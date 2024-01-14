В Исландии началось извержение вулкана, под угрозой город Гриндавик

На юго-западе Исландии в воскресенье началось мощное извержение вулкана. Жители города Гриндавик и близлежащих сел были эвакуированы в субботу. По сообщениям метеорологических служб, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.

Ранее вокруг Гриндавика были построены защитные дамбы из земли и камней, которые должны были остановить потоки лавы. Однако, как рассказали местные власти, из-за подземных толчков в них возникли бреши.

Это уже второй раз за последние месяцы, когда Гриндавик и окрестности подвергаются вулканической опасности. Режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен в ноябре прошлого года. Тогда в Гриндавике после серии подземных толчков образовались многокилометровые трещины в земле. Все четыре тысячи жителей города были эвакуированы. Закрыт и эвакуирован был также спа-курорт «Голубая лагуна» - одна из туристических достопримечательностей страны.

18 декабря началось извержение вулкана Рейкьянес близ Гриндавика. Магма выплескивалась вдоль гребня холмистой цепи. Извержение было настолько сильным, что его было видно даже из столицы Исландии Рейкьявика, расположенной в 40 километрах от Гриндавика. Оно продолжалось несколько дней. После этого около 100 жителей Гриндавика вернулись в свои дома. В субботу из-за усиления вулканической активности они снова были эвакуированы.