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В Крыму в ДТП погиб бывший лидер «Партии политики Путина»
В аннексированном Крыму в автокатастрофе погиб бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ременюк. В 2000-е годы он возглавлял на выборах в Верховную раду список партии под названием "Партия политики Путина".
О гибели бывшего депутата сообщили телеграм-канал Mash, издание "Аргументы недели Крым" и ряд других СМИ. По данным Mash, Ременюк разбился, когда за его автомобилем в Симферополе гналась полиция.
По информации издания, 66-летний Алексей Ременюк вечером 8 ноября ехал за рулём Range Rover. Его остановили сотрудники полиции. При проверке в его крови выявили алкоголь. Полицейские попытались задержать Ременюка, но тот сел за руль и попытался скрыться на автомобиле. Во время погони, как утверждается, на объездной трассе машина столкнулась с грузовиком. Сам Ременюк и его пассажир погибли, водитель грузовика пострадал.
Российское МВД Крыма сообщило об автокатастрофе, не называя имён погибших.
Как отмечает Крым.Реалии, Алексей Ременюк впервые был избран депутатом Верховной Рады Украины в 1998 году от партии "Громада", в 2002 году стал депутатом Рады уже от Блока Юлии Тимошенко.
В 2006 году Ременюк возглавил список "Партии политики Путина" на выборах в Верховную Раду Украины, однако в третий раз Ременюк в парламент избран не был, поскольку партия набрала лишь 0,12 % голосов избирателей. В 2008 году «Партия политики Путина» была переименована в партию "Русь Единая". После аннексии Крыма Ременюк был председателем общественно-политического движения "За Русь Единую", но более известен был как бизнесмен.
Накануне, по сообщениям российских властей, в ДТП на территории Херсонской области погиб назначенный Россией заместитель администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Другие новости дня
Бжания: «Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим»
«Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим», – сказал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе.
«Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Мы – естественные союзники и будем делать всё для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием», – добавил абхазский лидер.
Как пишет «Апсныпресс», он сказал, что Абхазия «должна быть открыта к тем, кто открыт к ней, кто признаёт её, кто хочет сотрудничать с Абхазией и строить долговременные, надежные и честные отношения».
Бжания
Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
Бжания призвал жителей Абхазии с пониманием отнестись к отключениям света
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с отчетом о работе, проделанной за 2.5 года. Он напомнил, что перед выборами пообещал в середине президентского срока отчитаться перед абхазскими гражданами.
На встрече в конференц-зале Кабинета министров Бжания, в частности, рассказал о ситуации в энергетике.
«Нештатные отключения электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на высоковольтной линии «Ачгуара». Для устранения причин аварий были приобретены необходимые материалы, оговорен переток электроэнергии на период ремонта, начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток (из России – ред.) был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось», – сказал Бжания.
По его словам, в настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых планируется в ближайшее время.
«Временные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствие перетока электроэнергии», – отметил абхазский лидер и призвал граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как пишет «Апсныпресс», Бжания особо подчеркнул усилия, которые были предприняты в Абхазии для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
«На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан – наших врачей, волонтёров, предпринимателей, всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу», – сказал Бжания.
На встрече речь шла также о вопросах обороноспособности, мобилизационной подготовке, доходах бюджета. Одной из главных задач Бжания назвал обеспечение общественного правопорядка, безопасности граждан и гостей Абхазии.
Абхазский президент затронул и тему инвестиционного климата.
«Отрадно, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к нашей стране. У нас два морских порта, есть транзитные возможности, сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт», – сказал он.
Ранее сообщалось, что абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить Сухумский аэропорт к 2024 году.
- Аслан Бжания вступил в должность абхазского лидера 23 апреля 2020 года. На выборах он набрал 56,5% голосов избирателей.
Украинские военные сообщили об освобождении Снигирёвки
Батальон Вооружённых силы Украины заявил об освобождении аннексированной Снигирёвки Николаевской области. Город находился под российской оккупацией с 19 марта. Накануне аннексии украинских регионов российские власти включили Снигирёвку в состав Херсонской области.
131-й разведывательный батальон украинской армии записал видеообращение, в котором сообщил, что город освобождён 10 ноября. Судя по записи, видео снято в западной части Снигирёвки, пишет "Медуза".
Информацию об освобождении города изданию "Суспiлне" подтвердили местные жители, которые попросили об анонимности в целях безопасности.
Вчера, 9 ноября, российские власти Снигирёвки сообщили о боях в городе. По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, российские военные отразили несколько попыток украинской армии прорвать линию обороны, в том числе на Снигирёвском направлении. Вечером Стремоусов погиб, как утверждается, в результате ДТП.
Снигирёвка находится примерно в 50 километрах от Херсона. Её называют важным рубежом обороны российской армии, которая пытается остановить наступление украинских войск. Вчера министр обороны Сергей Шойгу приказал начать отвод российских войск из Херсона. Предложил это сделать командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, который сослался на трудности снабжения армии "на правом берегу Днепра", где находится Херсон.
- Согласно хронике "Суспiлне", первые удары по Снигирёвке пришлись на второй день российского вторжения – 25 февраля 2022 года. Тогда были ранены четыре украинских военных.
- По сообщению местных властей, на референдуме о вхождении украинских регионов в состав России, который Украина и многие другие страны считают фиктивным, в Снигирёвке приняли участие 30 человек (до войны в городе насчитывалось более 12 тысяч жителей).
- Украина продолжает сообщать об обстрелах своей территории российской армией. За последние сутки Россия атаковала 30 населённых пунктов, сообщает Генштаб ВСУ. В результате обстрелов была ранена 80-летняя женщина в Никополе. Россия обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей отрицает.
- По данным ООН, на начало ноября в Украине погибли 6490 человек, в том числе 403 ребёнка. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных.
Абхазская оппозиция вновь выступила против соглашения по госдаче «Пицунда»
Абхазская оппозиция подтвердила, что вновь выступает против передачи в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Партии и общественные организации призывают президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента соглашение, подписанное в январе 2022 года.
Оппозиционеры указывают, что вопрос ратификации документа вызвал серьезный общественный резонанс.
«Никогда ранее в абхазском обществе не возникало подобного протеста в связи с инициативами РФ. Отношения между нашими странами всегда носили исключительно дружественный, добрососедский характер и никто в Абхазии не хочет, чтобы они омрачались некачественными юридическими документами, противоречащими духу наших братских отношений», – сказано в заявлении.
«Порядок использования Пицундской госдачи регулируется Договором от 1995 года и до сего времени не вызывал нареканий ни одной из сторон. Действие его продолжается до 2035 года с возможностью последующего продления. В случае, если у одной из сторон этого Договора возникнут пожелания о внесении изменений, их всегда можно осуществить в соответствии с точными координатами объекта, установленными юридическими процедурами и при соблюдении законодательства двух стран», – говорится в заявлении оппозиционеров.
Как сообщалось ранее, группа депутатов абхазского парламента выехала в Москву, чтобы обсудить внесение изменений в соглашение о госдаче «Пицунда». В Москве находится и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, зяявивший в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Пашинян: Алиев готовит геноцид армян Нагорного Карабаха
Геополитические претензии властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и более широкого региона в целом, сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха. Это намерение отражено также в комментариях президента Азербайджана относительно сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, и эти комментарии, в свою очередь, грубо нарушают как минимум три заявления, которые были приняты в трехстороннем формате», – сказал Пашинян.
По словам главы армянского правительства, «по сути, миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут развеяны все беспокойства относительно безопасности армян Нагорного Карабаха».
Пашинян также прокомментировал слова Алиева о том, что Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы.
«В Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть Армия обороны Нагорного Карабаха, что, пожалуй, является серьезным препятствием для реализации политики геноцида», – сказал армянский лидер.
Он озвучил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями.
«Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации также по части пограничной зоны между Арменией и Азербайджаном, предлагая отвести войска с вновь подтвержденной границы от 1991 года, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и накануне мы передали Азербайджану его обновленную версию. В любом случае, должен констатировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных частей суверенной территории Республики Армения, и эта наша позиция никогда и никоим образом не претерпит изменений», – отметил он.
