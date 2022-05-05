В Испании задержали блогера Шария. В Украине его подозревают в госизмене

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, сообщает Служба безопасности Украины. В стране его подозревают в государственной измене. Отмечается, что правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая 2022 года.

"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: статьей 111 ("Государственная измена"); статьей 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам").

По мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

"Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – считают в СБУ.

Из Украины Шарий выехал еще до Майдана, в 2012 году. На родине его обвиняли сначала в стрельбе из травматического оружия, потом в инсценировке покушения на свою жизнь. Сам блогер утверждает, что его преследуют по политическим мотивам. Он добился статуса беженца, пожил в Литве и Нидерландах, затем осел в Испании – на вилле стоимостью 1 миллион евро.

Украинец Анатолий Шарий спокойно выходит в эфир российского телевидения, хотя в Украине он объявлен в розыск по обвинению в государственной измене и разжигании межнациональной вражды. Блогер и основатель политической партии Анатолий Шарий старательно продвигает нарративы российской пропаганды: