В Каире прошел саммит по урегулированию ситуации с Газой

В Каире в субботу, 21 октября, прошел саммит по урегулированию обстановки вокруг сектора Газа. Цель мероприятия – найти пути решения вооруженного конфликта между радикальной палестинской группировкой ХАМАС, под контролем которой находится сектор, и Израилем.

Во встрече приняли участие представители ряда арабских стран, Турции, нескольких стран ЕС, Великобритании, Китая - всего представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Израиль и Иран, который поддерживает ХАМАС политически и финансово, на мероприятии не были представлены, а США были представлены лишь в качестве наблюдателя.

Совместное заявление по итогам встречи, как сообщает Reuters, принято не было. Все участники согласились с необходимостью защищать мирных жителей в зоне конфликта и обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. В то же время, существуют разногласия относительно права Израиля на самооборону и по вопросу о немедленном перемирии.

Лидеры арабских стран осудили атаки израильской армии по сектору Газа, начавшиеся в ответ на нападение группировок ХАМАС и «Исламский джихад» на юг Израиля 7 октября.

Король Иордании Абдалла призвал к беспристрастному подходу в решении палестино-израильского конфликта. «Послание, которое слышит арабский мир, заключается в том, что жизни палестинцев имеют меньшее значение, чем жизни израильтян», - заявил монарх, отметив, что арабские страны хотят мира и для израильтян, и для палестинцев.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в своем выступлении подчеркнул, что палестинцы останутся на своей земле.

По словам короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы, мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока не будут обеспечены права палестинского народа, включая право на создание независимого государства. С аналогичным посланием к участникам саммита выступил заместитель премьер-министра Омана Хайсам бин Тарек Аль Саид.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. «Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств», - подчеркнул Гутерриш. Он при этом осудил нападение ХАМАС на Израиль.

В свою очередь организатор мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Каир выступает против потенциального перемещения палестинцев на египетскую территорию. По словам ас-Сиси, единственным решением палестинского вопроса может быть только создание для них независимого государства.

Египет опасается обострения обстановки вблизи границы с сектором Газа, на северо-востоке Синайского полуострова. Позиция Каира отражает опасения арабских государств относительно появления палестинских беженцев, как это было во время войны сразу после создания государства Израиль в 1948 году, отмечает Reuters.