Пашинян выразил надежду на скорейшее завершение делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций и подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
«Но если кто-то думает, что мирная повестка – это «мирное уничтожение» армян Республики Армения или Нагорного Карабаха, то жестоко ошибается. Мирная повестка – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели», – добавил он.
В Петербурге задержали вернувшегося из Грузии политолога
В Санкт-Петербурге в отношении политолога и члена политсовета движения «Солидарность» Евгения Бестужева возбудили уголовное дело по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомую Бестужева. Информацию подтвердил изданию MR7.ru друг политолога Георг Габриелян.
Как стало известно в четверг, Евгений Бестужев был задержан 25 октября, в его квартире провели обыск и изъяли компьютер. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.
Что конкретно вменяют в вину Бестужеву, неизвестно. На странице Бестужева во «ВКонтакте» множество постов, в которых он критикует российские власти, а президента Владимира Путина обвиняет в развязывании войны, – сообщает Север.Реалии.
Георг Габриелян сообщил MR7.ru, что Бестужева летом 2022 года «вызвали на разговор со следователем о его постах в соцсетях». В октябре Бестужев находился на отдыхе в Грузии, после чего вернулся в Россию. Спустя пять дней после его возвращения его задержали. Какую меру пресечения избрали в его отношении – не сообщается.
Евгению Бестужеву 62 года. Как пишет «Ротонда», в начала 1990-х он был одним из координаторов движения «Демократическая Россия», которое выступало за демократические реформы и поддерживало Бориса Ельцина в противостоянии с компартией и президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Движение «Солидарность» выступает против политики Владимира Путина. В последнее время оно почти не ведёт деятельность.
- 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил, гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За призывы к митингам россиянам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
- Поправки также подразумевают уголовную ответственность за «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности». Обвиняемым по таким статьям грозит до 15 лет лишения свободы. В России уже завели несколько десятков уголовных дел по этой статье.
WSJ: США решили не передавать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо 17 конгрессменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России. Кроме того, в Вашингтоне высказывали опасения, что, если беспилотники будут сбиты, некоторые современные технологии попадут к противнику. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, говорится в публикации.
Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.
В сентябре 17 членов американского Конгресса направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву эти беспилотники.
О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.
Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.
С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Накануне британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Украине еще около тысячи зенитных ракет класса "земля-воздух" и установки для их запуска. Они способны сбивать как российские крылатые ракеты, так и дроны.
Об очередном пакете военной помощи Киеву объявила и Германия. В него вошли 30 бронемашин, а также разведывательные беспилотники, военные тягачи и зенитные ракеты к ранее поставленным комплексам.
В Палаты представителей двух штатов переизбрали умерших депутатов
На выборах в Палаты представителей двух американских штатов – Пенсильвании и Теннесси – победили мёртвые кандидаты от Демократической партии. Будут объявлены перевыборы, их дату назовут позднее.
85-летний демократ Энтони Делюка, занимавший кресло в Палате представителей Пенсильвании в течение 39 лет, умер от лимфомы в начале октября. К моменту его смерти было уже поздно вносить изменения в бюллетень. По результатам выборов он набрал почти 86% голосов, его соперница Зара Ливингстон от Партии зелёных – более 14%.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюки, мы гордимся, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", говорится в твите Палаты представителей Пенсильвании.
Ещё одна кандидатка от Демократической партии – 93-летняя Барбара Купер – выиграла выборы в Палату представителей Теннесси, набрав более 73%. Она умерла в конце октября, пробыв региональным депутатом 26 лет.
На выборах городского прокурора Чула-Висты штата Калифорния также победил мёртвый кандидат – Саймон Силва, скоропостижно умерший от рака в сентябре. Налогоплательщикам Чула-Висты придётся заплатить до двух миллионов долларов за перевыборы, отмечают местные издания.
Кроме того, мэр Мелвилла 84-летняя Велма Хендрикс, планировавшая переизбраться, погибла в автокатастрофе прямо в день выборов.
- На промежуточных выборах в США, состоявшихся 8 ноября, избирали Палату представителей – все 435 мест, и часть Сената – 35 мест из 100. Также в ряде штатов избирали губернаторов, депутатов региональных Палат представителей и другие местные должности.
