В Карелии сотрудники ФСБ застрелили белорусского активиста

В Карелии сотрудники ФСБ застрелили белорусского гражданина, который якобы по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт в Олонце.

В сообщении ведомства утверждается, что белорус при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был убит. Якобы при обследовании тела была найдена бомба, пистолет и патроны, сообщает Север.Реалии.

ФСБ также утверждает, что убитый входил в состав воюющего на стороне белорусского «Полка имени Кастуся Калиновского».

В ФСБ имя убитого не назвали. По данным телеграм-канал ASTRA, речь идет о 49-летнем Николае Алексееве, который участвовал в протестах в Беларуси в 2020 году. По данным ASTRA, активиста убили из-за того, что он оказал сопротивление при задержании.

Сын Алексеева подтвердил изданию «Наша Нива», что активиста застрелили сотрудники ФСБ. При этом он выразил сомнения, что его отец мог готовить теракт. Всего у Алексеева четверо детей.