В Кемерове огласили приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Суд в Кемерове 29 октября огласил резолютивную часть приговора восьми обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Суд признал их виновными и приговорил к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии из зала суда. Оглашение приговора будет продолжено 8 ноября.

Самые большие сроки получили бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежал торговый центр, Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец "Зимней вишни" Надежда Судденок — 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также технический директор компании собственника Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы. Охранник Сергей Антошин приговорён к восьми годам колонии.



Игоря Полозиненко, руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчиненного Александра Никитина суд приговорил к 6 с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы - соответственно.

Начальнику караула пожарно-спасательной части Сергею Генину суд назначил 5 лет колонии. Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин приговорён к шести годам лишения свободы.

Кроме того, они должны выплатить потерпевшим по миллиону рублей за каждого погибшего, за тяжкий вред - 500 тысяч рублей, за средний - 300 тысяч, за моральный и нравственный ущерб - 100 тысяч рублей.

Руководство торгово-развлекательного центра признали виновным в оказании небезопасных услуг и нарушении мер пожарной безопасности, двое пожарных - в халатности. Пожар произошел в марте 2018 года, в нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек - пострадали.

Хотя суд признал Генина и Бурсина виновными, многие, в том числе пожарные эксперты, уверены, что "у пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек", а уголовное дело возбудили ради общественного спокойствия.