- По состоянию на 12:00 мск у Демократической и Республиканской партии будет как минимум по 48 мест в Сенате. В четырёх штатах результаты ещё неизвестны. По ходу подсчёта демократы лидируют в Аризоне и Джорджии. Победа в этих двух штатах с учётом голоса вице-президента Камалы Харрис – члена Демократической партии – даст демократам в Сенате большинство. Шансы на победу есть и у кандидата от демократов в Неваде.
- На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 207 мест против 184 у демократов. Однако ещё известны не все результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов.
- В 36 штатах выбирают также губернаторов. В 16 штатах победили республиканцы, в 16 – демократы, в том числе – в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных четырёх штатах пока неизвестны.
Байден: уход России из Херсона – свидетельство «серьёзных проблем»
Президент США Джо Байден прокомментировал решение России отвести войска в Украине на левый берег Днепра и оставить город Херсон. При этом Байден оговорился, перепутав Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.
По словам Байдена, решение Москвы – свидетельство "серьёзных проблем", с которыми сталкивается российская армия. Президент США также назвал интересным тот факт, что о нём было объявлено сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс.
Байден добавил, что российское отступление может позволить сторонам конфликта в Украине получить передышку и задуматься о "пересмотре позиций" в ходе зимы. Он уточнил, что только от Украины зависит, будет ли она готова пойти на "компромисс" с Россией, но добавил, что Соединённые Штаты в любом случае продолжат поддерживать Украину, а условия мирного урегулирования конфликта зависят от Киева.
В тот же день глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования в Украине, отметил, что отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. "Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом", – сказал генерал. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в любом случае.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым. Российские власти в последнее время говорят о готовности к переговорам без предварительных условий. Представитель МИД России Мария Захарова накануне сказала, что должна учитываться ситуация, сложившаяся на сегодняшний день.
Большая часть выступления Байдена была посвящена итогам промежуточных выборов в Конгресс. Окончательно они ещё не подведены, однако в целом комментаторы отмечают, что демократы выступили лучше, чем прогнозировалось – у них есть шансы сохранить контроль над Сенатом, а в Палате представителей преимущество республиканцев будет небольшим. Байден сказал, что готов работать вместе со своими оппонентами-республиканцами в Конгрессе. Байден назвал голосование "хорошим днём для демократии", имея в виду неудачи ряда сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Байден также выразил надежду на то, что демократы и республиканцы смогут продолжить двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии России в Украине.
Президент США, которому вскоре исполнится 80 лет, подтвердил, что готов баллотироваться в 2024 году на новый срок, но окончательное решение примет вместе с семьёй в начале будущего года.
Скончалась первая телеведущая грузинского телевидения
Скончалась Лия Микадзе – первый диктор грузинского телевидения. Информацию подтверждают члены семьи телеведущей.
Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в Театральный университет им. Шота Руставели.
Микадзе работала на грузинском телевидении почти полвека – со дня его открытия 30 декабря 1956 года.
Как пишет Общественный вещатель, с 30 декабря 2013 года в парке Мтацминда, возле тбилисской телебашни есть почетная звезда, посвященная первым дикторам грузинского телевидения – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.
Абхазские депутаты обсуждают в Москве соглашение по госдаче «Пицунда»
Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия накануне выехала в Москву.
Как сообщили в оппозиционной общественной организации «Аидгылара», депутаты проведут встречу в Государственной думе Российской Федерации.
«Главной темой встречи, назначенной на 10 ноября, станет обсуждение внесения изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядок его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москва», – сказано в сообщении.
В состав делегации входят депутаты Алхас Барцыц, Кан Кварчия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия и Даут Хутаба.
Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба сообщил, что в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Владимир Путин 22 ноября посетит Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин накануне в телефонном разговоре обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Армению, который состоится 22 ноября.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, также состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
Кремль также распространил сообщение о телефонном разговоре, однако в нем говорится лишь о саммите глав государств-членов ОДКБ. Информации о визите Путина нет, пишет Радио Азатутюн.
Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.
