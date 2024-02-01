В Казани продлён арест журналистке Радио Свобода Алсу Курмашевой

Советский районный суд Казани сегодня, 1 февраля, до 5 апреля продлил арест журналистке Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, сообщает Idel.Реалии. Журналистка находится в СИЗО с середины октября 2023 года.



Заседание прошло в закрытом режиме — прессу допустили только на оглашение решения, а других пришедших в суд и вовсе отказались пустить в зал. В суде сегодня присутствовали представители посольств Австрии, Чехии и Нидерландов.



Адвокат Алсу Курмашевой настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд в этом отказал.



Журналистку обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России, а именно в том, что она не подала документы на включение самой себя в реестр «иноагентов», а также в распространении так называемых фейков о российской армии. По второй статье журналистке вменяют распространение книги «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которую редакция «Idel.Реалии» презентовала осенью 2022 года.

У Алсу Курмашевой двойное гражданство: США и России.

Исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус в связи с решением суда заявил: «Российские власти осуществляют заслуживающую осуждения кампанию по уголовному преследованию несправедливо задержанной Алсу Курмашевой. Её бросили в тюрьму, к ней относятся несправедливо только потому, что она американская журналистка. Теперь срок её содержания в тюрьме вновь продлили. Международные журналистские, правозащитные организации, дипломаты, сегодня выступают в защиту Алсу. РСЕ/РС благодарит страны ЕС за то, что они направили своих дипломатов на сегодняшние слушания».

Капус призвал Госдепартамент США официально признать Алсу несправедливо задержанной, так же, как им был признан другой американский журналист, находящийся в России в СИЗО, Эван Гершкович.

«Россия несёт полную ответственность за судьбу Алсу. Она должна быть немедленно освобождена и вернуться к своей любящей семье», – заявил Капус.

До ареста Алсу Курмашева жила в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая прошлого года она на несколько дней приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам.

— Вы восхищаетесь моей смелостью, что я приехала к себе домой (!) в «такое время», — писала Алсу в письме из СИЗО 18 января этого года. — Но мы живем сейчас — и «другого» времени у нас не будет. «Время», конечно, будет, но может не быть кого-то из близких, кому нужна помощь сегодня. <…> Я ответственна за свою семью. За малолетних детей, за престарелую маму.

Второго июня 2023 года в аэропорту Казани — перед вылетом из России — Алсу задержали силовики. У нее изъяли американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. С Алсу взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.

Через неделю после оглашения приговора — 18 октября — журналистку вновь задержали. Суд через несколько дней избрал Курмашевой меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие предъявило журналистке обвинение по статье о «фейках».

25 января исполнилось 100 дней с момента заключения Алсу. В тот день исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус заявил, что «даже один день несправедливого заключения за решеткой — это трагедия, но несправедливо удерживать гражданку США в российской тюрьме в течение 100 дней».