китая и Филиппин, не смогли воссоединиться с младенцами, несмотря на то, что биологически и генетически это были их кровные дети.
Telegraph: «Талибан» заработал на строительстве объектов к ЧМ в Катаре
Режим радикального движения «Талибан», находящийся у власти в Афганистане, поставлял технику для строительства объектов инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Это утверждает, ссылаясь на источники в представительстве «Талибана» в столице Катара Дохе, британская газета The Telegraph.
Высокопоставленные представители «Талибана», живущие в Катаре, как утверждается, закупали оборудование, а затем сдавали его в субаренду компаниям, которые строили объекты для чемпионата мира. Таким образом, они заработали, как утверждается, миллионы долларов. Стоимость аренды одной единицы техники доходила до 10 тысяч долларов в месяц, при этом некоторые талибы, как утверждается, закупили до 10 машин.
При этом эти закупки опосредованно финансировали власти Катара, которые платили представителям «Талибана» в офисе в Дохе крупные пособия с целью способствовать мирным переговорам, которые талибы вели в стране с США. Газета отмечает, что эти выплаты осуществлялись с согласия ООН и, по-видимому, власти Катара не допустили никаких формальных нарушений.
Представители «Талибана» заявили The Telegraph, что не участвовали в строительстве объектов в Катаре. ФИФА статью не комментировала.
- Подготовка к чемпионату мира сопровождалась рядом скандалов, связанных с предполагаемой коррупцией, а также использованием труда рабочих-мигрантов и сообщениями о несоблюдении правил техники безопасности, приводившем к гибели строителей. Правозащитники также критиковали ФИФА за выбор Катара для проведения чемпионата в связи с нарушениями прав человека в стране - в частности, прав ЛГБТ.
Активы Венесуэлы в зарубежных банках будут частично разморожены
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о сотрудничестве в обеспечении гуманитарной помощи для страны. Соглашение, достигнутое на переговорах в Мексике, предусматривает разморозку части валютных резервов страны в зарубежных банках, которые были заморожены несколько лет назад, когда ряд стран Запада, включая США, отказались признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Будут разморожены, как сообщают агентства, около 3 миллиардов долларов, которые будут направлены на финансирование гуманитарных расходов, таких как ремонт электрических сетей или поставки медицинского оборудования и медикаментов. Управление средствами будет осуществляться под эгидой ООН.
Венесуэла уже несколько лет находится в экономическом и социальном кризисе. Массовые протесты оппозиции в 2019 году не привели к падению Мадуро. Однако в связи с санкциями, введенными против его режима странами Запада, власти пошли на переговоры с оппозицией. Они продолжались при посредничестве Мексики и Норвегии несколько лет с перерывами и теперь дали первые результаты.
Соединенные Штаты приветствовали достижение соглашения. Министерство финансов США в субботу объявило о выдаче корпорации Chevron генеральной лицензии, которая позволяет ей экспортировать из Венесуэлы бензин и нефтепродукты, произведенные на ей предприятиях в этой стране, и, в частности, поставлять их в США. Таким образом, компания получила исключение из санкционного режима. Госдепартамент заявил, что Вашингтон готов и далее ослаблять санкции - если власти Венесуэлы продолжать шаги по «облегчению страданий венесуэльского народа и восстановлению демократии».
В Астане в день инаугурации Токаева задержаны десятки человек
По меньшей мере десятки человек были задержаны в столице Казахстана Астане вечером 26 ноября. Несколько часов в городе был недоступен интернет. Утром этого же дня в Астане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.
В социальных сетях и мессенджерах публикуются видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA.
По сообщениям казахстанских СМИ, задержанные - сторонники бизнесмена и основателя проекта «Архитекторы будущего» Марата Абиева. Они, как утверждается, собирались провести митинг.
При этом не сообщается, что митинг был каким-либо образом связан с инаугурацией Токаева. Как отмечает Радио Азаттык, по законодательству Казахстана, проведение любых собраний на улице необходимо согласовать с акиматами. Не согласованные с местными властями акции считаются незаконными.
Абиев - самый молодой казахстанский миллионер по версии Forbes, основатель фонда TDFA, нацеленного на развитие сельского хозяйства. В мае этого года власти уже задержали десятки его сторонников, которые направлялись в Астану, как утверждается, на концерт, проведение которого было запрещено. Ряд СМИ тогда писало, что власти опасались повторения беспорядков, охвативших страну в январе нынешнего года. Абиев заявлял, что его сторонники не собирались совершать противозаконных действий, а сам он не планирует заниматься политикой.
- Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
- «Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
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