Reuters: делегация России может не приехать на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин не приедет на саммит "Группы 20", который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщил Reuters в четверг представитель правительства Индонезии. Эту информацию подтвердили и в российском посольстве в стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В четверг эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
В то же время как сообщила Reuters пресс-секретарь министра по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди, Владимир Путин от участия в мероприятии отказался, а глава МИД Сергей Лавров присоединится к одной из встреч по видеосвязи.
В июле на конференции глав МИД G20 на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока.
Ранее власти Индонезии заявили, что не отзовут приглашение России на саммит, даже если столкнутся с давлением со стороны других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нём будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.
Во встрече G20 на Бали примут участие президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Байден ранее обещал поднять тему урегулирования в Украине.
Российские войска роют окопы на границе Крыма и Херсонской области
Российские войска начали рыть окопы в северной части аннексированного Крыма, сообщают СМИ, публикуя соответствующие спутниковые снимки.
Новые укрепления появились, в частности, возле контрольно-пропускного пункта "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью и возле города Армянск на Перекопском перешейке.
Защитные сооружения активно строятся и в Херсонской области - например, возле села Новотроицкое на пути в город Геническ.
В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии.
Ранее оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы. Кроме того, из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий были сняты российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве сегодня очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска". Он также предостерёг Россию от подрыва плотины Каховской ГЭС.
- Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, оккупированным в ходе так называемой спецоперации. В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне "навсегда". В конце сентября - уже после начала украинского контрнаступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области, то есть с точки зрения буквы российской конституции (аннексия не была признана Украиной, ООН и подавляющим большинством стран мира) Россия сдаёт свой областной центр. После отвода российских войск за Днепр примерно половина территории Херсонской области будет под контролем Украины.
Пентагон: на войне в Украине убиты и ранены более 100 тысяч военных РФ
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что, по данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного масштаба, добавил американский генерал.
Он также сообщил, что по его оценкам, были убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Это огромные масштабы человеческих страданий", - сказал Милли.
Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.
Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию.
Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 тысяч российских военных.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.
Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведёт поименный список потерь российских военнослужащих в Украине на основе подтверждённых сообщений о гибели. На начало ноября в нём есть данные о 8300 погибших.
Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.
Минздрав Грузии пообещал снижение цен на лекарства и лечение за счет государства после инсульта
Реабилитация после инсульта, травм головного и спинного мозга будет финансироваться программой общественного здравоохранения, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Годовой бюджет программы составляет около 11 миллионов лари.
По словам министра, в течение года в медицинские учреждения Грузии с этим диагнозом обращаются около шести тысяч пациентов. Азарашвили пообещал, что программа будет предусматривать полный курс реабилитации.
«Эта программа достаточно объемная… Помимо реабилитационной составляющей, министерство также работает над внедрением модели профилактики тяжелых последствий инсульта – бригады скорой медицинской помощи будут реагировать максимально быстро», - сказал Азарашвили.
Одновременно он пообещал, что с нового года в Грузии установят «потолок цен» на лекарства. Государство будет определять максимальную цену, за которые можно будет продавать конкретные медицинские препараты, пишет агентство «Новости-Грузия».
С января референтные цены распространятся на лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний, со II квартала – на рецептурные препараты, а до конца года – на безрецептурные.
Минздрав предполагает, что это поможет снизить цены на ряд препаратов на 40%. Дистрибьюторы и аптеки в случае нарушения новых правил будут штрафоваться.
Американский актер Шон Пенн подарил Зеленскому свой «Оскар»
Голливудский актер Шон Пенн в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пенн подарил Зеленскому свою статуэтку «Оскар» - главный приз Американской киноакадемии. Актер назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.
Владимир Зеленский ответил, что в мирные времена, когда он сам был артистом, «Оскар» был его несбыточной мечтой, но пообещал, что после победы Украины в войне лично вернет статуэтку владельцу.
Также Зеленский наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени за его поддержку украинского народа.
Это уже третий визит Шона Пенна в Киев с начала войны. Осенью 2021 года он начал снимать в Украине документальный фильм о политической борьбе и не прекратил съемки после начала российского военного вторжения: он улетел в США только в марте 2022 года. Затем он возвращался в страну летом для продолжения съемок. В своих интервью Пенн неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.
