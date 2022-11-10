В Крыму в ДТП погиб бывший лидер «Партии политики Путина»

В аннексированном Крыму в автокатастрофе погиб бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ременюк. В 2000-е годы он возглавлял на выборах в Верховную раду список партии под названием "Партия политики Путина".

О гибели бывшего депутата сообщили телеграм-канал Mash, издание "Аргументы недели Крым" и ряд других СМИ. По данным Mash, Ременюк разбился, когда за его автомобилем в Симферополе гналась полиция.

По информации издания, 66-летний Алексей Ременюк вечером 8 ноября ехал за рулём Range Rover. Его остановили сотрудники полиции. При проверке в его крови выявили алкоголь. Полицейские попытались задержать Ременюка, но тот сел за руль и попытался скрыться на автомобиле. Во время погони, как утверждается, на объездной трассе машина столкнулась с грузовиком. Сам Ременюк и его пассажир погибли, водитель грузовика пострадал.

Российское МВД Крыма сообщило об автокатастрофе, не называя имён погибших.

Как отмечает Крым.Реалии, Алексей Ременюк впервые был избран депутатом Верховной Рады Украины в 1998 году от партии "Громада", в 2002 году стал депутатом Рады уже от Блока Юлии Тимошенко.

В 2006 году Ременюк возглавил список "Партии политики Путина" на выборах в Верховную Раду Украины, однако в третий раз Ременюк в парламент избран не был, поскольку партия набрала лишь 0,12 % голосов избирателей. В 2008 году «Партия политики Путина» была переименована в партию "Русь Единая". После аннексии Крыма Ременюк был председателем общественно-политического движения "За Русь Единую", но более известен был как бизнесмен.

Накануне, по сообщениям российских властей, в ДТП на территории Херсонской области погиб назначенный Россией заместитель администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов.