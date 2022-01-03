В Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ

В ряде городов Казахстана проходят митинги в поддержку участников акции протеста в городе нефтедобытчиков Жанаозен на западе страны. Они выступают против повышения цен на газ, сообщает Радио Азаттык.

В протестах в Жанаозене участвовали сотни людей. Они пришли к зданию администрации города и перекрыли движение автотранспорта в центре. В этом регионе большинство машин заправляют сжиженным газом. С 1 января цены на него выросли до 120 тенге за литр (21 рубль). Гражданский активист из Жанаозена Серик Бактыбайулы сообщил, что протестующие требуют снизить цены более чем в 2 раза. В начале прошлого года стоимость газа составляла 38 тенге за литр, однако затем начала повышаться. 31 декабря стоимость газа в городе достигла 100 тенге.

"Газ у нас производят. На производстве работают наши родственники. Почему нам не хватает газа, который они производят? Это уму непостижимо. Пусть не продают за границу, в Россию, пусть сначала обеспечат нас", - заявил один из протестующих на митинге. К протестующим вышел врио акима (главы населенного пункта) Галым Байжанов, заявил, что аким в отпуске и что протест жителей считается незаконным, так как не был согласован с администрацией. Претензии он предложил изложить в письменной форме.

Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. В Астане были задержаны трое человек. В аэропорт Актау стянули автозаки и грузовики. В Алматы были перекрыты доступы к главной площади, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет - сообщает Сибирь.Реалии.