- Шон Пенн - американский актер, кинорежиссер и продюсер. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар»: за главные роли в фильмах «Таинственная река» в 2004 и «Харви Милк» в 2009 годах. Кроме того, Пенн является одним из самых популярных актеров современности: на его счету награды Каннского, Венецианского, Берлинского фестивалей и многие другие премии. Пенн - политический активист, много лет выступающий за гражданские свободы.
- В сентябре МИД России внесло Шона Пенна и его коллегу, актера Бена Стиллера, в «стоп-лист», запретив им въезд на территорию страны. Министерство сделало это в ответ на очередные персональные санкции, введенные Вашингтоном.
В абхазском МИДе состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий
Сегодня в МИД самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
После приветствия Ираклий Тужба сказал, что 56-й раунд Женевских дискуссий не привел к ощутимым результатам. Ключевая задача переговоров – это обеспечение прочных гарантий мира и безопасности для Абхазии. Основой для таких гарантий должен стать документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией.
«К сожалению, на протяжении долгих лет нам не удалось добиться подписания такого документа со стороны Тбилиси, который отказывается даже обсуждать этот вопрос. На данном этапе работа в этом направлении зашла в тупик. Нам предлагают обсуждать вопросы совершенно иного порядка, которые не имеют прямого отношения к документу о неприменении силы», - цитирует Тужба информагентство «Апсныпресс».
По мнению замминистра, «в условиях, когда в регионе сохраняется ситуация напряженности, связанная с военной активностью Грузии, которая не отказывается от претензий на территорию Абхазии, актуальность подписания такого документа только возрастает». Тужба обратил внимание сопредседателей на проблему свободы передвижения по миру для жителей Абхазии, связанную с рекомендацией Еврокомиссии Европарламенту о непризнании документов, выдаваемых на территории республики посольством РФ. «В этом контексте становится актуальным вопрос о признании абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру», – сказал Тужба.
В качестве примеров решения этой проблемы он привел Косово, независимость которого не признают Испания, Греция, Словакия. Тем не менее, правительства этих стран приняли решение проставлять визы в национальных документах Косово, чтобы преодолеть гуманитарный кризис, связанный со свободой передвижения. «Аналогичная практика должна применяться и в отношении Абхазии. Это очень серьезная и важная для нас проблема, которая требует скорейшего разрешения», – подчеркнул Тужба.
Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар отметил, что есть большое количество вопросов для обсуждения. Что касается вопроса непризнания паспортов, то, по его словам, это не направлено против населения Абхазии и связано с политикой РФ. Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу подчеркнула важность приверженности Абхазии к Женевским дискуссиям и заявила о том, что делается все возможное, чтобы эти встречи были ориентированы на результат. По ее мнению, главное в этом процессе – непосредственное участие и вклад со стороны всех участников дискуссий.
Выборы в США: демократы могут удержать контроль над Сенатом
В Соединенных Штатах по итогам промежуточных выборов демократы могут удержать контроль над верхней палатой Конгресса – Сенатом. У них сохраняются шансы на контроль и над Палатой представителей, хотя скорее всего он все же перейдет к республиканцам.
На выборах 8 ноября избиратели голосовали за новый состав Палаты представителей и трети Сената.
К утру 9 ноября по времени Соединенных Штатов неясны результаты выборов в Сенат в пяти штатах. С учетом уже определившихся победителей, у демократов сейчас 48 мест, у республиканцев 47. По ходу подсчета голосов демократы лидируют в Аризоне и Джорджии – победы в этих двух штатах им будет достаточно для получения 50 мест в Сенате нового созыва, с учетом голоса вице-президента Камалы Харрис это дает им большинство. Есть шансы у кандидата от демократов и на победу в Неваде.
Наблюдатели отмечают, что в таких штатах, как Пенсильвания и Нью-Гэмпшир, кандидаты от демократов выступили лучше, чем предрекало большинство опросов, и одержали уверенную победу.
