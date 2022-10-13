В Курской и Белгородской областях произошли взрывы

МВД Грузии обещает установить личности всех виновных лиц и наказать их по всей строгости закона в связи с сегодняшней трагедии в тбилисском парке Ваке, где от удара током в фонтане погибла 13-летняя девочка, еще двое подростков были доставлены в больницу в шоковом состоянии. Об этом сегодня вечером, 13 октября, на брифинге заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.

Сегодня троих детей в парке Ваке ударило током в недавно отремонтированном фонтане, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам очевидцев, это произошло, когда дети пытались достать из фонтана упавший туда мяч. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца – в клинике Хечинашвили не смогли ее спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Травмирован и 13-летний мальчик, который пытался помочь упавшей в фонтан девочке. Он был доставлен в больницу в шоковом состоянии, где его интубировали. Сейчас ребенок находится в клинике «Нью Хоспитал» на аппарате ИВЛ, у него затуманено сознание. Врачи ожидают, что могут быть осложнения. Третьего подростка доставили в клинику Иашвили, его состояние не внушает врачам опасений.

Накануне, 12 октября, мэрия Тбилиси отчиталась о завершении ремонта малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке. Согласно заявлению мэрии, в фонтанах заменили систему подачи воды и подсветку.

Чиновник МВД сообщил на брифинге, что расследование по факту ведется по части первой статьи 240 УК Грузии «нарушении правил техники безопасности на электрообъекте, повлекшее гибель человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

«В первую очередь от имени МВД Грузии хочу выразить глубокую скорбь в связи с трагическим происшествием сегодня в парке Ваке, и соболезнования семье, друзьям и близким погибшего подростка», - сказал Дарахвелидзе.

«В связи с повышенным общественным интересом» заместитель министра также сообщил о действиях полиции - уже проведенных и планируемых:

«Получив уведомление, на место происшествия незамедлительно прибыли представители всех уполномоченных подразделений МВД. По факту инцидента было немедленно начато расследование по части первой статьи 240 первой части Уголовного кодекса Грузии. В ходе следствия уточнена квалификация и продолжается расследование по части первой и второй статьи 240, в которой речь идет о нарушении правил техники безопасности на электрообъекте, повлекшее гибель человека.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся активные следственные действия, работают как МВД, так и эксперты-криминалисты Национального бюро экспертизы имени Самхараули. В главном управлении полиции Ваке-Сабуртало в рамках следственных действий проводятся опросы директора, учредителей и других работников ООО «Грин Сервис Плюс», которые ремонтировали фонтан, а также лиц, проводивших экспертизу готового объекта.

На данный момент активно ведется и будет продолжен опрос соответствующих служб мэрии Тбилиси, в том числе сотрудников Тбилисской городской лаборатории.

Также следствием будет детально изучена документация с описанием проектно-строительных работ, экспертных заключений и актов приемки-сдачи.

Кроме того, Главное управление по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси проводит опрос несовершеннолетних, находившихся на территории парка Ваке в момент происшествия, учащихся 8-го класса тбилисской государственной школы № 55, учителей, представителей администрации школы и правоохранительных органов.

От имени главы МВД заявляем, что после завершения соответствующих экспертиз и следственных действий будут установлены личности всех виновных лиц, которые понесут наказание по всей строгости закона. В ходе расследования, исходя из высокого общественного интереса, мы будем периодически предоставлять информацию общественности», - сказал Дарахвелидзе.