На выборах в Палату представителей, по данным RealclearPolitics, республиканцы обеспечили себе победу в 199 округах, демократы – в 174, еще в 62 округах результаты пока не определены, отрывы между кандидатами очень небольшие. По прогнозам, республиканцы могут претендовать примерно на 220 мест, что даст им большинство всего в 5 голосов. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов. Перед выборами большинство опросов предсказывало более уверенную победу республиканцев.
В 36 штатах выбирают также губернаторов. И здесь демократы выступили лучше, чем ожидалось. В 16 штатах победили республиканцы, в 15 – демократы, в том числе в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных пяти штатах пока неизвестны.
В одной ключевой губернаторской гонке, во Флориде, Рон Десантис с легкостью добился переизбрания.
Некоторые республиканцы подталкивают Десантиса к тому, чтобы бросить вызов Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, и он не исключает выдвижения своей кандидатуры. Комментаторы отмечают, что ряд поддержанных Трампом кандидатов в Конгресс потерпел поражение.
Во многих штатах наряду с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам, в том числе связанным с абортами, спортивными ставками и марихуаной.
В Мэриленде избиратели решили легализовать каннабис, но в некоторых других штатах подобные инициативы, похоже, потерпят поражение. В Кентукки избиратели отказались законодательно запрещать аборты.
Мэриленд избрал своего первого чернокожего губернатора, которым стал демократ Уэс Мур. В Массачусетсе приступит к работе первая женщина-губернатор демократ Мора Хили, которая также станет первой открытой лесбиянкой в стране на посту руководителя исполнительной власти штата.
Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им возможность блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву, в то время как другие выступают за ее продолжение, но при более жестком контроле со стороны Конгресса. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется «незыблемой и непоколебимой» и после промежуточных выборов.
Британского короля пытались закидать яйцами во время поездки в Йорк
Король Великобритании Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла, столкнулись с попыткой закидать их яйцами во время поездки в Йорк, на севере Англии.
Судя по кадрам, во время прогулки по городу в среду в сторону монарха и его супруги были брошены три яйца. Они пролетели мимо, но едва не задели Карла III. Охрана впоследствии увела его и Камиллу с места, а полиция задержала подозреваемого. Собравшиеся слышали, как этот человек ранее выкрикнул: «Эта страна была построена на крови рабов, это не мой король!»
Со слов журналистов на месте происшествия, задержанный, прежде чем кинуть яйца, освистал королевскую чету. Другие люди в толпе, реагируя на происходящее, начали петь национальный гимн «Боже, храни Короля» и стыдить нарушителя порядка.
Карл III, вступивший на трон в сентябре после смерти его матери королевы Елизаветы II, совершает двухдневную поездку по Северной Англии. В Йорке он среди прочего участвует в церемонии открытия памятника покойной королеве - первого со дня ее смерти 8 сентября.
Ранее в 2022 году яйцами закидали автомобиль Елизаветы II, когда она посещала Ноттингем. А в 1995 году ее старший сын, принц Чарльз, ныне король Карл III, подвергся нападению группы протестующих во время прогулки по Дублину.
Генерал Суровикин предложил сдать Херсон. Шойгу согласился
Командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод войск за реку Днепр.
В своём докладе Шойгу, который показали по российскому телевидению, Суровикин сослался на трудности снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он также предположил, что часть войск будет задействована на других направлениях. По словам Суровикина, по Днепру выстроена оборона. "Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки", – сказал он об отходе из Херсона.
Российские оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы во второй половине октября. Тогда же Суровикин заявил, что относительно судьбы Херсона возможны "непростые решения". Из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий сняли российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
В среду, ещё до выступления Суровикина, начали поступать сообщения о наступлении украинских сил в районе Снигирёвки Николаевской области к северу от Херсона. Также украинские силы взяли под контроль село Правдино. Сообщалось также, что российские военные подорвали на правом берегу Днепра несколько мостов.
В среду, по официальным сообщениям, в ДТП погиб заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Критиковавшие российское командование и лично генерала Александра Лапина после отступления в Харьковской области бизнесмен Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров поддержали решение об уходе из Херсона, высоко оценив действия генерала Суровикина. "Взвесив все "за" и "против", генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат" - говорится в записи, опубликованной в телеграм-канале Кадырова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве сегодня очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска". Он также предостерёг Россию от подрыва плотины Каховской ГЭС.
- Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, взятым в ходе так называемой спецоперации.
- В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне "навсегда". В конце сентября - уже после начала украинского наступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области, то есть с точки зрения буквы российской конституции (аннексия не была признана Украиной, ООН и подавляющим большинством стран мира) Россия сдаёт свой областной центр. После отвода российских войск за Днепр примерно половина территории Херсонской области будет под контролем Украины.
- Отступление из правобережной части Херсонской области - уже третье значительное отступление российских войск после вторжения 24 февраля. В конце марта они отступили из Киевской, Черниговской и Сумской областей, тогда это назвали жестом доброй воли. В сентябре после успешного наступления украинских войск российские войска в течение нескольких дней покинули ряд районов Харьковской области, а впоследствии сдали и город Лиман в Донецкой области. Это объяснили "передислокацией".
Югоосетинский Минздрав возглавила Агунда Плиева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Агунду Плиеву главой Министерства здравоохранения и социального развития.
Как пишет агентство «Рес», Гаглоев представил нового министра коллективу Минздрава и пожелал ей успехов на ответственной должности.
Агунда Плиева была освобождена от должности заместителя министра здравоохранения в январе 2021 года «в связи с многочисленными жалобами населения». Однако увольнение наблюдатели связывали с её активной гражданской позицией и выступлением на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева.
Экс-министра здравоохранения Сослана Наниева Алан Гаглоев освободил от должности в июле текущего года.
В Южной Осетии простились с добровольцем, погибшим на войне в Украине
В самопровозглашенной республике Южная Осетия простились с добровольцем Ибрагимом Багаевым, воевавшим в Украине на стороне России.
В последний путь Багаева проводили родственники и друзья, представители общественности, югоосетинское руководство во главе с президентом Аланом Гаглоевым.
«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, народ Осетии, проявляя героизм и храбрость, борется против фашизма. Мы все устали от потерь. Уходят лучшие представители своего народа, но наша общая цель – защита Родины. Ибрагим был бесстрашным воином, настоящим героем. Мы всегда будем помнить его таким», – сказал Алан Гаглоев, наградивший Багаева медалью «Защитнику Отечества» (посмертно).
По информации югоосетинских источников, Багаев был бойцом из батальона «Алания». Об обстоятельствах его гибели не сообщается.
В Абхазии возбуждение дела против милиционеров признали незаконным
В самопровозглашенной республике Абхазия четверых сотрудников милиции не смогли привлечь к ответственности по делу о похищении россиянина.
В июле текущего года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело, обвинив милиционеров в халатности. По информации следствия, милиционеры стали свидетелями преступления, но не предприняли активных действий по задержанию лиц, совершающих противоправные деяния.
По информации абхазской прокуратуры, 11 августа в Сухумский районный суд поступила жалоба от обвиняемых. Они требовали признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным «в связи с нарушением процессуального порядка возбуждения уголовного дела и отсутствием признаков объективной стороны преступления». 14 сентября жалоба обвиняемых была удовлетворена в полном объеме, а постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным.
8 ноября кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции.
Теперь генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение внести надзорное представление в президиум Верховного суда.
- По версии прокуратуры, 4 июня текущего года сотрудники милиции прибыли на патрульной служебной автомашине на стационарный пост ГАИ «Учхоз», расположенный в селе Гумиста, «в момент совершения группой лиц принудительного захвата гражданина РФ Сонина С.А. и перемещения последнего под угрозой применения насилия – опасного для жизни и здоровья». После этого злоумышленники увезли россиянина на машине, а сотрудники МВД не предприняли мер по преследованию в отношении лиц, совершивших преступления.
- Сотрудников милиции, обязанных предотвращать и пресекать преступления согласно закону «О милиции», хотят обвинить в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В прокуратуре заявляют, что права и законные интересы гражданина Российской Федерации были существенно нарушены, а престижу Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики был причинен ущерб.
- Сотрудникам милиции может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трёх лет.
- Были ли задержаны лица, похитившие россиянина, не сообщалось.
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